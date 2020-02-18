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|Новость
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СНБО утвердил Стратегию нацбезопасности и обороны
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|Добавлено:
|2020-02-18 15:31:50
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
СНБО одобрил Стратегию нацбезопасности и обороны «Безопасность человека – безопасность страны». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Она предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны.
Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие оборонных возможностей и сферы безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.
«Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков», - добавил он.
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На заседании СНБО А.Турчинов представил Стратегию нацбезопас...
Совет национальной безопасности и обороны
Украины на заседании, которое состоялось 6 мая, принял стратегию национальной безопасности Украины до 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны
Украины.
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"6 мая 2015 года состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны
Украины, на котором была одобрена Стратегия национальной безопасности Украины - основной документ оборонного планирования", - говорится в сообщении.
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Напомним, секретарь Совета национальной обороны
и безопасности Украины ..... Читать новость...
Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны попросили ...
Как сообщил народный депутат Украины Виктор Балога, он обращался к руководителям комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности
и обороны
с просьбой поставить на рассмотрение постановление об увольнении министра обороны
, однако они этого не сделали, хотя и обещали.
По словам Виктора Балоги, по имеющейся у него информации, комитет настойчиво попросили этого не делать.
«Пожалуй, я не прав - в Вооруженных Силах все хорошо, если саботируют рассмотрение постановления?», - написал он в Facebook.
Как отметил депутат, он рассчитывал на то, что небольшая передышка, которая есть сейчас у Украины, будет использована для усиления руководства Вооруженных сил ..... Читать новость...
Янукович утвердил стратегию защиты цыган в Украине...
Как сообщили в пресс-службе украинского президента Виктора Януковича, глава государства утвердил
стратегию защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства, рассчитанную до 2020 года.
В соответствии с документом, Кабинету министров Украины поручается в 6-месячный срок утвердить конкретный план мероприятий по реализации данной стратегии.
"В отличие от большинства национальных меньшинств ромы не имеют собственной государственности. Ромское нацменьшинство является вторым по численности, подвергшимся геноциду в ходе Второй мировой войны. Дискриминация ромов в некоторых государствах Европы повлекла ослабление их интегрированности и маргинализацию. Все это п..... Читать новость...
Кабмин утвердил Стратегию развития малого и среднего бизнеса...
На заседании 24 мая Кабмин утвердил Стратегию
развития малого и среднего бизнеса в Украине на период до 2020 года. Ее реализация будет способствовать закреплению системного подхода к формированию и реализации государственной политики в этой сфере и созданию благоприятных условий для развития конкурентоспособного малого и среднего бизнеса, уверены в правительстве.
Во время презентации проекта первый вице-премьер Степан Кубив выразил уверенность, что стратегия развития бизнеса как можно точнее отражает нынешние потребности предпринимателей Украины.
«Вы все знаете, что почти 2 млн малых и средних предприятий составляет 99,8% количества всех предприятий в Украине. При этом доля мало..... Читать новость...
«Главная цель Госбюджета – финансирование нацбезопасности и ...
Как заявил глава украинского правительства Арсений Яценюк, главная цель Государственного бюджета – финансирование национальной безопасности и обороны
. В частности, как он отметил, на безопасность и оборону непосредственно идет 80 миллиардов гривен. Еще 1,8 миллиарда правительство будет дополнительно выплачивать всем мобилизованным, которые будет призваны в Вооруженные силы.
Кроме того, по словам Арсения Яценюка, к этим цифрам добавляется еще 2,9 миллиарда гривен, которые будут выделены на прочие органы безопасности и обороны
. Также 6 миллиардов гривен будет предоставлено государственной компании «Укроборонпром» для ремонта военной техники и для приобретения н..... Читать новость...
Семенченко перечислил задачи комитета по вопросам нацбезопас...
Как отметил народный депутат Украины от партии «Самопомощь», первый заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности
и обороны
Семен Семенченко, эта неделя в Верховной Раде будет очень насыщенной. В частности он перечислил основные задачи комитета на ближайшие дни:
Заслушать ответственных должностных лиц о причинах срыва обмена пленных «всех на всех» и о тех действиях, которые необходимо немедленно предпринять, чтобы пленные вернулись домой;
Добиться возобновления работы комиссии по Иловайску с двумя поправками: расширить ее действие на все резонансные события АТО (Славянск, Саур-Могила, блокпосты и др.), расширить ее полно..... Читать новость...
Муженко не пришел на заседание комитета по вопросам нацбезоп...
Как сообщил нардеп от «Самопомощи» Семен Семенченко, вчера состоялось заседание комитета по вопросам нацбезопасности
и обороны
. При этом он обратил внимание на то, что глава Генштаба Муженко на заседание не явился.
По словам Семенченко, на слушаниях было установлено, что те ошибки командования, которые были при Иловайске и в Донецком аэропорту, повторились и в Дебальцево. В итоге была создана рабочая группа из депутатов, которые проанализируют полученную информацию, после чего комитет выйдет со своими кадровыми предложениями и выводами.
Следует напомнить, что ранее Семен Семенченко заявил о том, что Виктор Муженко должен уйти в отставку...... Читать новость...
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны должен возглав...
Народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук убежден, что глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны
должен в первую очередь быть управленцем, разбирающимся в вопросах оборонного менеджмента. По его словам, чтобы контролировать и влиять на систему, необходимо знать, как она работает на всех уровнях, а не только на «низшем и среднем».
«При всем уважении к комбатам добровольческих батальонов и их колоссальному опыту работы на «среднем» уровне, уверен, для них такая деятельность была бы проблематичной. Хотя их опыт незаменим для работы в качестве экспертов и консультантов», - отметил он.
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"Народный фронт" в новой ВР будет претендовать на комитет на...
Кандидат в народные депутаты от "Народного фронта" Татьяна Чорновил в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что партия "Народный фронт", которая по предварительным данным занимает первое место по результатам голосования на внеочередных выборах, состоявшихся 26 октября, претендует на комитет национальной безопасности и обороны
в новой Верховной Раде.
"Вы понимаете,"Народный фронт" шел с серьезными посланиями к избирателям. В том числе у нас идет много командиров батальонов. Мы реально претендуем на комитет национальной безопасности и обороны
, потому что война - это проблема № 1 в Украине", - заявила Чорновил.
Политик также добавила, что ..... Читать новость...