Новость СНБО утвердил Стратегию нацбезопасности и обороны Добавлено: 2020-02-18 15:31:50 Корреспондент: Алексей Свидров

СНБО одобрил Стратегию нацбезопасности и обороны «Безопасность человека – безопасность страны». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Она предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие оборонных возможностей и сферы безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

«Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков», - добавил он.

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&n..... Народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук убежден, что глава Комитета по вопросам национальной безопасности идолжен в первую очередь быть управленцем, разбирающимся в вопросах оборонного менеджмента. По его словам, чтобы контролировать и влиять на систему, необходимо знать, как она работает на всех уровнях, а не только на «низшем и среднем».«При всем уважении к комбатам добровольческих батальонов и их колоссальному опыту работы на «среднем» уровне, уверен, для них такая деятельность была бы проблематичной. Хотя их опыт незаменим для работы в качестве экспертов и консультантов», - отметил он.&n..... Читать новость...