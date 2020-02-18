Новость Пашинского оставили под домашним арестом Добавлено: 2020-02-18 17:18:22 Корреспондент: Алексей Свидров

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов на продление меры пресечения для бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 28 января осталось без изменений.

Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом по меньшей мере до 27 марта.

29 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января 2020 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года без права внесения залога, удовлетворив таким образом ходатайство Государственное бюро расследований Украины.

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Удальцова оставили под домашним арестом...



Мосгорсуд отклонил апелляцию защитников Сергея Удальцова и оставил координатора «Левого фронта» под домашним арестом.

Адвокат Виолетта Волкова настаивала на том, чтобы мера пресечения для её подзащитного, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, была изменена на подписку о невыезде и предлагала внести за него залог в 1 000 000 рублей. "Суд избрал такой жестокий вид домашнего ареста, что он даже не может выйти на прогулку, не может получать корреспонденцию, а следствие предпочитает общаться с ним именно по почте, в результате он не извещается о дате судебных заседаний", — подчеркивала защитница в апелляции.

Кроме того, в заявлении указыва..... Мосгорсуд отклонил апелляцию защитников Сергея Удальцова и оставил координатора «Левого фронта»Адвокат Виолетта Волкова настаивала на том, чтобы мера пресечения для еёзащитного, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, была изменена написку о невыезде и предлагала внести за него залог в 1 000 000 рублей. "Суд избрал такой жестокий вид домашнего ареста, что он даже не может выйти на прогулку, не может получать корреспонденцию, а следствие предпочитает общаться с ним именно по почте, в результате он не извещается о дате судебных заседаний", —черкивала защитница в апелляции.Кроме того, в заявлении указыва..... Читать новость...

Алексея Навального оставили под домашним арестом...



Суд принял решение оставить известного российского оппозиционера Алексея Навального под домашним арестом. Информацию об этом опубликовали на официальном аккаунте оппозиционера в Твиттере.

«В Генеральную прокуратуру дело не вернули. Домашний арест остался без изменения», - гласит сообщение.

Как уже сообщалось ранее, Алексея Навального и его брата Олега Навального в Российской Федерации обвиняют в хищении свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Также братьев обвиняют в хищении более четырех миллионов рублей у компании «Многопрофильная процессинговая компания».

В свою очередь в компании «Ив Роше» опубликовали письмо, в котором сообщае..... Суд принял решение оставить известного российского оппозиционера Алексея Навального. Информацию об этом опубликовали на официальном аккаунте оппозиционера в Твиттере.«В Генеральную прокуратуру дело не вернули. Домашний арест остался без изменения», - гласит сообщение.Как уже сообщалось ранее, Алексея Навального и его брата Олега Навального в Российской Федерации обвиняют в хищении свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Также братьев обвиняют в хищении более четырех миллионов рублей у компании «Многопрофильная процессинговая компания».В свою очередь в компании «Ив Роше» опубликовали письмо, в котором сообщае..... Читать новость...

Пашинского оставили под стражей ...

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает «Украинская правда».

Решение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

«Это не мой арест, это поражение всей судебной системы», - сказал Пашинский.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала три уголовных производства, в которых может фигурировать Сергей Пашинский.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского ..... Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержаниястражей без права внесения залога. Об этом сообщает «Украинская правда».Решение суда обжалованию в кассационном порядке нележит.«Это не мой арест, это поражение всей судебной системы», - сказал Пашинский.Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала три уголовных производства, в которых может фигурировать Сергей Пашинский.Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея..... Читать новость...

Пашинского оставили под стражей до 29 января ...

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января 2020 года. Об этом сообщает «Укринформ».

Несколько должностных лиц выразили желание взять Пашинского на поруки, среди которых - экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нынешние народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, экс-нардеп Елена Масорина и другие.

Сам Пашинский убежден, что это «фейковое уголовное дело», и попросил суд отклонить ходатайство прокуроров.

Защитники Пашинского заявили, что будут обжаловать это решение Печерского суда.

Ранее сообщалось, что жизни и здоровью П..... Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержаниястражей до 29 января 2020 года. Об этом сообщает «Укринформ».Несколько должностных лиц выразили желание взятьна поруки, среди которых - экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нынешние народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, экс-нардеп Елена Масорина и другие.Сам Пашинский убежден, что это «фейковое уголовное дело», и попросил суд отклонить ходатайство прокуроров.Защитникизаявили, что будут обжаловать это решение Печерского суда.Ранее сообщалось, что жизни и здоровью П..... Читать новость...

Суд оставил Ефремова под домашним арестом...

Бывший народный депутат Украины Александр Ефремов остается под домашним арестом. Такое решение принял Печерский суд. Согласно решению суда, политик останется под домашним арестом до 30 сентября. Информацию подтвердил адвокат Ефремова Александр Мельников.

«Прокуратура объявила о завершении досудебного следствия, и Ефремов на этой неделе начал ознакомление с материалами досудебного расследования», - сообщил адвокат.

Как отметил Мельников, дело состоит из нескольких десятков томов, и с ними должны ознакомиться еще другие фигуранты, которые проходят по данному уголовному производству.

Напомним, что Александр Ефремов был задержан в Киеве 14 февраля..... Бывший народный депутат Украины Александр Ефремов остается. Такое решение принял Печерский суд. Согласно решению суда, политик останетсядо 30 сентября. Информациютвердил адвокат Ефремова Александр Мельников.«Прокуратура объявила о завершении досудебного следствия, и Ефремов на этой неделе начал ознакомление с материалами досудебного расследования», - сообщил адвокат.Как отметил Мельников, дело состоит из нескольких десятков томов, и с ними должны ознакомиться еще другие фигуранты, которые проходят по данному уголовному производству.Напомним, что Александр Ефремов был задержан в Киеве 14 февраля..... Читать новость...

Навальный не хочет сидеть под домашним арестом...

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который приговорен к 3,5 годам условного заключения, заявил, что впредь он не собирается соблюдать условия домашнего ареста. Об этом гласит сообщение, опубликованное в блоге российского политика.

«Приговора по сей день нет. Не могу утверждать, что моя ситуация является совсем уникальной: я-то просто сижу под домашним арестом без какой-либо бумажки, даже без резолютивной части приговора. А в это время мой брат Олег находится в камере», - говорится в сообщении.

Читайте: Washigton Post: "Путин боится Навального"

«Да, мне все понятно. После того, как срок получения текста приговора истечет, я буду поступать строго по закон..... Российский оппозиционер Алексей Навальный, который приговорен к 3,5 годам условного заключения, заявил, что впредь он не собирается соблюдать условия домашнего ареста. Об этом гласит сообщение, опубликованное в блоге российского политика.«Приговора по сей день нет. Не могу утверждать, что моя ситуация является совсем уникальной: я-то просто сижубез какой-либо бумажки, даже без резолютивной части приговора. А в это время мой брат Олег находится в камере», - говорится в сообщении.Читайте: Washigton Post: "Путин боится Навального"«Да, мне все понятно. После того, как срок получения текста приговора истечет, я буду поступать строго по закон..... Читать новость...

"Кернес снова под домашним арестом", - адвокат...



Харьковский мэр Геннадий Кернес в очередной раз вынужден находиться под домашним арестом. Связано это с тем, что на днях было возобновлено следствие по уголовному делу харьковского градоначальника. Напомним, что об этом лично сообщал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Что касается домашнего ареста известного политика, то об этом проинформировал адвокат Кернеса Александр Гунченко.

«4 августа Печерский районный суд города Киев принял решение возобновить уголовное производство в отношении харьковского мэра Геннадия Кернеса. В данный момент он снова находится под домашним арестом», - прокомментировал ситуацию с мэром Харькова его адвокат Александр Гунченко...... Харьковский мэр Геннадий Кернес в очередной раз вынужден находиться. Связано это с тем, что на днях было возобновлено следствие по уголовному делу харьковского градоначальника. Напомним, что об этом лично сообщал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.Что касается домашнего ареста известного политика, то об этом проинформировал адвокат Кернеса Александр Гунченко.«4 августа Печерский районный суд города Киев принял решение возобновить уголовное производство в отношении харьковского мэра Геннадия Кернеса. В данный момент он снова находится», - прокомментировал ситуацию с мэром Харькова его адвокат Александр Гунченко...... Читать новость...

Оскар Писториус проведет остаток срока под домашним арестом...



Многократный победитель Паралимпийских игр южноафриканец Оскар Писториус, который был осужден за непреднамеренное убийство в октябре 2014 года, будет освобожден из тюрьмы в пятницу и проведет остаток срока под домашним арестом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что О.Писториусу оденут электронный браслет. Он проведет остаток срока в большом доме своего дяди в Ватерклофе, пригороде столицы ЮАР Претории, где сможет, в частности, и тренироваться.

О.Писториус был осужден на пять лет заключения в октябре 2014 года за непредумышленное убийство своей девушки - модели Реев Стеенкамп.

Напомним, трагедия произошла в день Святого Валентина - 14 февраля 2013 года, когда многокр..... Многократный победитель Паралимпийских игр южноафриканец Оскар Писториус, который был осужден за непреднамеренное убийство в октябре 2014 года, будет освобожден из тюрьмы в пятницу и проведет остаток срока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.Ожидается, что О.Писториусу оденут электронный браслет. Он проведет остаток срока в большом доме своего дяди в Ватерклофе, пригороде столицы ЮАР Претории, где сможет, в частности, и тренироваться.О.Писториус был осужден на пять лет заключения в октябре 2014 года за непредумышленное убийство своей девушки - модели Реев Стеенкамп.Напомним, трагедия произошла в день Святого Валентина - 14 февраля 2013 года, когда многокр..... Читать новость...