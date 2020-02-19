Новость Пять стран выступили в поддержку Украины Добавлено: 2020-02-19 11:02:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Представители Эстонии, Бельгии, Франции, Германии и Польши после заседания Совбеза ООН выступили с совместным заявлением в поддержку Украины из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает эстонское представительство в ООН.

В заявлении говорится, что указанные страны полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, , а также осуждают аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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Напомним, вчера оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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10 стран Евросоюза выступили против строительства «Северного...

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"10 стран Европейского Союза выступили жестко против строительства "Северного потока", - отметил он.

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Лидеры 8 стран ЕС выступили против реализации проекта "Север...



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Письмо подписали главы правительств таких стран как Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Польша, Словакия, Румыния, а также президент Литвы. По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

"Он ("Северный поток-2"- ред.) может сильно повлиять на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, особенно на транзитный путь через Украину", - говорится в тексте письма.

Как отмечается, позже письмо подписала Хорватия. Ранее страны Вышеградско..... Лидеры восьми-членов Евросоюза подписали письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в которомпротив реализации проекта "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на Reuters.Письмо подписали главы правительств такихкак Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Польша, Словакия, Румыния, а также президент Литвы. По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации."Он ("Северный поток-2"- ред.) может сильно повлиять на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, особенно на транзитный путь через Украину", - говорится в тексте письма.Как отмечается, позже письмо подписала Хорватия. Ранееы Вышеградско..... Читать новость...

Большинство стран ЕС выступили за сохранение санкций против ...



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что абсолютное большинство стран Европейского Союза выступает за сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских соглашений. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире ”5 канала”.

Как заявил министр, в вопросе продолжения санкций против РФ из-за агрессии в Украине, ”время истины, оно действительно будет в декабре”. ”Но 20-21 октября состоится очень важный Европейский Совет, на котором будет много вопросов, включая вопросы отношений Европейского Союза с Россией. Во время этого Европейского совета предстоит содержательная дискуссия. И на самом де..... Министр иноных делПавел Климкин отмечает, что абсолютное большинствоЕвропейского Союза выступает за сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских соглашений. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире ”5 канала”.Как заявил министр, в вопросе продолжения санкций против РФ из-за агрессии в Украине, ”время истины, оно действительно будет в декабре”. ”Но 20-21 октября состоится очень важный Европейский Совет, на котором будет много вопросов, включая вопросы отношений Европейского Союза с Россией. Во время этого Европейского совета предстоит содержательная дискуссия. И на самом де..... Читать новость...

Еще пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Ро...

Пять европейских стран присоединились к санкциям в отношении России - К. Эштон.

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Новые санкции США против России получили поддержку от стран ...

США получили огромную поддержку союзников из ЕС и других партнеров в регионе относительно политики санкций в отношении России. Об этом заявил во время брифинга в среду представитель госдепа США Марк Тонер, комментируя новый пакет санкций в отношении России, передает УНН.

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При этом о..... США получили огромнуюсоюзников из ЕС и других партнеров в регионе относительно политики санкций в отношении России. Об этом заявил во время брифинга в среду представитель госдепа США Марк Тонер, комментируя новый пакет санкций в отношении России, передает УНН."Мы получили огромнуюиз ЕС, и от других союзников и партнеров в регионе в поддержке санкций. И, честно говоря, как только Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, начнут придерживаться минских соглашений, то мы можем иметь право говорить о реальном облегчении санкций", - отметил М.Тонер. Что касается того, когда вступят в силу новые санкции США против России, то об этом не сообщается.При этом о..... Читать новость...

Семерак: "Я чувствовал поддержку коллег из всех парламентов ...

Народный избранник Остап Семерак рассказал о том, как для него прошла сегодняшняя конференция глав парламентских комитетов по делам союза парламентов ЕС. По его словам, во время этой конференции стороны уделили внимание теме реформ в Украине и теме агрессии Российской Федерации.

«Я чувствовал тотальную поддержку коллег из всех парламентов стран-членов ЕС», - пишет у себя в Фейсбуке политик.

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«Но меня больше в..... Народный избранник Остап Семерак рассказал о том, как для него прошла сегодняшняя конференция глав парламентских комитетов по делам союза парламентов ЕС. По его словам, во время этой конференции стороны уделили внимание теме реформ в Украине и теме агрессии Российской Федерации.«Я чувствовал тотальнуюколлег из всех парламентов-членов ЕС», - пишет у себя в Фейсбуке политик.Читайте: Европейские депутаты осудилитеррористов со стороны РФ, - Остап СемеракСемерак отмечает, что на конференции также говорили о возможности получить безвизовый режим уже в мае 2015 года, а также о ходе реформ, который не очень устраивают европейцев.«Но меня больше в..... Читать новость...