Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Финансист года» Добавлено: 2020-02-19 11:31:16 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Финансист года».



Онур АНЛИАТАМЕР. Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)

Три главных события 2019 года по Вашей версти:

1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США 3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Участие в эпическом фильме-блокбастере (например, «Игра престолов», «Властелин колец»).

Быть сегодня успешным – это… Инвестируйте в хороших людей, доверяйте им, помогайте им быть лучше, чем вы сами.

Ваш любимый афоризм? Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Крестный отец.

На что вам жалко тратить деньги? Цветы.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? На депозите в моем банке.

Сколько вам нужно денег для счастья? Достаточно, чтобы моя семья была счастливой и здоровой.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Здоровье это то, что вы не можете купить, поэтому оно важнее.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» И я использую ее что бы вернуть вам.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Моей кошке.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Иногда быть слишком консервативным.

Есть ли у Вас любимая книга? Почему народы терпят неудачу - Дарон Ацемоглу.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Mustafa Kemal Ataturk.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Великая пирамида в Гизе - потому что все остальные уже разрушены. Для меня это символизирует, независимо от того, насколько вы богаты и могущественны, вы умрете в конце; Главное оставить что-то большое и красивое, чтобы тебя запомнили навсегда.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Мелисаэла - Сочетание имени двух моих дочерей.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Холм у памятника Леониду Быкову. Я могу показать красоту Киева, речки Днепра, Печерской Лавры и упомянуть о памятниках Второй мировой войны и Голодомора.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение - быть отцом двух дочерей и учить их жизни. Самая большая ошибка - не пойти на свадьбу моего лучшего друга из-за командировки. Он напоминает мне, это каждый раз, когда он видит меня.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Летний отдых с семьей у моря.



Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ. Первый заместитель Председателя Правления АКБ «Индустриалбанк», вице-президент Ассоциации украинских банков, Кандидат экономических наук

Победитель в номинации «Банкир 2018 года» в рамках Всеукраинского проекта «Финансовые учреждения Украины 2018: достойные, успешные, надежные» проведенным Ассоциацией Украинских Банков и Издательским Домом «Украина Бизнес» совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной Торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА «Стандарт рейтинг», Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ).

Победитель в номинации «Банковское дело и правовое обеспечение» в рамках проекта «Гордость Львовщины 2019» от Европейской Ассоциации развития бизнеса.

Специальная награда памяти Вадима Гетьмана, вручаемый лучшему менеджеру финансового сектора 2019 года, который внес весомый вклад в развитие банковского дела в Украине, по версии международного финансового клуба «Банкиръ».

Три главных события 2019 года по Вашей версии:

1) Индустриалбанк стал расчетным банком компании MoneyGram (мы первые внедрили в Украине новый продукт Aссount Dеposit с возможностью зачисления на банковский счет в любом банковском учреждении Украины, которые предоставляют услуги физическим лицам, аналога нету и в СНГ).

2) Мы осуществили весомый шаг в направлении конвертации гривны и популяризации гривневых расчетов на международных рынках. Моя команда в Индустриалбанке провела операцию на межбанковском валютном рынке по продаже гривны для международного финансового учреждения - нерезидента (которая разместила ее на собственном гривневом корсчета для дальнейшего использования при проведении расчетов для своих клиентов нерезидентов, теперь представительство ООН, дипломатические учреждения и другие покупают гривну на нерезиденте и оплачивают через украинский банк).

3) Активная работа в Ассоциации украинских банков (АУБ) позволила значительно увеличить количество новых членов АУБ, восстановлено ​​тесное и плодотворное сотрудничество с Национальным банком Украины, что говорит об эффективной работе и востребованности спроса банковского сектора в необходимости консолидации и объединенного отстаивание интересов.

Ваша «Формула успеха»: Я всегда действую пока другие думают и колеблются.

Ваш жизненный девиз: Спешить творить добро.

Кем Вы мечтали стать в детстве? До 10 лет я маме говорил, что буду директором, а когда она спрашивала директором чего, я отвечал - неважно главное директором, с 11 лет имел большую мечту стать банкиром.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? На самом деле мечт у меня много. Я очень люблю выражение Богдана Гаврилишина: Мечтайте, но велико мечтайте, о больших вещах.

А вообще с самого детства, как я себя помню я мечтал совершить путешествие в Тибет (горные Гималаи), пока ее не реализовал.

Быть сегодня успешным – это… Ключ к успеху в любимом деле - умение вести за собой людей, мотивировать и заряжать их энергией достижения общей цели. Успех = (цель (четко знать, что хочешь) + команда) + (знать, как сделать + любить свое дело + здравое суждение + гибкость + риск + действовать + вовремя распределить приоритеты + ....).

Ваш любимый афоризм? «У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», Бернард Шоу.

На что вам жалко тратить деньги? Жалко тратить деньги на людей в которых потом разочаровываешься.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? В основном собственные сбережения я вкладываю в качестве инвестиций в различные активы (золото, ценные бумаги, стартапы). И конечно размещаю на банковском депозите в национальной валюте в Индустриалбанке.

Сколько вам нужно денег для счастья? Деньги не делают меня счастливее, они несут в себе другое предназначение. В большей степени деньги для человека это испытание, как отсутствие их так и большое количество. Но энергия счастья точно не в деньгах.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье для меня в положительных эмоциях. Например встречаешь друга с детства и вспоминаешь общие жизненные моменты которые через много лет наполняют тебя радостью.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю невозможное возможным».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Зависть белая или черная это всегда нехорошо ощущения. Я не завидую людям так как хорошо знаю что за все в этой жизни надо будет заплатить, и каждому из нас в этом мире дано будет ровно столько настолько кто заслуживает или готов понести испытания.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Не всегда могу дослушать собеседника до конца, если собеседник медленный.

Есть ли у Вас любимая книга? Я много читаю, поэтому назвать единую любимую книгу невозможно. Из художественной литературы выделю «Мертвые души» (Николая Гоголя), «Алхимик» (Пауло Коэльо), с бизнес литературы «Атлант расправил плечи» (Айн Ренд), «Никогда не ешьте в одиночку» (Кейт Феррацци), «7 Навыков высокоэффективных людей» (Стивен Кови), «Самый богатый человек в Вавилоне» (Джордж Сэмюэль), «Homosapiens» (Ной Харари), «Думай и богатей» (Наполеон Хилл).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Леонардо Да Винчи, Бенджамин Франклин, Иван Франко, Уинстон Черчилль, Вадим Гетьман с этими личностями планетарного масштаба мне хотелось бы подружиться и пообщаться.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Перенес бы в Киев статую Христа-Искупителя как символ христианства на место монумента Родина Мать. А заодно еще бы перенес здание Форт Нокс (хранилище слитков золота в США).

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Ябчик.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Сначала показал бы Киев, а потом конечно повез на Западную Украину (Львов, Ивано-Франковск, Карпаты), чтобы показать ему культурный колорит откуда я родом.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мне кажется, еще рано подводить такие серьезные итоги. Самое большое достижение - это то, что у меня есть моя семья, жена и двое дочерей, ради них я и живу.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Лучший отдых — это время проведенное вместе с семьей. А время, проведенное с кумом то вообще феерия.

Юлия ФРОЛОВА. Председатель Правления АО «Банк Альянс»

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Лучшая диллинговая команда среди банков Украины; Старт торгового финансирования; Банк вошел в топ 30 ведущих финансовых учреждений страны.

Ваша «Формула успеха»: Учиться, учиться и еще раз учиться. А затем делать так, чтобы эти знания не оставались мертвым грузом, а чтобы действительно были применены на практике в работе и вообще в жизни.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Волшебником, ну в крайнем случае – фокусником.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Увидеть Эверест. Почему именно Эверест? Это в чистом виде магия, это самый высокий пик на планете.

Быть сегодня успешным – это… быть эффективным. Быть эффективным сегодня – это не просто опция, это важнейший критерий для каждого, причем как в работе, так и в личных сферах. Темп жизни сейчас очень большой и попросту нету времени для того, чтобы медленно раскачиваться или делать что-то не на 100%.

Ваш любимый афоризм? И это пройдет. Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. Очень сильная мысль от Соломона.

На что вам жалко тратить деньги? На лекарство.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? В удовольствиях.

Сколько вам нужно денег для счастья? Столько, чтобы позволить сделать близких счастливыми.

Если счастье не в деньгах, то в чем? В познании.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Далай Лама - духовный лидер тибетского народа.

Илон Маск - выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель, соучредитель компании PayPal, основатель компаний SpaceX, Tesla, SolarCity и The Boring Company.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Упрямство.

Есть ли у Вас любимая книга? Последний, самый объемный и один из наиболее известных романов Ф. М. Достоевского – «Братья Карамазовы».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Нестор Иванович Махно́ - революционер-анархист, во время гражданской войны 1917—1922 годов командовал крестьянской повстанческой армией Украины.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Александрийский маяк – седьмое чудо света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Земля 2.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Национальный заповедник Хортица - крупнейший остров на Днепре и уникальный природный и исторический комплекс, а в 2007 году Хортица была названа одним из "Семи чудес Украины".

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Из самых больших достижений – конечно же, сын.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Кулинария, а особенно – выпекание пасхальных куличей.

ЧИТАЙТЕ: Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Культурно-искусствоведческий проект года»

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Журналист года».

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

За 2019 год мною было записано более 700 интервью.

Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:

Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Представлены«Человек года-2019» в«Журналист года».Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:За 2019 год мною было записано более 700 интервью.Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (малых городов).



Андрей АБРАМЧЕНКО. Измаильский городской голова (Одесская обл.)

Измаильский городской голова Андрей Абрамченко впервые был избран общиной Измаила на эту ответственную должность в октябре 2010 года, а на очередных выборах через пять лет с результатом 94,5 процента его кандидатуру поддержало беспрецедентное количество избирателей.

Уже первые шаги определили основные приоритеты городского головы, которые полностью соответствовали ожиданиям общества. Среди первоочередных задач были качественные коммунальные услуги, капитальный ремонт жилого фонда,..... Представлены«Человек года-2019» в«Мэр года» (малых городов).Андрей АБРАМЧЕНКО. Измаильский городской голова (Одесская обл.)Измаильский городской голова Андрей Абрамченко впервые был избран общиной Измаила на эту ответственную должность в октябре 2010 года, а на очередных выборах через пять лет с результатом 94,5 процента его кандидатуру поддержало беспрецедентное количество избирателей.Уже первые шаги определили основные приоритеты городского головы, которые полностью соответствовали ожиданиям общества. Среди первоочередных задач были качественные коммунальные услуги, капитальный ремонт жилого фонда,..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Жилой комплекс года».



Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY». Компания «Интергал-Буд», Маркетинг-директор – Ирина Михалёва.

Существующие на данное время корпоративные награды:



премия IBUILD «Застройщик года» 2019, 2018;

премия IBUILD ЖК «Озёрный гай Гатное» - "Лидер жилого строительства по европейским экостандартам"

премия EE Real Estate Project Awards – «Девелопер года» 2019

Лидер по масштабам строительства 2019 (МІНФІН)

Intergal City стал лучшим в номинации Mix-u..... Представлены«Человек года-2019» в«Жилой комплекс года».Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY». Компания «Интергал-Буд», Маркетинг-директор – Ирина Михалёва.Существующие на данное время корпоративные награды:премия IBUILD «Застройщик года» 2019, 2018;премия IBUILD ЖК «Озёрный гай Гатное» - "Лидер жилого строительства по европейским экостандартам"премия EE Real Estate Project Awards – «Девелопер года» 2019Лидер по масштабам строительства 2019 (МІНФІН)Intergal City стал лучшим вMix-u..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов).



Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской голова

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Представлены«Человек года-2019» в«Мэр года» (больших городов).Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской головаНагражден Почетной грамотой Верховного Совета УкраиныТри главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов).



Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской голова

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Представлены«Человек года-2019» в«Мэр года» (больших городов).Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской головаНагражден Почетной грамотой Верховного Совета УкраиныТри главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Читать новость...

Лауреаты общенациональной программы «Человек года-2015» в н...

Общенациональная премия «Человек года-2015» определила лауреатов в номинации «Финансист года».

Михаил Власенко – председатель Правления ПАО «Идея Банк».

Ваш жизненный девиз: «Дорогу осилит идущий».

Быть сегодня успешным – это… быть последовательным, целеустремленным и готовым к изменениям. В наше быстролетящее время происходит много изменений и их нужно своевременно уметь правильно оценить, воспринять и двигаться дальше вперед к намеченной цели. Целеустремленность и последовательность - качества, присущие каждому успешному человеку.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, ..... Общенациональная премия «Человек года-2015» определила лауреатов в«Финансист года».Михаил Власенко – председатель Правления ПАО «Идея Банк».Ваш жизненный девиз: «Дорогу осилит идущий».Быть сегодня успешным – это… быть последовательным, целеустремленным и готовым к изменениям. В наше быстролетящее время происходит много изменений и их нужно своевременно уметь правильно оценить, воспринять и двигаться дальше вперед к намеченной цели. Целеустремленность и последовательность - качества, присущие каждому успешному человеку.Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, ..... Читать новость...

Лауреаты общенациональной программы «Человек года-2017» в но...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2017» в номинации «Финансист года».

ЧИТАЙТЕ: Лауреаты общенациональной программы «Человек года-2017» в номинации «Деятель искусств года»

Кирилл Шевченко. Председатель правления АБ «Укргазбанк».

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Мы проделали большую работу по трансформации «Укргазбанка». Если в 2015 году Банк находился на 17-м месте по активам и долей рынка менее 2%, то сейчас мы на 4 позиции среди крупнейших банков Украины с долей более 6%. За последние три года мы ни разу не брали денег из бюдже..... Представлены«Человек года-2017» в«Финансист года».ЧИТАЙТЕ: Лауреаты«Человек года-2017» в«Деятель искусств года»Кирилл Шевченко. Председатель правления АБ «Укргазбанк».Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Мы проделали большую работу по трансформации «Укргазбанка». Если в 2015 году Банк находился на 17-м месте по активам и долей рынка менее 2%, то сейчас мы на 4 позиции среди крупнейших банков Украины с долей более 6%. За последние три года мы ни разу не брали денег из бюдже..... Читать новость...

Лауреаты общенациональной программы «Человек года-2018» в но...

Общенациональная программа «Человек года» определила лауреатов в номинации «Финансист года».

Леонид ГРЕБИНСКИЙ. Глава Правления, Акционер АО «КРИСТАЛБАНК».

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: В 2018 году АО «КРИСТАЛБАНК» номинирован на звание «Банк года №1 по условиям ипотечного кредитования 2018 года» по версии международного клуба «БАНКИРЪ». Я горжусь этим достижением. Нам удалось сформировать одно из самых лучших ипотечных предложений на рынке столичной недвижимости. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы сотрудничество с банком было взаимовыгодным и комфортн..... Общенациональная программа «Человек года» определила лауреатов в«Финансист года».Леонид ГРЕБИНСКИЙ. Глава Правления, Акционер АО «КРИСТАЛБАНК».Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: В 2018 году АО «КРИСТАЛБАНК» номинирован на звание «Банк года №1 по условиям ипотечного кредитования 2018 года» по версии международного клуба «БАНКИРЪ». Я горжусь этим достижением. Нам удалось сформировать одно из самых лучших ипотечных предложений на рынке столичной недвижимости. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы сотрудничество с банком было взаимовыгодным и комфортн..... Читать новость...