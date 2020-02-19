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|Новость
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Гладковскому разрешили выезжать за пределы Киевской области
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|Добавлено:
|2020-02-19 12:23:17
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области. Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец, передает «Укринформ».
«Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковскому - ред.). Мы выступили против этой одной обязанности (не покидать Киевскую область - ред.), чтобы его (продолжение - ред.) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. Т.е., Гладковский может в данный момент свободно передвигаться по территории Киевской области», - отметил он.
В то же время у Гладковского остались следующие обязанности: являться к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации извещать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.
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17 октября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Позже НАБУ сообщило ему о подозрении, а суд арестовал сроком на два месяца.
21 октября 2019 года его семья внесла за него залог 10,6 млн гривен. В этот же день Гладковский вышел из СИЗО.
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