Новость Гладковскому разрешили выезжать за пределы Киевской области Добавлено: 2020-02-19 12:23:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области. Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец, передает «Укринформ».

«Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковскому - ред.). Мы выступили против этой одной обязанности (не покидать Киевскую область - ред.), чтобы его (продолжение - ред.) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. Т.е., Гладковский может в данный момент свободно передвигаться по территории Киевской области», - отметил он.

В то же время у Гладковского остались следующие обязанности: являться к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации извещать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.

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17 октября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Позже НАБУ сообщило ему о подозрении, а суд арестовал сроком на два месяца.

21 октября 2019 года его семья внесла за него залог 10,6 млн гривен. В этот же день Гладковский вышел из СИЗО.

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"По состоянию на 16:00 в Киевской области произошло 78 ДТП, в которых шесть человек получили травмы. В частности, 1 человек попал под поезд, трех человек было госпитализировано в результате съезда с дороги маршрутки на Днепропетровской трассе под Мироновкой", - сказал Жукович.

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Напомним, по состоянию на 13:00 18 января ситуация по всем направлениям на дорогах в Киевс..... из-за непогоды по состоянию на 16:00 зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП вНиколай Жукович."По состоянию на 16:00 впроизошло 78 ДТП, в которых шесть человек получили травмы. В частности, 1 человек попал под поезд, трех человек было госпитализировано в результате съезда с дороги маршрутки на Днепропетровской трассе под Мироновкой", - сказал Жукович.ЧИТАЙТЕ: Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режимеНапомним, по состоянию на 13:00 18 января ситуация по всем направлениям на дорогах в Киевс..... Читать новость...

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«Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 25 июля прошлого года, "Нафтогаз Украины" является гарантированным поставщиком газа для объектов ТКЭ. В свою очередь, "Киевоблгаз" не владеет никакими контрактами на поставку газа ТКЭ и только обеспечивает транспортировку топлива к таким потребителям в объемах, которые указывает "Нафтогаз"», - сообщили в Киеоблгазе.

По информации "Киевоблгаза", на сегодняшний ..... Сегодня, 23 апреля, предприятие по газоснабжению и газификации ПАО "Киевоблгаз" приостановило подачу газа в отношении рядя предприятий тепловой коммунальной энергетики по распоряжению НАК "Нафтогаз Украины".«Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 25 июля прошлого года, "Нафтогаз Украины" является гарантированным поставщиком газа для объектов ТКЭ. В свою очередь, "Киевоблгаз" не владеет никакими контрактами на поставку газа ТКЭ и только обеспечивает транспортировку топлива к таким потребителям в объемах, которые указывает "Нафтогаз"», - сообщили в Киеоблгазе.По информации "Киевоблгаза", на сегодняшний ..... Читать новость...

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