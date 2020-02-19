Новость Принципиальных изменений на Донбассе нет, - Волкер Добавлено: 2020-02-19 13:03:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Принципиальных изменений на Донбассе достигнуто не было. Об этом заявил специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает «Европейская правда».

«Немного, но кое-что есть. Это и отремонтированный мост в Станице Луганской, и вопрос стабильного водоснабжения, где есть определенный прогресс, и вывод тяжелого вооружения из нескольких точек, и небольшое улучшение гуманитарного доступа, и, конечно же, обмен заключенными», - отметил он.

По его мнению, принципиальными изменениями могут стать вывод российских войск или роспуск так называемых «народных республик».

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Напомним, вчера оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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Миротворцы ООН должны заменить на Донбассе российские войска...

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческие силы ООН должны заменить на Донбассе российские войска, передает Dagens Nyheter.

«Россия проводит на Донбассе военную операцию. Как военные, так и гражданские власти там полностью подчиняются приказам русских. Но мы предложили решение, согласно которому там будут размещены миротворцы ООН. Эти силы должны заменить российские войска, обеспечить в регионе безопасность и взять под свой контроль границу», – отметил он.

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Российская Федерация должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе. Об этом написал специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер в Twitter.

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По словам Курта Волкера, если Россия хочет создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить.

«Однако, если они захотят, они сделают, несмотря на большие расходы», - подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Но, по его словам, Европа против такого сценария развития ситуации.

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Порошенко и Волкер обсудили укрепление международного прису...

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Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в вопросах безопасности в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Отде..... Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Куртомом. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН.Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в вопросах безопасности в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.Отде..... Читать новость...

Украинские военные имеют право стрелять в ответ на Донбассе,...

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь на Донбассе, передает Bild.

«Украинцы тоже стреляют, но следует иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны нормально иметь военных на своей территории. Но не нормально для другой страны иметь своих военных в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят некоторые нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и самые серьезные инциденты происходят на оккупированной Россией территории», – отметил он.

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