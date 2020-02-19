Новость Украина вводит безвиз с Гренадой Добавлено: 2020-02-19 14:07:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина вводит безвизовый режим с Гренадой. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Теперь посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать данный документ.

Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами.

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Украина вводит безвиз с Маршалловыми островами...

Правительство Украины вводит безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», - говорится в сообщении.

Теперь украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов.

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Порошенко в День молодежи: без вас Украина не получила бы бе...

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем молодежи, который в этом году отмечается 25 июня. В своем поздравлении глава государства отметил, что именно благодаря молодежи Украина добилась существенных изменений и безвизового режима с Евросоюзом.

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Кабинет министров Украины по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины вводит импортные пошлины на российские товары, а также вводит запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

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Европарламент предоставил Грузии безвиз...

Европарламент предоставил безвиз Грузии. Соответствующее решение о предоставлении Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны» евродепутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 2 февраля. Решение набрало 553 голоса. Подробностями предоставления безвиза Грузии поделился в сети журналист Рикард Йозвяк.

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Послы ЕС одобрили безвиз для Украины...

В среду, 26 апреля, послы ЕС одобрили безвиз для Украины. Эту информацию подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Решение европейских послов он назвал историческим и «открывающим украинцам двери Европы».

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«Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», - заявил Петр Порошенко.

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Украинцы получили безвиз с ещё одной страной...

Граждане Украины смогут путешествовать без виз в Эквадор. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

По его словам, это уже 21-я страна Латинской Америки, которая введет безвиз для украинцев.

«Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан», - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.

«Вступления Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсифик..... Граждане Украины смогут путешествовать без виз в Эквадор. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.По его словам, это уже 21-я страна Латинской Америки, которая введетдля украинцев.«Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "". Продолжаем открывать двери для наших граждан», - говорится в сообщении.В апреле 2019 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.«Вступления Соглашения в силу позволит ввестиовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсифик..... Читать новость...

Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором...

Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов», - написал он в Telegram.

Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

ЧИТАЙТЕ: Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизовом режиме

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами...... Кабинет министров Украины утвердиловый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.«Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов», - написал он в Telegram.Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.ЧИТАЙТЕ:и Маршалловы острова подписали соглашение оовом режимеНапомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширитьовый режим с 14 государствами...... Читать новость...

Украинцы получили безвиз с ещё одной страной...

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Таким образом, украинцы смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

В то же время граждане Эквадора получат возможность находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.

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Напомним, с 1 марта 2019 года украинцы получили возможность посещать Грузию по ID-картам.

С 15 февраля 2019 года вступил в силу безвизовый режим с Уругваем..... Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает «РБК-».Таким образом, украинцы смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.В то же время граждане Эквадора получат возможность находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.ЧИТАЙТЕ: Ryanair начнет летать из Украины в ещё один город ИспанииНапомним, с 1 марта 2019 года украинцы получили возможность посещать Грузию по ID-картам.С 15 февраля 2019 года вступил в силуовый режим с Уругваем..... Читать новость...