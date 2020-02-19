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Украина вводит безвиз с Гренадой

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Добавлено:2020-02-19 14:07:06
Корреспондент:Алексей Свидров

  Украина вводит безвизовый режим с Гренадой. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

 Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Теперь посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать данный документ.

 Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами.

 
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