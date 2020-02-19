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|Новость
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Украина вводит безвиз с Гренадой
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|Добавлено:
|2020-02-19 14:07:06
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Украина вводит безвизовый режим с Гренадой. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.
Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Теперь посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать данный документ.
Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней.
Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.
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Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами.
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Правительство Украины вводит безвиз
овый режим с Республикой Маршалловы острова. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.
«Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», - говорится в сообщении.
Теперь украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов.
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добилась существенных изменений и безвиз
ового режима с Евросоюзом.
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со странами Евросоюза, разрушив завесу, отделяющую Украину от Европы. Уверен, что без вашей решительной и беск..... Читать новость...
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импортные пошлины на российские товары, а также вводит
запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.
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Европарламент предоставил безвиз
Грузии. Соответствующее решение о предоставлении Грузии безвиз
ового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны» евродепутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 2 февраля. Решение набрало 553 голоса. Подробностями предоставления безвиз
а Грузии поделился в сети журналист Рикард Йозвяк.
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«Европейский парламент проголосовал за безвиз
овый режим для Грузии. 553 – «за», 66 – «против», 28 - воздержались», - написал он в своем Twitter.
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Послы ЕС одобрили безвиз для Украины...
В среду, 26 апреля, послы ЕС одобрили безвиз
для Украины. Эту информацию подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Решение европейских послов он назвал историческим и «открывающим украинцам двери Европы».
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«Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвиз
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По словам президента, с таким же ..... Читать новость...
Украинцы получили безвиз с ещё одной страной...
Граждане Украины смогут путешествовать без виз в Эквадор. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
По его словам, это уже 21-я страна Латинской Америки, которая введет безвиз
для украинцев.
«Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз
". Продолжаем открывать двери для наших граждан», - говорится в сообщении.
В апреле 2019 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.
«Вступления Соглашения в силу позволит ввести безвиз
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Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором...
Кабинет министров Украины утвердил безвиз
овый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов», - написал он в Telegram.
Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.
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овом режиме
Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвиз
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Украинцы получили безвиз с ещё одной страной...
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает «РБК-Украина
».
Таким образом, украинцы смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.
В то же время граждане Эквадора получат возможность находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.
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Напомним, с 1 марта 2019 года украинцы получили возможность посещать Грузию по ID-картам.
С 15 февраля 2019 года вступил в силу безвиз
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Запомните: 11 июня украинцы получат безвиз, - Порошенко...
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«Запомните эту дату - 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это - первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет», - заявил глава государства.
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