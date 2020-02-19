Новость У Зеленского формируют коллегию врачей для анализа медреформы Добавлено: 2020-02-19 14:34:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание коллегии с участием опытных врачей страны, которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы. С апреля начнется второй этап реформирования отрасли.

«Вчера мы поставили такую задачу: на этой неделе соберем коллегию. Я хочу, чтобы они предоставили все выводы по части реформы, которая была, и части, которая будет. Чтобы у нас, у врачей и обычных людей не было в будущем никаких сюрпризов», – отметил Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ в Борисполе Киевской области.

По словам Президента, коллегия должна оперативно проанализировать ход медицинской реформы.

«Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем всей страной или не туда, и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, медицина и нормальные условия», – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что специалисты должны проинформировать общество о результатах реформы.

«Я хочу, чтобы этот анализ был до 1 марта. Потому что с апреля начинается запуск второй части (медицинской реформы. – Ред.)», – резюмировал Владимир Зеленский.

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К Надежде Савченко пустили украинских врачей...

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