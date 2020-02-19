Новость Кабмин утвердил положение об Офисе финансового контроля Добавлено: 2020-02-19 15:06:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров утвердил положение об Офисе финансового контроля. Об этом сообщается на Правительственном портале.

«В утвержденном положении говорится, что Офис финконтроля будет осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях, субъектах хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество», - говорится в сообщении.

Офис финконтроля будет отвечать за проверку использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов.

Также он будет следить за соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса относительно государственного и местных бюджетов, будет контролировать соблюдение законодательства о закупках, целевое использование и своевременный возврат кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии.

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