Новость Правительство назначило четырех глав государственных агентств Добавлено: 2020-02-19 15:39:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров назначил четырех глав государственных агентств по вопросам спорта, кино, искусства, художественного образования. Об этом написал в Telegram министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

«Правительство сегодня назначило руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении ТКТС: Левчук Сергей назначен председателем Государственного агентства спорта; Марина Кудерчук - председателем Государственного агентства по вопросам кино; Григоренко Галина - председателем Государственного агентства по вопросам искусств, а Россошанская Ольга - председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования», - говорится в сообщении.

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Правительство Украины призвали провести проверку деятельност...

Кабинет министров Украины призвали проверить деятельность министров обороны Степана Полторака и внутренних дел Арсена Авакова и министра здравоохранения Александра Квиташвили. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил нардеп, лидер фракции БПП Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"У нас есть вопрос об обеспечении формой наших военнослужащих к Министерству обороны, у нас есть вопросы о том, как десятки ранее судимых смогли попасть в добровольческие батальоны МВД", - заявил Ю. Луценко.

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По его словам, эти вопросы будут решаться "в рабочем порядке".

..... Кабинет министров Украины призвали проверить деятельность министров обороны Степана Полторака и внутренних дел Арсена Авакова и министра здравоохранения Александра Квиташвили. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил нардеп, лидер фракции БПП Юрий Луценко, передает корреспондент УНН."У нас есть вопрос об обеспечении формой наших военнослужащих к Министерству обороны, у нас есть вопросы о том, как десятки ранее судимых смогли попасть в добровольческие батальоны МВД", - заявил Ю. Луценко.Читайте: Бойцам в АТО предоставляют некачественные бронежилеты, - депутатПо его словам, эти вопросы будут решаться "в рабочем порядке"...... Читать новость...

МВД назначило начальником милиции Ивано-Франковской области ...

Министерство внутренних дел Украины назначило на должность начальника Управления Министерства внутренних дел в Ивано-Франковской области полковника Василия Фелика.

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, в понедельник, 18 ноября, в Ивано-Франковске заместитель министра внутренних дел Сергей Лекарь официально представил нового начальника УМВД области.

Фелик до этого назначения работал первым заместителем начальника - начальником следственного управления УМВД в Ивано-Франковской области.

На представлении был его предшественник Олег Сало, который ранее был назначен на должность председателя Львовской облгосадминистрации.

В церемонии представления также принял участие председатель..... Министерство внутренних дел Украинына должность начальника Управления Министерства внутренних дел в Ивано-Франковской области полковника Василия Фелика.Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, в понедельник, 18 ноября, в Ивано-Франковске заместитель министра внутренних дел Сергей Лекарь официально представил нового начальника УМВД области.Фелик до этого назначения работал первым заместителем начальника - начальником следственного управления УМВД в Ивано-Франковской области.На представлении был его предшественник Олег Сало, который ранее был назначен на должность председателя Львовской облгосадминистрации.В церемонии представления также принял участие председатель..... Читать новость...

В Харьков прибыли послы и руководители ключевых агентств ООН...



В Харьков прибыли чрезвычайные и полномочные послы сразу нескольких стран, а также руководители ключевых агентств ООН. Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, среди прибывших находятся послы Бельгии, Норвегии, США, Японии и Германии, а также руководитель представительства Немецкого банка развития в Украине Гуннар Шаэлжолз, руководитель офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине Марсель Вассен и ряд других дипломатов и представителей агентств ООН.

По словам председателя ХОГА Игоря Балуты, основной целью приезда такой представительной делегации является изучение ситуации в Харьковском регионе, а также в соседних Донецкой и Луганской областях.

"Представи..... В Харьков прибыли чрезвычайные и полномочные послы сразу нескольких стран, а также руководители ключевыхООН. Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, среди прибывших находятся послы Бельгии, Норвегии, США, Японии и Германии, а также руководитель представительства Немецкого банка развития в Украине Гуннар Шаэлжолз, руководитель офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине Марсель Вассен и ряд других дипломатов и представителейООН.По словам председателя ХОГА Игоря Балуты, основной целью приезда такой представительной делегации является изучение ситуации в Харьковском регионе, а также в соседних Донецкой и Луганской областях."Представи..... Читать новость...

Минфин РФ проверит методы работы коллекторских агентств...



Как сообщила куратор проекта по повышению уровня финансовой грамотности при Минфине Анна Зеленцова, в ближайшее время Минфин намерен провести масштабную проверку методов работы агентств по взысканию долгов.

Данный проект реализуется совместно со Всемирным банком и, по словам Зеленцовой, исследование пройдет методом "тайного покупателя". Сейчас эксперты заняты разработкой методологии исследования.

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Главы космических агентств России, Казахстана и Украины пров...

Четвертое совещание представителей органов исполнительной власти стран-участниц СНГ по вопросам сотрудничества в космической сфере началось в минувший вторник в Евпатории (АРК), сообщила пресс-служба Федерального космического агентства (Роскосмос).

"В рамках совещания состоялась трехсторонняя встреча глав космических агентств России, Казахстана и Украины, обсудивших вопросы взаимодействия и перспективы реализации на космодроме Байконур проекта "Байтерек" на базе ракеты-носителя "Зенит", - отмечается в сообщении.

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы создания Межгосударственного технического комитета по стандартизации ракетно-космической..... Четвертое совещание представителей органов исполнительной власти стран-участниц СНГ по вопросам сотрудничества в космической сфере началось в минувший вторник в Евпатории (АРК), сообщила пресс-служба Федерального космическогоа (Роскосмос)."В рамках совещания состоялась трехсторонняя встречакосмическихРоссии, Казахстана и Украины, обсудивших вопросы взаимодействия и перспективы реализации на космодроме Байконур проекта "Байтерек" на базе ракеты-носителя "Зенит", - отмечается в сообщении.В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы создания Межгосударственного технического комитета по стандартизации ракетно-космической..... Читать новость...

Прогноз от «FOREX MMCIS group»: Выдержит ли Европа очередную...



Уже довольно длительное время европейские проблемы на слуху у всего мира. И хотя крайне ослабленный Евросоюз все же пытается удержаться на плаву, с каждым днем его силы истощаются. Кроме того, совсем недавно зона евро снова попала под удар международных рейтинговых агентств. Удастся ли региону выстоять в борьбе за жизнь — этот вопрос остается открытым.

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