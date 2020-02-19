Новость НАБУ обязали открыть дело против Нефедова Добавлено: 2020-02-19 16:21:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщают «Украинские новости».

В суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, имя которого не называется.

В иске он отмечает, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий по информации заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.

НАБУ отказало в расследовании этих фактов, однако 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефедова.

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НАБУ обязали открыть дело против Порошенко ...

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Следственный судья установил, что 05.07.2019 заявитель обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления экс-Президентом Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ст. 369-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса.

Также заявитель определил размер материа..... Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украиныуголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости».Следственный судья установил, что 05.07.2019 заявитель обратился вс заявлением о совершении уголовного преступления экс-Президентом Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ст. 369-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса.Также заявитель определил размер материа..... Читать новость...

НАБУ обязали открыть дело против Порошенко ...

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает «Украинские новости».

17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились в НАБУ с депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении преступлений Порошенко и лицами из его окружения, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Указано, что заявление было получено..... Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украиныуголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает «Украинские новости».17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились вс депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении преступлений Порошенко и лицами из его окружения, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.Указано, что заявление было получено..... Читать новость...

НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и Климкина...

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывший президентом Петром Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости».

В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения не раскрываются. Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных рассл..... Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюроуголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывший президентом Петром Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости».В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал взаявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.Обстоятельства правонарушения не раскрываются. Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных рассл..... Читать новость...

НАБУ обязали открыть дело против главы ГБР Трубы...

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщает «Украинские новости».

Заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 (невыполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Согласно обвинениям, глава ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя. Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец ..... Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюроуголовное производстводиректора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщает «Украинские новости».Заявитель указал, что 23 июля через канцеляриюподал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 (невыполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.Согласно обвинениям, глава ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя. ДиректорАртем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.Истец ..... Читать новость...

ГБР обязали открыть дело против Парубия...

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Lb.ua.

Причина – возможное препятствие осуществлению избирательного права.

Отмечается, что в суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя ГБР. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ведомство о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного ..... Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследованийуголовное производствоспикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Lb.ua.Причина – возможное препятствие осуществлению избирательного права.Отмечается, что в суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя ГБР. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ведомство о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного ..... Читать новость...

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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями. Об этом сообщают «Украинские новости».

В суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений отн..... Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украиныуголовное производство по факту возможной государственной измены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями. Об этом сообщают «Украинские новости».В суд поступила жалоба наотносительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений отн..... Читать новость...

Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко...

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.

1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.

5 августа текущего года суд удовлетворил ж..... Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюроуголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом сообщают «Украинские новости».Отмечается, что что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.1 февраля 2019 года указанное обращение поступило виз Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения иодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.5 августа текущего года суд удовлетворил ж..... Читать новость...

ГПУ должно открыть новое дело против Януковича – Томенко...



Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Николай Томенко, очередное заявление экс-президента Украины Виктора Януковича, которое было распространено одним российским изданием, является основанием для того, чтобы против него было открыто новое дело за разжигание межнациональной вражды, попытку расколоть страну и поставить под сомнение ее территориальную целостность.

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