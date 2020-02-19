Новость В Германии осудили эскалацию ситуации на Донбассе Добавлено: 2020-02-19 17:24:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Германия осуждает нарушения режима прекращения огня на Донбассе и призывает к тщательному расследованию инцидента. Об этом заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает «Укринформ».

«Новые инциденты, которые снова забрали человеческие жизни, должны быть расследованы независимым органом, с этой целью Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ. Препятствование работе миссии, за которое преимущественно ответственны сепаратисты, должно быть прекращено», - отметила она.

По её словам, Берлин и Париж работают над тем, чтобы Минский процесс продолжался. Работа не прекращается на уровне советников относительно "шагов по важным отдельным вопросам" с целью выполнения решений парижского саммита, заявила она, добавив, что к ним относятся, в частности, режим прекращения огня и создание дальнейших зон разведения техники и войск. Что касается договоренности о проведении следующего саммита через 4 месяца после декабрьского, который будет посвящен вопросам безопасности и политическим условиям, в частности, проведению местных выборов, то дату такого заседания Берлин назвать пока не может, сказала Деммер.

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Напомним, вчера оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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Порошенко и Меркель обсудили эскалацию ситуации на Донбассе...

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили эскалацию ситуации на Донбассе. Об этом шла речь во время их телефонного разговора накануне саммита лидеров «Большой семерки», который состоится 7 июня в Германии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Собеседники обсудили эскалацию ситуации на Донбассе, в частности из-за атаки боевиков, которых поддерживает Россия, на Марьинку, что в очередной раз стало грубым нарушением Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

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Порошенко пожаловался Меркель на эскалацию ситуации на Донба...

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора собеседники обсудили экономическую ситуацию и вопросы энергетической безопасности. Но главной темой стала ситуация на Донбассе. При этом Петр Порошенко отметил значительную эскалацию и увеличение количества обстрелов со стороны боевиков, передает пресс-служба главы государства.

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Главы Украины, Германии и Франции обсудят обострение ситуаци...



Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и Президент Петр Порошенко проведут в понедельник в Берлине встречу, чтобы обсудить обострение ситуации на востоке Украины. Об этом заявил 18 августа министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я надеюсь, что встреча в понедельник позволит нам продвинуться вперед по обоим пунктам (отвод вооружения и прекращение огня - ред.). Мы надеемся, что решение будет найдено в декабре, как крайний срок", - сказал Л.Фабиус.

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Главы МИД Украины, Франции, Германии и РФ обсудили пути урег...

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России в телефонном разговоре обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

«Стороны продолжили обсуждение путей содействия процессу мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, в том числе в рамках реализации минских договоренностей. В этой связи подчеркнута необходимость скорейшего созыва очередной встречи контактной группы», - говорится в сообщении.

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В ЕС отметили эскалацию ситуации на востоке Украины...

В Европейском Союзе заявляют, что новая эскалация ситуации на востоке Украины нарушает Минские договоренности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление во вторник, 11 августа, сделал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

”Новая эскалация конфликта, в результате чего возросло количество жертв во время атак на несколько контролируемых Украиной районов 11 августа и в ночь на 10 августа в Старогнатрвке, это – нарушение Минских договоренностей”, - говорится в заявлении.

Представитель Могерини отметил, что последние события, в том числе с наблюдателями Специальной..... В Европейском Союзе заявляют, что новая эскалацияна востоке Украины нарушает Минские договоренности.Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление во вторник, 11 августа, сделал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.”Новая эскалация конфликта, в результате чего возросло количество жертв во время атак на несколько контролируемых Украиной районов 11 августа и в ночь на 10 августа в Старогнатрвке, это – нарушение Минских договоренностей”, - говорится в заявлении.Представитель Могерини отметил, что последние события, в том числе с наблюдателями Специальной..... Читать новость...

В ОБСЕ прогнозируют эскалацию конфликта на Донбассе...

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг завил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предостерегает от эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины в связи с началом холодов, передает DW.

«Когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение», – заявил он в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke.

Хуг также отметил «постоянный рост» числа нарушений режима прекращения огня в последние недели.

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МИД Украины призвало российскую сторону прекратить эскалацию...



МИД Украины призвало Российскую Федерацию принять неотложные меры, чтобы прекратить эскалацию ситуации на Донбассе и неуклонно выполнять положения минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с существенным обострением ситуации на Донбассе в результате целенаправленных провокационных действий поддерживаемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований", - говорится в заявлении министерства.

Как отмечается, в течение последней недели значительно возросло количество обстрелов боевиками из российского оружия позиций ВСУ, а также жилых районов и объектов инфраструктуры. За это время зафиксировал..... МИД Украины призвало Российскую Федерацию принять неотложные меры, чтобы прекратитьнаи неуклонно выполнять положения минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства."МИД Украины выражает возмущение в связи с существенным обострениемнав результате целенаправленных провокационных действий поддерживаемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований", - говорится в заявлении министерства.Как отмечается, в течение последней недели значительно возросло количество обстрелов боевиками из российского оружия позиций ВСУ, а также жилых районов и объектов инфраструктуры. За это время зафиксировал..... Читать новость...

В ОБСЕ осудили незаконные выборы на оккупированном Донбассе...

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила в Twitter глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод.

«Постоянный совет ОБСЕ на специальном заседании обсудил вчера незаконные, нелегитимные "выборы" в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другие осудили нарушение международного права, суверенитета Украина и минских соглашений», – говорится в сообщении.

Ранее выборы на Дон..... Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европепроведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила в Twitter глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод.«Постоянный совет ОБСЕ на специальном заседании обсудил вчера незаконные, нелегитимные "выборы" в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другиенарушение международного права, суверенитета Украина и минских соглашений», – говорится в сообщении.Ранее выборы на Дон..... Читать новость...