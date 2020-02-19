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В Германии осудили эскалацию ситуации на Донбассе
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|Добавлено:
|2020-02-19 17:24:21
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Германия осуждает нарушения режима прекращения огня на Донбассе и призывает к тщательному расследованию инцидента. Об этом заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает «Укринформ».
«Новые инциденты, которые снова забрали человеческие жизни, должны быть расследованы независимым органом, с этой целью Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ. Препятствование работе миссии, за которое преимущественно ответственны сепаратисты, должно быть прекращено», - отметила она.
По её словам, Берлин и Париж работают над тем, чтобы Минский процесс продолжался. Работа не прекращается на уровне советников относительно "шагов по важным отдельным вопросам" с целью выполнения решений парижского саммита, заявила она, добавив, что к ним относятся, в частности, режим прекращения огня и создание дальнейших зон разведения техники и войск. Что касается договоренности о проведении следующего саммита через 4 месяца после декабрьского, который будет посвящен вопросам безопасности и политическим условиям, в частности, проведению местных выборов, то дату такого заседания Берлин назвать пока не может, сказала Деммер.
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Напомним, вчера оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
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