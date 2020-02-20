Новость Пристайко откроет дебаты Генассамблеи ООН Добавлено: 2020-02-20 10:01:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 20 февраля 2020 года, состоятся дебаты Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященные ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

«Во время дебатов будет затронута тема войны, которая длится уже шесть лет. Мы не можем позволить, чтобы эта тема сошла с обсуждения. Россия должна не только признать свою вину в развязывании этой войны, но и понести ответственность», - заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, который откроет дебаты.

Он отметил, что уже встретился с представителями Германии и Франции, «на помощь и поддержку которых мы рассчитываем».

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Ранее сообщалось, что 20 февраля 2020 года состоится специальное заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое инициировала Украина.

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Янукович будет выступать на сессии Генассамблеи ООН...



Президент Украины Виктор Янукович 23-25 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк (США), где примет участие в работе 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба президента со ссылкой на советника главы государства - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука.

По его словам, во время визита В.Янукович выступит на пленарном заседании 68-й сессии Генассамблеи ООН в рамках общих дебатов, посвященных тематике формирования повестки дня ООН в отрасли развития после 2015 года.

Глава государства также примет участие в официальном приеме от имени президента США Барака Обамы и официальном ланче от имени генерального сек..... Президент Украины Виктор Янукович 23-25 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк (США), где примет участие в работе 68-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщает пресс-служба президента со ссылкой на советника главы государства - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука.По его словам, во время визита В.Янукович выступит на пленарном заседании 68-й сессиив рамках общих дебатов, посвященных тематике формирования повестки дняв отрасли развития после 2015 года.Глава государства также примет участие в официальном приеме от имени президента США Барака Обамы и официальном ланче от имени генерального сек..... Читать новость...

Путин пропустит заседание Генассамблеи ООН в текущем году...

Российский лидер Владимир Путин пропустит заседание Генассамблеи ООН в текущем году.

Представители президента России заявили, что у него "не хватит для этого времени".

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи, он это делает не каждый год, поэтому здесь нет ничего необычного," - сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ожидается, что российскую делегацию на ГА ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отсутствие Путина на сессии Генассамблеи в Нью-Йорке никак не повлияет на отношение РФ в ООН", - добавил Песков.

ЧИТАЙТЕ: Москва приведет условия работы дипмис..... Российский лидер Владимир Путин пропустит заседаниев текущем году.Представители президента России заявили, что у него "не хватит для этого времени"."Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии, он это делает не каждый год, поэтому здесь нет ничего необычного," - сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Ожидается, что российскую делегацию на ГАвозглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Отсутствие Путина на сессиив Нью-Йорке никак не повлияет на отношение РФ в", - добавил Песков.ЧИТАЙТЕ: Москва приведет условия работы дипмис..... Читать новость...

Украинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время ...

Украинская делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН в момент, когда речь взял президент России Владимир Путин.

Об этом в Твиттере написал постпред Украины в ООН Юрий Сергеев.

«Наша делегация вышла из зала во время выступления товарища Путина. На балконе перед ним был развернут флаг Украины из Иловайска! Пусть видит», - написал он.

Ситуацию прокомментировала и народный депутат Анна Гопко, которая опубликовала в Фейсбуке фото флага из Иловайска.

«Флаг, расстрелянный на войне на Донбассе - это символ агрессии Путина, которую мы остановили жертвами наших воинов... Перед выступлением Путина официальная делегация вышла из зала Генассамблеи ООН. Неравноду..... Украинская делегация в полном составе покинула залв момент, когда речь взял президент России Владимир Путин.Об этом в Твиттере написал постпред Украины вЮрий Сергеев.«Наша делегация вышла из зала во время выступления товарища Путина. На балконе перед ним был развернут флаг Украины из Иловайска! Пусть видит», - написал он.Ситуацию прокомментировала и народный депутат Анна Гопко, которая опубликовала в Фейсбуке фото флага из Иловайска.«Флаг, расстрелянный на войне на Донбассе - это символ агрессии Путина, которую мы остановили жертвами наших воинов... Перед выступлением Путина официальная делегация вышла из зала. Неравноду..... Читать новость...

Владимир Путин впервые за 10 лет возглавит российскую делега...



Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке в конце сентября. Как сообщается, возглавит российскую делегацию впервые за 10 лет сам Владимир Путин.

Читайте: Лавров анонсировал визит Путина в США

Согласно подписанному президентом России документу, российская делегация также будет представлена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который возглавит ее после того, как сам Путин покинет Нью-Йорк.

Насколько известно, в ходе участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН у Владимира Путина будет два выступления – одно на саммите по устойчи..... Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 70-й сессии Генеральной ассамблеи, которая будет проходить в Нью-Йорке в конце сентября. Как сообщается, возглавит российскую делегацию впервые за 10 лет сам Владимир Путин.Читайте: Лавров анонсировал визит Путина в СШАСогласно подписанному президентом России документу, российская делегация также будет представлена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который возглавит ее после того, как сам Путин покинет Нью-Йорк.Насколько известно, в ходе участия в сессии Генеральной ассамблеиу Владимира Путина будет два выступления – одно на саммите по устойчи..... Читать новость...

Бывший президент Генассамблеи Джон Эш арестован по подозрени...

6 октября под арест попал бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН Джон Эш, которого подозревают в получении 1,3 миллиона долларов в качестве взятки. Как сообщают следственные органы, средства Эш получил от китайского магната и других бизнесменов в обмен на лоббирование их интересов.

Получая такие огромные деньги, Джон Эш использовал свои посты в ООН. В частности, чиновник принял документ в поддержку проекта в Макао, который был разработан китайским миллиардером Нг Лап Сэном.

В общей сложности американские власти арестовали шесть человек, которые, по версии следствия, принимали участие в масштабной коррупционной схеме. По словам прокуроров, полученные незаконным путем деньги Эш потратил ..... 6 октября под арест попал бывший президент Генеральной АссамблеиДжон Эш, которого подозревают в получении 1,3 миллиона долларов в качестве взятки. Как сообщают следственные органы, средства Эш получил от китайского магната и других бизнесменов в обмен на лоббирование их интересов.Получая такие огромные деньги, Джон Эш использовал свои посты в. В частности, чиновник принял документ в поддержку проекта в Макао, который был разработан китайским миллиардером Нг Лап Сэном.В общей сложности американские власти арестовали шесть человек, которые, по версии следствия, принимали участие в масштабной коррупционной схеме. По словам прокуроров, полученные незаконным путем деньги Эш потратил ..... Читать новость...

Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан не поддержали резо...

Страны, проголосовавшие против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, поставили под сомнение суверенитет Украины.

С таким заявлением выступил народный депутат, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

"Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан... Они не поддержали резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)", проголосованной 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН. По сути, они ставят под сомнение суверенитет Украины в её международно признанных границах", - заявил он.

Также Чубаров опубликовал на своей странице список государств, которые поддержали или не поддержали резолюцию.

ЧИТАЙТЕ: По..... Страны, проголосовавшие против резолюциипо Крыму, поставили под сомнение суверенитет Украины.С таким заявлением выступил народный депутат, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров."Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан... Они не поддержали резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)", проголосованной 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей. По сути, они ставят под сомнение суверенитет Украины в её международно признанных границах", - заявил он.Также Чубаров опубликовал на своей странице список государств, которые поддержали или не поддержали резолюцию.ЧИТАЙТЕ: По..... Читать новость...

На заседании Генассамблеи ООН Путин намекнул, что конфликт н...



Президент России Владимир Путин сказал, что в Украине извне спровоцировали вооруженный переворот, а затем вспыхнула гражданская война. Об этом он заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УНН.

"Сначала продолжили линию на расширение НАТО... Для чего, спрашивается? Потом поставили постсоветские страны перед выбором: быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтация должна была перерасти в серьезный геополитический кризис. Это и произошло в Украине, где спровоцировали недовольство серьезной части населения действующей властью и снаружи спровоцировали вооруженный переворот. Как следствие, вспыхнула гражданская война", - сказал В.Путин.

Прези..... Президент России Владимир Путин сказал, что в Украине извне спровоцировали вооруженный переворот, а затем вспыхнула гражданская война. Об этом он заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, сообщает УНН."Сначала продолжили линию на расширение НАТО... Для чего, спрашивается? Потом поставили постсоветские страны перед выбором: быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтация должна была перерасти в серьезный геополитический кризис. Это и произошло в Украине, где спровоцировали недовольство серьезной части населения действующей властью и снаружи спровоцировали вооруженный переворот. Как следствие, вспыхнула гражданская война", - сказал В.Путин.Прези..... Читать новость...

МИД Украины может возглавить Пристайко...

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает «Укринформ».

«В отношении руководителя Министерства иностранных дел, президент подписал представление об освобождении Климкина от должности ... Также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», - отметил он.

Пристайко с 22 мая 2019 года занимает должность заместителя главы Администрации президента. Ранее он был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а также послом Украины в Канаде...... Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на назначение Вадимаминистром иностранных дел. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает «Укринформ».«В отношении руководителя Министерства иностранных дел, президент подписал представление об освобождении Климкина от должности ... Также внес представление на назначениеВадима Владимировича министром иностранных дел», - отметил он.с 22 мая 2019 года занимает должность заместителя главы Администрации президента. Ранее он был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а также послом Украины в Канаде...... Читать новость...