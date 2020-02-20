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В Украине проходит общенациональная программа «Человек года-2019»
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|Добавлено:
|2020-02-20 10:33:13
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Украине проходит 24-я общенациональная программа «Человек года».
Программа уже долго время отмечает лучших представителей украинского общества, которые своими достижениями делают наиболее ощутимый вклад в построение нашего государства.
«Человек года» – это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов и неподдельного патриотизма, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания.
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2014 год был чрезвычайно сложным. Многие события имели драматический и даже трагический характер. Но в то же время мы гордились блестящими победами украинских спортсменов, радовались успехам наших художников, промышленников, бизнесменов и аграриев, аплодировали благотворительным инициативам многих меценатов и волонтеров.
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За 2019 год мною было записано более 700 интервью.
Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:
Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Читать новость...
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Онур АНЛИАТАМЕР. Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)
Три главных события 2019 года по Вашей версти:
1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США 3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.
Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.
Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом.
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Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...
Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов).
Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской голова
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины
Три главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине
. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Читать новость...
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Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Жилой комплекс года».
Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY». Компания «Интергал-Буд», Маркетинг-директор – Ирина Михалёва.
Существующие на данное время корпоративные награды:
премия IBUILD «Застройщик года» 2019, 2018;
премия IBUILD ЖК «Озёрный гай Гатное» - "Лидер жилого строительства по европейским экостандартам"
премия EE Real Estate Project Awards – «Девелопер года» 2019
Лидер по масштабам строительства 2019 (МІНФІН)
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