Новость В Украине проходит общенациональная программа «Человек года-2019» Добавлено: 2020-02-20 10:33:13 Корреспондент: Алексей Свидров

В Украине проходит 24-я общенациональная программа «Человек года».

Программа уже долго время отмечает лучших представителей украинского общества, которые своими достижениями делают наиболее ощутимый вклад в построение нашего государства.

«Человек года» – это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов и неподдельного патриотизма, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания.

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2014 год был чрезвычайно сложным. Многие события имели драматический и даже трагический характер. Но в то же время мы гордились блестящими победами украинских спортсменов, радовались успехам наших художников, промышленников, бизнесменов и аграриев, аплодировали благотворительным инициативам многих меценатов и волонтеров.

Профессиональные и общественн..... 10 марта 2015 года в киевской гостинице «Днепр» состоялось чествование лауреатов общенациональной программы «Человек года-2014». Программа уже 19-й год подряд отмечает лучших представителей украинского общества, которые своими достижениями делают наиболее ощутимый вклад в построение нашего государства.2014 год был чрезвычайно сложным. Многие события имели драматический и даже трагический характер. Но в то же время мы гордились блестящими победами украинских спортсменов, радовались успехам наших художников, промышленников, бизнесменов и аграриев, аплодировали благотворительным инициативам многих меценатов и волонтеров.Профессиональные и общественн..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Журналист года».

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

За 2019 год мною было записано более 700 интервью.

Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:

Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Журналист года».Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:За 2019 год мною было записано более 700 интервью.Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Финансист года».



Онур АНЛИАТАМЕР. Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)

Три главных события 2019 года по Вашей версти:

1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США 3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом.

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Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов).



Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской голова

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов).Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской головаНагражден Почетной грамотой Верховного Совета УкраиныТри главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функ..... Читать новость...