Новость Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни Добавлено: 2020-02-20 11:04:27 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола.

20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни - в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Петр Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни...

Президент Украины Петр Порошенко со своей супругой Мариной почтили память погибших Героев Небесной Сотни.

«Президентская чета установила лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни на месте гибели отважных украинцев», – сообщает пресс-служба Порошенко.

Сегодня, 20 февраля 2016 года, в Украине объявлен День памяти Небесной Сотни. В центре Киева пройдут мероприятия при участии первых лиц страны. Большая часть - на Майдане и в Украинском доме. Кроме этого, состоится презентация мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства - и мультимедийного проекта "Майдан: от независимости до свободы".

Фото: m..... Президент Украины Петр Порошенко со своей супругой Маринойпогибших«Президентская чета установила лампадки к памятному Кресту на Аллеена месте гибели отважных украинцев», – сообщает пресс-служба Порошенко.Сегодня, 20 февраля 2016 года, в Украине объявлен День памяти. В центре Киева пройдут мероприятия при участии первых лиц страны. Большая часть - на Майдане и в Украинском доме. Кроме этого, состоится презентация мемориального комплексасотни - Музея Революции достоинства - и мультимедийного проекта "Майдан: от независимости до свободы".Фото: m..... Читать новость...

Президент Украины почтил память Героев Небесной Сотни...

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена почтили память Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели.

«Дорогие украинцы, День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В..... Президент Украины Владимири его супруга Елена. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели.«Дорогие украинцы, День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В..... Читать новость...

Президент Порошенко почтил память Героев Небесной сотни, - С...

Президент Украины Петр Порошенко поклонился памяти первых Героев Небесной сотни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

Читайте: Глава государства отменил визит в Днепропетровск из-за нелетной погоды, - Цеголко

"Президент поклонился памяти первых Героев Небесной сотни. После возложения цветов он сообщил, что в 18.00 проведет второе за сегодня совещание с силовиками", - написал С.Цеголко.

Читайте: Президент должен инициировать награждение защитников донецкого аэропорта, - Борислав Береза

Напомним, сегодня во Львове молились по первым Героям Небесной сотни.

Источник: УНН..... Президент Украины Петр Порошенко поклонился памяти первыхсотни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.Читайте: Глава государства отменил визит в Днепропетровск из-за нелетной погоды, - Цеголко"Президент поклонился памяти первыхсотни. После возложения цветов он сообщил, что в 18.00 проведет второе за сегодня совещание с силовиками", - написал С.Цеголко.Читайте: Президент должен инициировать награждение защитников донецкого аэропорта, - Борислав БерезаНапомним, сегодня во Львове молились по первым Героямсотни.Источник: УНН..... Читать новость...

Зеленский почтил память Героев Крут...

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти Героев Крут. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава государства возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.

Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал Государственный Гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.

Президент также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины.

Глава государства посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле.

«102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история, прежд..... Президент Украины Владимирпринял участие в церемонии почтения памятиКрут. Об этом сообщает его пресс-служба.Глава государства возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.Память павших героеви минутой молчания. Прозвучал Государственный Гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.Президент также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины.Глава государства посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле.«102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история, прежд..... Читать новость...

Руководители государства почтили память Героев Небесной Сотн...

Президент Украины Петр Порошенко, глава правительства Арсений Яценюк, представители Кабмина и народные депутаты Украины почтили память Героев Небесной Сотни, сообщает корреспондент УНН.

Во время мероприятия они установили лампадки возле памятного Креста героям Небесной Сотни на ул. Институтской в ​​Киеве.

Читайте: Петр Порошенко в Киеве почтит память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с родственниками погибших в февральских событиях на Евромайдане пообещал отметить погибших званиями Героев Украины.

По словам президента, соответствующий указ он подпишет сегодня, 21 ноября. "Сегодня я подпишу Указ о присвое..... Президент Украины Петр Порошенко, глава правительства Арсений Яценюк, представители Кабмина и народные депутаты Украины, сообщает корреспондент УНН.Во время мероприятия они установили лампадки возле памятного Креста героямна ул. Институтской в ​​Киеве.Читайте: Петр Порошенко в Киеве почтитПрезидент Украины Петр Порошенко во время общения с родственниками погибших в февральских событиях на Евромайдане пообещал отметить погибших званиямиУкраины.По словам президента, соответствующий указ он подпишет сегодня, 21 ноября. "Сегодня я подпишу Указ о присвое..... Читать новость...

В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни...



В Киеве на улице Грушевского почтили память первых героев Небесной Сотни Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, погибших во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

Активисты исполнили Гимн Украины, почтили память погибших и зажгли свечи в память.

Кроме того, в ходе мероприятия состоялось возложение цветов к памятникам С.Нигояна и М.Жизневского.

Участники мероприятия общаются в формате "свободного микрофона".

Справка: Сергей Нигоян (2 августа 1993 - 22 января 2014) - участник Евромайдана, который был убит 22 января 2014 года во время событий на улице Грушевского в Киеве. Посмертно награжден званием Героя Украины.

Михаил Жизневский - белорусский активист Еврома..... В Киеве на улице Грушевскогопервых героевСергея Нигояна и Михаила Жизневского, погибших во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.Активисты исполнили Гимн Украины,погибших и зажгли свечи вКроме того, в ходе мероприятия состоялось возложение цветов к памятникам С.Нигояна и М.Жизневского.Участники мероприятия общаются в формате "свободного микрофона".Справка: Сергей Нигоян (2 августа 1993 - 22 января 2014) - участник Евромайдана, который был убит 22 января 2014 года во время событий на улице Грушевского в Киеве. Посмертно награжден званием Героя Украины.Михаил Жизневский - белорусский активист Еврома..... Читать новость...

6 апреля Львов почтит память героев "Небесной Сотни"...

Во Львове почтят память героев "Небесной Сотни".

Сегодня, 6 апреля, во Львове в 14:30 начнется общегородская молитва-панихида для чествования памяти людей, отдавших свои жизни за свободу Украины. Также на сцену пригласят участников событий на ул. Институтской (г. Киев). Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

В 15:30 начнется концерт-реквием в исполнении лауреатов премии Т. Шевченко Львовской государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", во время которого прозвучат духовная украинская музыка и патриотические песни на слова Тараса Шевченко.

Напомним, до конца Великого поста на сцене Львовского Евромайдана будут п..... Во Львове почтятгероев "".Сегодня, 6 апреля, во Львове в 14:30 начнется общегородская молитва-панихида для чествования памяти людей, отдавших свои жизни за свободу Украины. Также на сцену пригласят участников событий на ул. Институтской (г. Киев). Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.В 15:30 начнется концерт-реквием в исполнении лауреатов премии Т. Шевченко Львовской государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", во время которого прозвучат духовная украинская музыка и патриотические песни на слова Тараса Шевченко.Напомним, до конца Великого поста на сцене Львовского Евромайдана будут п..... Читать новость...

Петр Порошенко в Киеве почтит память Героев Небесной Сотни...



В пресс-службе украинского президента сообщили, что в пятницу, 21 ноября Петр Порошенко намерен приять участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни. По информации пресс-службы президента, церемония состоится на улице Институтская у креста на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Читайте: Порошенко предлагает учредить орден «Героев Небесной сотни»

Напомним, ранее президентом Украины Петром Порошенко были подписаны указы о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы, а 22 января - Дня соборности Украины.

Революцией достоинства в Украине называют национально-патриотические и протестные акции, прежде всего, против коррупции, произвола правоохранитель..... В пресс-службе украинского президента сообщили, что в пятницу, 21 ноября Петр Порошенко намерен приять участие в церемонии почтения памяти. По информации пресс-службы президента, церемония состоится на улице Институтская у креста на месте гибелиЧитайте: Порошенко предлагает учредить орден «сотни»Напомним, ранее президентом Украины Петром Порошенко были подписаны указы о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы, а 22 января - Дня соборности Украины.Революцией достоинства в Украине называют национально-патриотические и протестные акции, прежде всего, против коррупции, произвола правоохранитель..... Читать новость...