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Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

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Добавлено:2020-02-20 11:04:27
Корреспондент:Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола.

20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни - в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.

 
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