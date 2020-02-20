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|Новость
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Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни
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|Добавлено:
|2020-02-20 11:04:27
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни.
Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.
Прозвучали поминальные колокола.
20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни - в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.
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и память
погибших Героев Небесной Сотни
.
«Президентская чета установила лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни
на месте гибели отважных украинцев», – сообщает пресс-служба Порошенко.
Сегодня, 20 февраля 2016 года, в Украине объявлен День памяти Небесной Сотни
. В центре Киева пройдут мероприятия при участии первых лиц страны. Большая часть - на Майдане и в Украинском доме. Кроме этого, состоится презентация мемориального комплекса Героев Небесной
сотни - Музея Революции достоинства - и мультимедийного проекта "Майдан: от независимости до свободы".
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Президент Украины Владимир Зеленский
и его супруга Елена почтил
и память Героев Небесной Сотни
. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.
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«Дорогие украинцы, День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В..... Читать новость...
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"Президент поклонился памяти первых Героев Небесной
сотни. После возложения цветов он сообщил, что в 18.00 проведет второе за сегодня совещание с силовиками", - написал С.Цеголко.
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Напомним, сегодня во Львове молились по первым Героям Небесной
сотни.
Источник: УНН..... Читать новость...
Зеленский почтил память Героев Крут...
Президент Украины Владимир Зеленский
принял участие в церемонии почтения памяти Героев
Крут. Об этом сообщает его пресс-служба.
Глава государства возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.
Память павших героев почтил
и минутой молчания. Прозвучал Государственный Гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.
Президент также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины.
Глава государства посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле.
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Руководители государства почтили память Героев Небесной Сотн...
Президент Украины Петр Порошенко, глава правительства Арсений Яценюк, представители Кабмина и народные депутаты Украины почтил
и память Героев Небесной Сотни
, сообщает корреспондент УНН.
Во время мероприятия они установили лампадки возле памятного Креста героям Небесной Сотни
на ул. Институтской в Киеве.
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Президент Украины Петр Порошенко во время общения с родственниками погибших в февральских событиях на Евромайдане пообещал отметить погибших званиями Героев
Украины.
По словам президента, соответствующий указ он подпишет сегодня, 21 ноября. "Сегодня я подпишу Указ о присвое..... Читать новость...
В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни...
В Киеве на улице Грушевского почтил
и память
первых героев Небесной Сотни
Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, погибших во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
Активисты исполнили Гимн Украины, почтил
и память
погибших и зажгли свечи в память
.
Кроме того, в ходе мероприятия состоялось возложение цветов к памятникам С.Нигояна и М.Жизневского.
Участники мероприятия общаются в формате "свободного микрофона".
Справка: Сергей Нигоян (2 августа 1993 - 22 января 2014) - участник Евромайдана, который был убит 22 января 2014 года во время событий на улице Грушевского в Киеве. Посмертно награжден званием Героя Украины.
Михаил Жизневский - белорусский активист Еврома..... Читать новость...
6 апреля Львов почтит память героев "Небесной Сотни"...
Во Львове почтят память
героев "Небесной Сотни
".
Сегодня, 6 апреля, во Львове в 14:30 начнется общегородская молитва-панихида для чествования памяти людей, отдавших свои жизни за свободу Украины. Также на сцену пригласят участников событий на ул. Институтской (г. Киев). Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
В 15:30 начнется концерт-реквием в исполнении лауреатов премии Т. Шевченко Львовской государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", во время которого прозвучат духовная украинская музыка и патриотические песни на слова Тараса Шевченко.
Напомним, до конца Великого поста на сцене Львовского Евромайдана будут п..... Читать новость...
Петр Порошенко в Киеве почтит память Героев Небесной Сотни...
В пресс-службе украинского президента сообщили, что в пятницу, 21 ноября Петр Порошенко намерен приять участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни
. По информации пресс-службы президента, церемония состоится на улице Институтская у креста на месте гибели Героев Небесной Сотни
.
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сотни»
Напомним, ранее президентом Украины Петром Порошенко были подписаны указы о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы, а 22 января - Дня соборности Украины.
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Виталий Кличко и Лех Валенса почтили память героев Небесной ...
Киевский городской председатель Виталий Кличко и экс-президент Польши Лех Валенса, который прибыл в Киев по приглашению киевской власти, посетили памятные места революции Достоинства. Они почтил
и память
героев Небесной Сотни
и возложили цветы к мемориальному кресту на улице Институтской. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР".
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