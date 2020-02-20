Новость Эксперты МВФ прибыли в Украину Добавлено: 2020-02-20 11:27:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Ранее сообщалось, что в Украину прибудут эксперты МВФ для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности», - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Ранее Маркарова заявила, что новый Кабинет министров Украины будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом стала последней.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Эксперты из США прибыли в Киев...



В Киев прибыли эксперты Минфина США и Белого дома.

Первый заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс в обнародованном пресс-службой Посольства США в Украине заявлении отметил, что во время его визита в Киев его сопровождает "команда экономических специалистов из Министерства финансов США и Белого Дома", передает УНН.

"После моего отъезда сегодня они останутся здесь для продолжения наших консультаций", - подчеркнул политик.

По его словам, американская сторона "с нетерпением ожидает совместной работы с новым правительством и гражданским обществом, чтобы поддержать свободные и честные президентские выборы в мае".

"Мы и впредь твердо буд..... В Киевэксперты Минфина США и Белого дома.Первый заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс в обнародованном пресс-службой Посольства США в Украине заявлении отметил, что во время его визита в Киев его сопровождает "команда экономических специалистов из Министерства финансов США и Белого Дома", передает УНН."После моего отъезда сегодня они останутся здесь для продолжения наших консультаций", - подчеркнул политик.По его словам, американская сторона "с нетерпением ожидает совместной работы с новым правительством и гражданским обществом, чтобы поддержать свободные и честные президентские выборы в мае"."Мы и впредь твердо буд..... Читать новость...

В Дамаск прибыли эксперты ООН по химоружию...



В воскресенье в Дамаск прибыли члены комиссии ООН, которые будут заниматься расследованием случаев применения химического оружия в Сирии. Эксперты поселились в одном из отелей сирийской столицы и, как ожидается, с понедельника приступят к работе, которая продлится около двух недель.

В группу вошли около десяти инспекторов Организации по запрещению химического оружия и Всемирной организации здравоохранения, возглавляет комиссию Оке Селстром. В состав комиссии не входят представители пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

Ранее визит несколько раз откладывался "из-за проблем с логистикой".

Напомн..... В воскресенье в Дамаскчлены комиссии ООН, которые будут заниматься расследованием случаев применения химического оружия в Сирии.поселились в одном из отелей сирийской столицы и, как ожидается, с понедельника приступят к работе, которая продлится около двух недель.В группу вошли около десяти инспекторов Организации по запрещению химического оружия и Всемирной организации здравоохранения, возглавляет комиссию Оке Селстром. В состав комиссии не входят представители пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).Ранее визит несколько раз откладывался "из-за проблем с логистикой".Напомн..... Читать новость...

В Иран прибыли эксперты МАГАТЭ...



Днем 20 февраля в Иран прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии. Цель двухдневного визита специалистов - проведение переговоров с руководством страны.

Как заявил глава миссии Херман Накертс, основная задача заключается в том, чтобы выяснить есть ли в ядерной программе Ирана какие-либо военные измерения. Накертс также добавил, что во время этой поездки навряд ли удастся решить все проблемы связанные с Исламской республикой, так как прогресс в отношениях может потребовать некоторое время. Но в тоже время, глава миссии и вся его команда рассчитывают получить конкретные результаты во время проведения переговоров. Предполагается, что специалисты МАГАТЭ все в..... Днем 20 февраля в Иранспециалисты Международного агентства по атомной энергии. Цель двухдневного визита специалистов - проведение переговоров с руководством страны.Как заявил глава миссии Херман Накертс, основная задача заключается в том, чтобы выяснить есть ли в ядерной программе Ирана какие-либо военные измерения. Накертс также добавил, что во время этой поездки навряд ли удастся решить все проблемы связанные с Исламской республикой, так как прогресс в отношениях может потребовать некоторое время. Но в тоже время, глава миссии и вся его команда рассчитывают получить конкретные результаты во время проведения переговоров. Предполагается, что специалисты МАГАТЭ все в..... Читать новость...

Эксперты ЕК прибыли на испано-гибралтарскую границу...

Эксперты ЕК по вопросам безопасности, международного права и организации таможенного контроля прибыли в Испанию и начали проводить инспекцию ситуации, которая сложилась на границе с Гибралтаром. В частности, их нынешний визит вызван протестом Великобритании против проводимой властями Испании политики ужесточения пограничного контроля, что, по мнению Великобритании, нарушает права на свободное передвижение граждан Европы и товаров.

По сообщению Европейской комиссии, направленные эксперты проинспектируют испано-гибралтарскую границу на предмет соответствия европейскому законодательству, которым установлен порядок ее пересечения. Также, эксперты проведут изучение вопроса, связанного с растущей..... ЕК по вопросам безопасности, международного права и организации таможенного контроляв Испанию и начали проводить инспекцию ситуации, которая сложилась на границе с Гибралтаром. В частности, их нынешний визит вызван протестом Великобритании против проводимой властями Испании политики ужесточения пограничного контроля, что, по мнению Великобритании, нарушает права на свободное передвижение граждан Европы и товаров.По сообщению Европейской комиссии, направленные эксперты проинспектируют испано-гибралтарскую границу на предмет соответствия европейскому законодательству, которым установлен порядок ее пересечения. Также, эксперты проведут изучение вопроса, связанного с растущей..... Читать новость...

Эксперты из Нидерландов прибыли на место крушения "Боинга" д...



Голландские эксперты совместно с наблюдателями из ОБСЕ в воскресенье, 16 ноября прибыли на место крушения малайзийского "Боинга" для начала сбора его крупных обломков. Министерством транспорта, так называемой, ДНР для этих целей было выделено две грузовых автомашины и кран для погрузки крупных обломков.

Читайте: Украина передаст следствию и международным экспертам спутниковые снимки места падения Боинга-777

Кроме того, сообщается, что экспертам из Нидерландов помогают в работе сотрудники МЧС самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Ранее в "МЧС ДНР" сообщили, что эксперты из Голландии планируют начать работу по вывозу обломков малазийского "Б..... Голландские эксперты совместно с наблюдателями из ОБСЕ в воскресенье, 16 ноябряна место крушения малайзийского "Боинга" для начала сбора его крупных обломков. Министерством транспорта, так называемой, ДНР для этих целей было выделено две грузовых автомашины и кран для погрузки крупных обломков.Читайте: Украина передаст следствию и международным экспертам спутниковые снимки места падения Боинга-777Кроме того, сообщается, что экспертам из Нидерландов помогают в работе сотрудники МЧС самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Ранее в "МЧС ДНР" сообщили, что эксперты из Голландии планируют начать работу по вывозу обломков малазийского "Б..... Читать новость...

Специалисты МВФ прибыли в Украину...

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) прибыли в Украину.

Как сообщают украинские СМИ, делегация фонда прибыла в Киев 12 февраля.

В Украине специалисты планируют провести технические консультации с представителями власти, о чем сообщили в киевском офисе МВФ.

В представительстве МВФ в Украине подтвердили, что в составе команды, прибывшей в страну, будут работать несколько экспертов фонда.

Планируется, что они будут находиться в столице в период с 12 по 16 февраля. Ожидается, что специалисты предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду.

ЧИТАЙТЕ: МВФ требует «выровнять» цену на газ в Украине..... Специалисты Международного валютного фонда (Как сообщают украинские СМИ, делегация фонда прибыла в Киев 12 февраля.В Украине специалисты планируют провести технические консультации с представителями власти, о чем сообщили в киевском офисеВ представительствев Украине подтвердили, что в составе команды, прибывшей в страну, будут работать несколько экспертов фонда.Планируется, что они будут находиться в столице в период с 12 по 16 февраля. Ожидается, что специалисты предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду.ЧИТАЙТЕ:требует «выровнять» цену на газ в Украине..... Читать новость...

В Украину прибыли легендарные Scorpions...

В пятницу, 10 ноября, в Украину прибыли легендарные музыканты группы Scorpions. В субботу они дадут концерт в столичном Дворце спорта. Выступление состоится в рамках мирового турне под названием Crazy World (альбом с аналогичным названием музыканты выпустили еще в 1990 году).

«Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим – но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее. Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World – это хороший лозунг для нашего нового мирового турне. И мы с нетерпением ждем нашей встречи с в..... В пятницу, 10 ноября, влегендарные музыканты группы Scorpions. В субботу они дадут концерт в столичном Дворце спорта. Выступление состоится в рамках мирового турне под названием Crazy World (альбом с аналогичным названием музыканты выпустили еще в 1990 году).«Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим – но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее. Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World – это хороший лозунг для нашего нового мирового турне. И мы с нетерпением ждем нашей встречи с в..... Читать новость...

В Украину прибыли голландские полицейские...



В Харьков прибыла группа из 40 голландских полицейских – ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом журналистам в Международном аэропорту «Харьков» подтвердил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута. По его сведениям, нидерландские полицейские прибыли в Харьков сегодня ночью.

Читайте: Место крушения Boeing 777 будут охранять полицейские из Нидерландов

Председатель ОГА сообщил, что, кроме этого, ожидается, что сегодня в Харьков также прибудет группа австралийских полицейских. Балута отметил, что иностранные полицейские будут проводить расследование причин падения малазийского самолета, однако, сказал он, самая главная пр..... В Харьков прибыла группа из 40 голландских полицейских – ОГА.Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом журналистам в Международном аэропорту «Харьков» подтвердил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута. По его сведениям, нидерландские полицейскиев Харьков сегодня ночью.Читайте: Место крушения Boeing 777 будут охранять полицейские из НидерландовПредседатель ОГА сообщил, что, кроме этого, ожидается, что сегодня в Харьков также прибудет группа австралийских полицейских. Балута отметил, что иностранные полицейские будут проводить расследование причин падения малазийского самолета, однако, сказал он, самая главная пр..... Читать новость...