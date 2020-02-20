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Эксперты МВФ прибыли в Украину
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|Добавлено:
|2020-02-20 11:27:58
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Ранее сообщалось, что в Украину прибудут эксперты МВФ для проведения технических обсуждений политики экономического роста.
«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности», - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Ранее Маркарова заявила, что новый Кабинет министров Украины будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом стала последней.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.
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) прибыли
в Украину
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В представительстве МВФ
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