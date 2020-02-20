Новость Владимир Кличко получил статус чемпиона МОК Добавлено: 2020-02-20 12:23:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко получил специальный титул чемпиона по боксу от Международного олимпийского комитета. Об этом он сообщил в Instagram.

«С гордостью хочу объявить: я - чемпион МОК по боксу. У меня была возможность принять участие в Олимпийских играх 1996 года. Участие в подобных турнирах стало краеугольным камнем моей карьеры. Во многом оно повлияло на то, кем я являюсь сегодня.

Теперь я хочу вернуть то, что получил в свое время. Я буду поддерживать перспективных боксеров и давать им те же шансы, которые получил сам», - говорится в сообщении.

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Владимир Кличко – бывший чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. На его счету 69 боев, из них – 64 победы. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996).

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