Новость У эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружено никаких симптомов заболевания, - Минздрав Добавлено: 2020-02-20 13:03:43 Корреспондент: Алексей Свидров

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, которые сопровождали людей на борту авиарейса с Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний», - говорится в сообщении.

Все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации - в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В Минздраве также сообщили, что психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме, но они всё еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

На борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, в числе которых 3 медика.

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