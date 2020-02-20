Новость ВР рассмотрела 25% правок к «земельному» закону Добавлено: 2020-02-20 14:34:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада рассмотрела более тысячи поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10)», что составляет 25% от общего количества. Об этом сообщает «Укринформ».

По состоянию на 13:20 20 февраля депутаты прошли 1018 поправок к законопроекту №2178-10. Это 25% от общего количества поправок. Всего в ходе подготовки законопроекта об открытии рынка земли ко второму чтению поступило 4018 поправок и предложений от народных депутатов.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения около трех месяцев.

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13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №2178-10, который предлагает отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

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ВР рассмотрела половину поправок к «языковому закону»...

Верховная рада Украины рассмотрела половину поправок к «языковому закону» - законопроекту «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отметим, что всего в законе 2082 поправки.

«Мы прошли половину поправок, коллеги, с чем я вас поздравляю», - отметила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

При этом депутаты не приняли ни одной из рассмотренных поправок.

Вице-спикер ВР Оксана Сыроид в свою очередь заявила, что отдельные народные депутаты продолжили оттягивать принятие «языкового закона».

«Я убеждена, что есть умысел со стороны "Оппозицион..... Верховная рада Украиныполовину пок «языковому» - законопроекту «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом сообщает «РБК-Украина».Отметим, что всего в законе 2082 поправки.«Мы прошли половину по, коллеги, с чем я вас поздравляю», - отметила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.При этом депутаты не приняли ни одной из рассмотренных поВице-спикер ВР Оксана Сыроид в свою очередь заявила, что отдельные народные депутаты продолжили оттягивать принятие «языкового закона».«Я убеждена, что есть умысел со стороны "Оппозицион..... Читать новость...

Верховная Рада рассмотрела 80% поправок к «языковому закону»...

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что народные депутаты рассмотрели 80% поправок ко второму чтению «языкового закона» - законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы начнем нашу работу с поправки 1676 народного депутата Писаренко, которая была отклонена профильным комитетом... Утреннее заседание Верховной рады Украины я объявляю закрытым», - отметила она.

Напомним, что всего в «языковом законе» 2082 поправки.

ЧИТАЙТЕ: Геращенко рассказала, сколько поправок к «языковому закону» осталось рассмотреть

Ране..... Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что народные депутаты рассмотрели 80% поко второму чтению «языкового закона» - законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом сообщает «РБК-Украина».«Мы начнем нашу работу с поправки 1676 народного депутата Писаренко, которая была отклонена профильным комитетом... Утреннее заседание Верховной рады Украины я объявляю закрытым», - отметила она.Напомним, что всего в «языковом законе» 2082 поправки.ЧИТАЙТЕ: Геращенко рассказала, сколько пок «языковому» осталось рассмотретьРане..... Читать новость...

Тымчук предложил президенту инициировать внесение правок в з...



Как сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, теоретически есть два варианта внесения правок в принятый ранее закон о «декоммунизации» - быстрый и очень быстрый.

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Первый вариант, по его словам, заключается во внесении правок после подписания закона президентом. Однако этот вариант, как он отметил, следует оставить на тот случай, если не сработает другой.

Второй вариант - предложение Верховной Раде со стороны президента Украины внести соответствующие правки до подписания.

«В этом контексте мною отправлено соответствующее обращение к президенту», - с..... Как сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, теоретически есть два варианта внесенияв принятый ранее закон о «декоммунизации» - быстрый и очень быстрый.Читайте: Тымчук нашел неточности в законе о запрете коммунистической символикиПервый вариант, по его словам, заключается во внесениипосле подписания закона президентом. Однако этот вариант, как он отметил, следует оставить на тот случай, если не сработает другой.Второй вариант - предложение Верховной Раде со стороны президента Украины внести соответствующие правки до подписания.«В этом контексте мною отправлено соответствующее обращение к президенту», - с..... Читать новость...

Геннадий Зубко сообщил, когда будет открыт полный доступ к з...

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) планирует до 6 октября этого года открыть доступ к земельному кадастру для всех украинцев. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил вице-премьер-министр Украины, глава Минрегиона Геннадий Зубко. «До 6 октября мы должны открыть реестры для того, чтобы каждый человек мог увидеть, кому принадлежит тот или иной земельный участок по номеру земельного кадастра», - сказал Зубко.

Кроме того, Геннадий Зубко добавил, что на сегодняшний день уже открыты реестры для нотариусов, которые могут брать выдержки из земельного кадастра для осуществления нотариальных действий. Зубко та..... Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) планирует до 6 октября этого года открыть доступ к земельному кадастру для всех украинцев. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил вице-премьер-министр Украины, глава Минрегиона Геннадий Зубко. «До 6 октября мы должны открыть реестры для того, чтобы каждый человек мог увидеть, кому принадлежит тот или иной земельный участок по номеру земельного кадастра», - сказал Зубко.Кроме того, Геннадий Зубко добавил, что на сегодняшний день уже открыты реестры для нотариусов, которые могут брать выдержки из земельного кадастра для осуществления нотариальных действий. Зубко та..... Читать новость...

Верховная Рада рассмотрела два вопроса и закрыла заседание...

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл вторую сессию парламента. В сессионном зале зарегистрировались 346 народных депутатов. В первом чтении Верховная Рада приняла в целом без обсуждения законопроект о внесении изменений в регламент работы Рады. За соответствующее решение проголосовали 339 народных депутатов при 226 необходимых голосах.

Изменения в регламент предусматривают личное голосование народных депутатов с помощью электронной системы. В случае выявления фактов, подтверждающих, что за отсутствующего в зале народного депутата проголосовал кто-то другой, карточка, голосовавшая незаконно, будет изыматься. А предложение, которое ставилось на голосование, будет рассмотрено ..... Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл вторую сессию парламента. В сессионном зале зарегистрировались 346 народных депутатов. В первом чтении Верховная Рада приняла в целом без обсуждения законопроект о внесении изменений в регламент работы Рады. За соответствующее решение проголосовали 339 народных депутатов при 226 необходимых голосах.Изменения в регламент предусматривают личное голосование народных депутатов с помощью электронной системы. В случае выявления фактов, подтверждающих, что за отсутствующего в зале народного депутата проголосовал кто-то другой, карточка, голосовавшая незаконно, будет изыматься. А предложение, которое ставилось на голосование, будет рассмотрено ..... Читать новость...

Окунская требует наказать Власенко по закону...

Бывшая жена адвоката Сергея Власенко Наталья Окунская утверждает, что ее бывший муж очень широко трактует понятие депутатской неприкосновенности и позволяет себе делать все, что заблагорассудится, сваливая при этом всю ответственность на политические репрессии. Однако Наталья Окунская не намерена отступать и, как мать, будет бороться за свои права и права своих детей, которые после развода были "нарушены в полном объеме".

«Все эти годы я пыталась добиться справедливости, но пока Юлия Владимировна была у власти и прикрывала противозаконные действия своего юриста, передо мной закрывались все двери, я получала отказы, а все документы из милиции исчезали», - заявила Окунс..... Бывшая жена адвоката Сергея Власенко Наталья Окунская утверждает, что ее бывший муж очень широко трактует понятие депутатской неприкосновенности и позволяет себе делать все, что заблагорассудится, сваливая при этом всю ответственность на политические репрессии. Однако Наталья Окунская не намерена отступать и, как мать, будет бороться за свои права и права своих детей, которые после развода были "нарушены в полном объеме".«Все эти годы я пыталась добиться справедливости, но пока Юлия Владимировна была у власти и прикрывала противозаконные действия своего юриста, передо мной закрывались все двери, я получала отказы, а все документы из милиции исчезали», - заявила Окунс..... Читать новость...

ВР провалила поправку к закону «О государственной службе»...



Верховная Рада провалила голосование по поправке к Закону Украины «О государственной службе». Об этом сообщил член Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, суть поправки заключалась в том, что каждый чиновник, госслужащий, должен был бы сдать экзамен на знание украинского языка. Однако в парламенте нашлось лишь немногим более 150 голосов в поддержку данной идеи. При этом он обратил внимание на то, что Радикальная партия всем составом голосовала «За».

Как считает Мосийчук, причина провала голосования в том, что в высших государственных креслах, в том числе и в парламенте, сидят чужаки, которым абсолютно все равно на украинский язык, истор..... Верховная Рада провалила голосование по поправке к Закону Украины «О государственной службе». Об этом сообщил член Радикальной партии Игорь Мосийчук.По его словам, суть поправки заключалась в том, что каждый чиновник, госслужащий, должен был бы сдать экзамен на знание украинского языка. Однако в парламенте нашлось лишь немногим более 150 голосов в поддержку данной идеи. При этом он обратил внимание на то, что Радикальная партия всем составом голосовала «За».Как считает Мосийчук, причина провала голосования в том, что в высших государственных креслах, в том числе и в парламенте, сидят чужаки, которым абсолютно все равно на украинский язык, истор..... Читать новость...

Похитители должны отвечать по закону – Царев...



Народный депутат Украины от Партии регионов Олег Царев напомнил, что две недели назад он говорил о том, что был похищен сын его коллеги и друга – покойного Николая Лысина. Как утверждает политик, сделали это представители экстремистских и радикальных группировок, которые обосновались на Майдане.

По его словам, теперь эти четыре человека, ответственных за похищение, задержаны и предстали перед судом.

«У них изъято два автомата, четыре пистолета, спецсредство для изменения тембра голоса. Словом, весь джентльменский набор похитителей-террористов. Я рад, что похищенный не пострадал и возвращен в семью», - написал Олег Царев в Facebook.

При этом он о..... Народный депутат Украины от Партии регионов Олег Царев напомнил, что две недели назад он говорил о том, что был похищен сын его коллеги и друга – покойного Николая Лысина. Как утверждает политик, сделали это представители экстремистских и радикальных группировок, которые обосновались на Майдане.По его словам, теперь эти четыре человека, ответственных за похищение, задержаны и предстали перед судом.«У них изъято два автомата, четыре пистолета, спецсредство для изменения тембра голоса. Словом, весь джентльменский набор похитителей-террористов. Я рад, что похищенный не пострадал и возвращен в семью», - написал Олег Царев в Facebook.При этом он о..... Читать новость...