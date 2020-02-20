Новость Генсек ОБСЕ планирует посетить Донбасс Добавлено: 2020-02-20 15:00:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого, в частности, осуществит поездку на Донбасс. Об этом сообщает «Укринформ».

«Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно совершили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем», - отметил он.

Гремингер призвал совместно работать над тем, чтобы «поддерживать набранный темп» в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине.

«Чрезвычайно важно, чтобы мы использовали каждый шанс для достижения мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Сейчас мы имеем окно возможностей, чтобы обеспечить дополнительный, существенный результат на пути выполнения Минских договоренностей», - добавил генсек ОБСЕ.

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Штайнмайер планирует посетить Краматорск...

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Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Завсан Шебли.

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Хайко Маас намерен посетить Донбасс...

Новый глава Министерства иностранных дел Украины Хайко Маас намерен посетить Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Глава государства выразил признательность за твердую позицию Берлина в поддержке Украины, осуждение и непризнание аннексии Крыма, прекращение российской агрессии на Донбассе, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

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Владимир Путин планирует посетить Антарктиду...



Российская газета «Известия» узнала о планах президента Владимира Путина. Несмотря на слухи о недомогании и больной спине президента, он собирается играть в хоккей, нырять с аквалангом, а также посетить Антарктиду.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, "Владимир Путин будет продолжать свои активные хобби. Может быть, летом нырнет с аквалангом. Продолжит борьбу за сохранение редких видов животных".

Тем временем другой источник в кремлевской администрации сообщил газете, что Владимир Путин в 2013 году также планирует поиграть в хоккей и посетить антарктическую станцию.

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Трамп планирует посетить осенью Польшу...

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По имеющейся информации, американский лидер объявит об усилении американского военного присутствия в республике.

«Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают темп. Американцы сигнализировали польским партнерам, что Трамп рассматривает возможность приглашения президента Польши Анджея Дуды в Белый дом уже в середине июня, чтобы разрешить последние споры по вопросу расширения американских баз в Польше», - говорится в сообщении.

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