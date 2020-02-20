Новость Кабмин рассказал об условиях карантина эвакуированных украинцев Добавлено: 2020-02-20 16:01:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Медицинский персонал, сопровождающие лица и сами эвакуированные из Китая будут содержаться в отдельных помещениях медицинского центра в Новых Санжарах. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.

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У эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружено никаких си...

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, которые сопровождали людей на борту авиарейса с Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний», - говорится в сообщении.

Все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации - в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В Минздраве также сообщили, что психоэм..... У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.«Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, которые сопровождали людей на борту авиарейса с Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний», - говорится в сообщении.Все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации - в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.В Минздраве также сообщили, что психоэм..... Читать новость...

Витренко рассказал об условиях транзита газа...

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из России.

«По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», - отметил он.

По ег..... Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из России.«По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», - отметил он.По ег..... Читать новость...

Фейгин рассказал о том, в каких условиях содержат Сущенко...

Адвокат Марк Фейгин рассказал о том, в каких условиях содержат украинского журналиста Романа Сущенко. Напомним, что украинец находится в российской тюрьме.

"Итак, Роман Сущенко в Лефортово в двухместной камере с соседом. Сосед из осужденных по делу Хизб ут-Тахрир", - сообщил М.Фейгин.

По его словам, в камере Сущенко есть холодильник, телевизор и радио.

ЧИТАЙТЕ: Все суды по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме, – Фейгин<

"В камере у Романа есть холодильник, телевизор и радио. В воскресенье журналист из Парижа Сущенко увидел передачу Киселева. Чистый Пляс Пигаль", - отметил адвокат.

Напомним, что российское следствие предъявило официальное обвинение в шпион..... Адвокат Марк Фейгино том, в какихсодержат украинского журналиста Романа Сущенко. Напомним, что украинец находится в российской тюрьме."Итак, Роман Сущенко в Лефортово в двухместной камере с соседом. Сосед из осужденных по делу Хизб ут-Тахрир", - сообщил М.Фейгин.По его словам, в камере Сущенко есть холодильник, телевизор и радио.ЧИТАЙТЕ: Все суды по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме, – Фейгин<"В камере у Романа есть холодильник, телевизор и радио. В воскресенье журналист из Парижа Сущенко увидел передачу Киселева. Чистый Пляс Пигаль", - отметил адвокат.Напомним, что российское следствие предъявило официальное обвинение в шпион..... Читать новость...

Порошенко рассказал, при каких условиях возможен диалог с РФ...

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, при каких условиях будет возобновлен политический диалог с Российской Федерацией.

«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая с украинскими моряками - мы вернемся к политическому диалогу с РФ», - отметил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Также Порошенко прокомментировал отсутствие российских наблюдателей на предстоящих выборах президента Украины.

«Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того,..... Президент Украины Петр Порошенко, при какихбудет возобновлен политический диалог с Российской Федерацией.«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая с украинскими моряками - мы вернемся к политическому диалогу с РФ», - отметил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.Также Порошенко прокомментировал отсутствие российских наблюдателей на предстоящих выборах президента Украины.«Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того,..... Читать новость...

Зеленский рассказал о новых условиях штаба Порошенко относит...

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о новых условиях штаба действующего главы Петра Порошенко относительно дебатов.

«У нас продолжаются дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, потом по поводу НСК "Олимпийский". Сейчас новые условия команды президента», - сказал он.

В частности, команда Порошенко хочет установить ещё одну сцену, помимо той, которая уже есть.

«Где вы видели дебаты кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей», - отметил Зеленский.

Кроме этого, штаб президента Украины планирует разделить людей, запретив свободный доступ.

..... Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в которомо новыхштаба действующего главы Петра Порошенко относительно дебатов.«У нас продолжаются дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, потом по поводу НСК "Олимпийский". Сейчас новые условия команды президента», - сказал он.В частности, команда Порошенко хочет установить ещё одну сцену, помимо той, которая уже есть.«Где вы видели дебаты кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей», - отметил Зеленский.Кроме этого, штаб президента Украины планирует разделить людей, запретив свободный доступ...... Читать новость...

Роман Ткачук рассказал о порядке действий ТЦ в условиях чрез...



Начальник управления чрезвычайными ситуациями КГГА Роман Ткачук рассказал УНН, какие именно действия должна предпринимать администрация торгового центра в случае чрезвычайной ситуации, и какие инструкции должны соблюдать посетители.

Со слов Ткачука, охрана ТЦ и администрация должны соблюдать три основные инструкции.

Так, в первую очередь, по телефону “101” дать информацию о возникновении пожара.

Второе — служба охраны организовывает эвакуацию, а сами посетители должны эвакуироваться максимально быстро, не поддаваясь панике.

Также служба охраны должна взять на себя процесс огнетушения до приезда пожарной службы.

ЧИТАЙТЕ: Украинцев нет среди опознанных жертв пожара в Т..... Начальник управления чрезвычайными ситуациями КГГА Роман ТкачукУНН, какие именно действия должна предпринимать администрация торгового центра в случае чрезвычайной ситуации, и какие инструкции должны соблюдать посетители.Со слов Ткачука, охрана ТЦ и администрация должны соблюдать три основные инструкции.Так, в первую очередь, по телефону “101” дать информацию о возникновении пожара.Второе — служба охраны организовывает эвакуацию, а сами посетители должны эвакуироваться максимально быстро, не поддаваясь панике.Также служба охраны должна взять на себя процесс огнетушения до приезда пожарной службы.ЧИТАЙТЕ: Украинцев нет среди опознанных жертв пожара в Т..... Читать новость...

Перебийнис рассказал о том, при каких условиях состоится вст...

Встреча глав в «нормандском формате», запланированная на 15 января в столице Казахстана Астане, будет зависеть от результатов переговоров глав Министерств иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Об этом заявил спикер украинского Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис, комментируя вопрос относительно предпосылок предстоящей встречи в Астане.

«Зависит все от того, выработают ли стороны какие-то конкретные решения. На это и были направлены консультации сторон в Берлине, которые прошли на уровне политдиректоров. Этому вопросу также будет посвящен телефонный разговор министров иностранных дел», - рассказал журналистам Евгений Перебийнис.

Читайте: Н..... Встреча глав в «нормандском формате», запланированная на 15 января в столице Казахстана Астане, будет зависеть от результатов переговоров глав Министерств иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.Об этом заявил спикер украинского Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис, комментируя вопрос относительно предпосылок предстоящей встречи в Астане.«Зависит все от того, выработают ли стороны какие-то конкретные решения. На это и были направлены консультации сторон в Берлине, которые прошли на уровне политдиректоров. Этому вопросу также будет посвящен телефонный разговор министров иностранных дел», -журналистам Евгений Перебийнис.Читайте: Н..... Читать новость...

Генпрокурор Украины рассказал, при каких условиях Тимошенко ...



Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заверил, что политические силы в Верховной Раде должны подготовить и принять проект закона, в котором будут четко определены механизмы выезда осужденных за границу и гарантии их возвращения в Украину. В таком случае, рассказал глава ГПУ, пенитенциарная служба, суды и прокуратура будут выполнять этот закон.

Виктор Пшонка подчеркнул, что сейчас в отечественном законодательстве нет никаких регулировок, которые позволяли бы осужденным выезжать за границу. Если такой закон и будет принят в Украине, то он должен касаться всех людей, а не только экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Нужно также помнить и об уголовном деле корпорации ЕЭСУ, которое..... Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заверил, что политические силы в Верховной Раде должны подготовить и принять проект закона, в котором будут четко определены механизмы выезда осужденных за границу и гарантии их возвращения в Украину. В таком случае,глава ГПУ, пенитенциарная служба, суды и прокуратура будут выполнять этот закон.Виктор Пшонка подчеркнул, что сейчас в отечественном законодательстве нет никаких регулировок, которые позволяли бы осужденным выезжать за границу. Если такой закон и будет принят в Украине, то он должен касаться всех людей, а не только экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.«Нужно также помнить и об уголовном деле корпорации ЕЭСУ, которое..... Читать новость...