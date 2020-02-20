Новость Антоненко просит, чтобы его отпустили из-под стражи Добавлено: 2020-02-20 16:32:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер) заявил, что поддерживает ходатайство об изменении ему меры пресечения на менее строгую. Об этом сообщает «Укринформ».

«Поддерживаю (ходатайство об изменении меры пресечения - ред.). Я готов и сотрудничаю со следствием, буду появляться на всех допросах, всех следственных действиях. Не понимаю, почему меня держат под стражей, не имею никакого отношения (к убийству Шеремета - ред.)», - отметил он.

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Ранее Антоненко отказался от дачи показаний до выполнения ряда его просьб.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

В декабре 2019 года Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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В Украине из под стражи отпустили всех протестующих...

Все протестующие в Украине освобождены из-под стражи – Штаб сопротивления.

В пятницу последний из 234-х протестующих был освобожден из-под стражи, сообщает Штаб национального сопротивления.

Согласно сообщению, решение по последнему активисту – Дмитрию Полтавцу – принял Голосеевский райсуд Киева.

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Бывшего народного депутата от Коммунистической партии Украины Аллу Александровскую будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Апелляционный суд Харькова, о чем общественность проинформировал адвокат Александровской Александр Пастернак.

"Суд поменял меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Алла Александровна была освобождена из-под стражи в зале суда", – сказал Пастернак.

По его словам, ему неизвестна причина такого решения суда.

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"Мотивы решения пока неизвестны. Была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочная будет в течение 5 дней&quo..... Бывшнародного депутата от Коммунистической партии Украины Аллу Александровскую будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Апелляционный суд Харькова, о чем общественность проинформировал адвокат Александровской Александр Пастернак."Суд поменял меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Алла Александровна была освобожденав зале суда", – сказал Пастернак.Пословам, ему неизвестна причина такого решения суда.ЧИТАЙТЕ: Суд взял под стражу экс-нардепа Александровскую"Мотивы решения пока неизвестны. Была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочная будет в течение 5 дней&quo..... Читать новость...

Гендиректора ОАО «Славянка» Александра Елькина не отпустили ...



Продолжаются разбирательства в отношении коррупционных схем, касающихся Министерства обороны, на этот раз речь идет об Александре Елькине, генеральном директоре ОАО «Славянка», который обвиняется в хищении 53 миллионов рублей.

Напомним, что в декабре 2010 года Министерство обороны заключило контракт с ОАО «Славянка», которое должно было выполнить работы по обслуживанию военных городков, но работ «Славянка» не проводила, а перепоручала их компании «Безопасность и связь».

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Лондон просит, чтобы Кремль не влиял на финансовые дела ЕС и...



Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг призвал Российскую Федерацию не предпринимать шагов, которые могут помешать финансовым отношениям между Европейским союзом и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью иностранным СМИ Уильям Хейг сказал, что правительство Великобритании проводило регулярные контакты с коллегами из России, пытаясь убедить их в том, что близкие связи между Киевом и Брюсселем не должны беспокоить российскую сторону.

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Выполнение требования Юлии Тимошенко о проведении оценки состояния ее здоровья иностранными медиками может создать серьезный прецедент в украинском праве.

Напомним, что после удовлетворения просьбы Тимошенко и прибытия в Украину иностранных специалистов, адвокат другого VIP-заключенного, Юрия Луценко, также обратился в пенитенциарную службу с просьбой разрешить проведение оценки состояния здоровья своего подзащитного медиками из-за рубежа. Причина такого обращения адвоката Луценко схожа с аргументацией Тимошенко – недоверие украинским специалистам и неполучение необходимого лечения.

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Тимошенко просит европейских наблюдателей проконтролировать,...



Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко решила обратиться за помощью к европейским наблюдателям, рассчитывая на то, что они смогут проконтролировать, чтобы ее доставили в суд по делу Щербаня. Заявление с соответствующей просьбой экс-министр отправила руководителям Мониторинговой миссии Европейского парламента – экс-президенту Европейского парламента Пэту Коксу и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому.

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Антоненко оставили под стражей...

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Укринформ».

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», - сказал судья.

В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании Антоненко меры пресечения в виде поруки народных депутатов.

В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.

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