Новость Украина намерена изменить Минские договоренности, - Пристайко Добавлено: 2020-02-21 11:03:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Продолжающийся конфликт на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Вадим Пристайко, передает «Голос Америки».

«Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», - отметил он.

По словам Пристайко, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Также глава МИД подтвердил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, несмотря на позицию РФ, которая публично выступает против внесения в них изменений.

Министр добавил, что Киев работает над тем, чтобы убедить всех участников соглашения, что «минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

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Напомним, представитель Европейской службы внешних дел Улла Хаканен заявила, что Минские соглашения важны, поскольку предусматривают привлечение России к процессу разведения войск на Донбассе.

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