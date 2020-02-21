Новость В ЕС осудили милитаризацию Крыма Добавлено: 2020-02-21 11:34:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Попытки Российской Федерации милитаризировать незаконно оккупированный Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также на окружающую среду в регионе. Об этом заявил на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заместитель постоянного представителя Европейского союза в ООН Сильвио Гонзато, передает «Укринформ».

«Российская милитаризация крымского полуострова и дальше оказывает негативное влияние на ситуацию безопасности в черноморском регионе и за его пределами. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему в соответствии с международным правом. Мы ожидаем, что Россия предпримет шаги для улучшения экологической ситуации в Крыму, которая существенно ухудшилась», - отметил он.

Он также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

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Участники G7 осудили аннексию Крыма и заявили о поддержке Ук...

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Верховный совет Крыма принял постановление "О независимости ...

Власти АРК провозгласили Крым независимым государством.

Самопровозглашенный Верховный совет Крыма принял постановление "О независимости Крыма".

"На внеочередном пленарном заседании Верховного совета АРК 17 марта 2014 года принято постановление "О независимости Крыма". За него проголосовали 85 депутатов", - отмечается в сообщении пресс-центра Верховного совета Крыма в понедельник.

В принятом документе отмечается, что "Верховный совет автономной республики Крым, исходя из прямого волеизъявления народов Крыма на референдуме 16 марта 2014 года, которое показало, что народы Крыма высказались за вхождение в состав России и, следовательно, за выход из состава У..... Власти АРК провозгласили Крым независимым государством.Самопровозглашенный Верховный советпринял постановление "О независимости"."На внеочередном пленарном заседании Верховного совета АРК 17 марта 2014 года принято постановление "О независимости". За него проголосовали 85 депутатов", - отмечается в сообщении пресс-центра Верховного советав понедельник.В принятом документе отмечается, что "Верховный совет автономной республики Крым, исходя из прямого волеизъявления народовна референдуме 16 марта 2014 года, которое показало, что народывысказались за вхождение в состав России и, следовательно, за выход из состава У..... Читать новость...

"40% жителей Крыма хотят войти в состав РФ, такое же количес...



14 марта в Киеве состоялась пресс-конференция на тему: «Крымский референдум: иллюзия выбора». В данной пресс-конференции приняли участие: Андрей Магера (заместитель главы ЦИК); Александр Черненко (глава Комитета избирателей Украины); Игорь Попов (президент АЦ «Политика») и Тарас Березовец (политтехнолог).

Андрей Магера в ходе пресс-конференции отметил, что сейчас много дискуссий на тему ситуации в Крыму. Однако многие из тех, кто высказывает свое мнение, так и не понимает смысл словосочетания «автономная республика». «АР Крым – такая же область, просто она имеет немного больше прав чем, например, Херсонская или Николаевская облас..... 14 марта в Киеве состоялась пресс-конференция на тему: «Крымский референдум: иллюзия выбора». В данной пресс-конференции приняли участие: Андрей Магера (заместитель главы ЦИК); Александр Черненко (глава Комитета избирателей Украины); Игорь Попов (президент АЦ «Политика») и Тарас Березовец (политтехнолог).Андрей Магера в ходе пресс-конференции отметил, что сейчас много дискуссий на тему ситуации в Крыму. Однако многие из тех, кто высказывает свое мнение, так и не понимает смысл словосочетания «автономная республика». «АР Крым – такая же область, просто она имеет немного больше прав чем, например, Херсонская или Николаевская облас..... Читать новость...

В ООН осудили запуск ракеты КНДР...

Совбез ООН осудил запуск Северной Кореей ракеты дальнего действия. Об этом сообщает Reuters.



В связи с запуском, который нарушает все предыдущие резолюции ООН, будет принята новая резолюция с ответными мерами в отношении КНДР, передает агентство слова постоянного представителя Венесуэлы при ООН Рафаэля Рамиреса.

"Члены Совета Безопасности осудили этот запуск. Действия Пхеньяна стали серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Принятие резолюции с ответными мерами может произойти в ближайшие несколько дней", - сказал Рамирес.

..... Совбез ООН осудил запуск Северной Кореей ракеты дальнего действия. Об этом сообщает Reuters.В связи с запуском, который нарушает все предыдущие резолюции ООН, будет принята новая резолюция с ответными мерами в отношении КНДР, передает агентство слова постоянного представителя Венесуэлы при ООН Рафаэля Рамиреса."Члены Совета Безопасностиэтот запуск. Действия Пхеньяна стали серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Принятие резолюции с ответными мерами может произойти в ближайшие несколько дней", - сказал Рамирес...... Читать новость...

В Канаде осудили приговор Сущенко...

В правительстве Канады осудили приговор украинскому журналисту «Укринформа» Роману Сущенко. Об этом сообщила в Twitter министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

«Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенка к 12 годам тюремного заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: В Украине прокомментировали приговор Сущенко

Напомним, вчера Московский городской суд России признал гражданина Украины журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

ЧИТА..... В правительстве Канадыприговор украинскому журналисту «Укринформа» Роману Сущенко. Об этом сообщила в Twitter министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.«Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенка к 12 годам тюремного заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: В Украине прокомментировали приговор СущенкоНапомним, вчера Московский городской суд России признал гражданина Украины журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.ЧИТА..... Читать новость...

Тимошенко осудили пожизненно - Доний...

Внефракционный народный депутат Олесь Доний считает, что экс-премьер-министра Юлию Тимошенко осудили пожизненно. Это четко дал понять заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, заявив на саммите в Ялте, что если Европейский суд примет оправдательное решение, в прокуратуре подготовили для нее уже другое дело. А вот бывший министр внутренних дел Юрий Луценко имеет больше шансов выйти на свободу.

«Тимошенко - крупнейший конкурент Януковича на президентских выборах, именно поэтому у нее пожизненное заключение. Очевидно, что Юрий Луценко составляет для власти несколько меньшую опасность. Поэтому, теоретически, он мог бы отсидеть только свой четырехлетний срок. Но пока мы видим, что..... Внефракционный народный депутат Олесь Доний считает, что экс-премьер-министра Юлию Тимошенкопожизненно. Это четко дал понять заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, заявив на саммите в Ялте, что если Европейский суд примет оправдательное решение, в прокуратуре подготовили для нее уже другое дело. А вот бывший министр внутренних дел Юрий Луценко имеет больше шансов выйти на свободу.«Тимошенко - крупнейший конкурент Януковича на президентских выборах, именно поэтому у нее пожизненное заключение. Очевидно, что Юрий Луценко составляет для власти несколько меньшую опасность. Поэтому, теоретически, он мог бы отсидеть только свой четырехлетний срок. Но пока мы видим, что..... Читать новость...

Футбольные фанаты осудили Денисова...



Фанаты «Зенита» осудили Денисова, развернув на трибуне во время игры "Зенит" — "Локомотив" баннер с текстом: "Любите "Зенит" больше денег".

"Нам непонятно, как Игорь мог подставить клуб в трудную минуту, — сказал перед матчем один из болельщиков "Зенита". — Мы надеемся, что он одумается и сможет договориться с руководством и главным тренером. Денисов был не прав".

Напомним, что на прошлой неделе Игорь Денисов был переведен из основного состава в молодежный. Полузащитник сине-бело-голубых в ультимативной форме отказался выходить на поле в матче против "Крыльев Советов&q..... Фанаты «Зенита»Денисова, развернув на трибуне во время игры "Зенит" — "Локомотив" баннер с текстом: "Любите "Зенит" больше денег"."Нам непонятно, как Игорь мог подставить клуб в трудную минуту, — сказал перед матчем один из болельщиков "Зенита". — Мы надеемся, что он одумается и сможет договориться с руководством и главным тренером. Денисов был не прав".Напомним, что на прошлой неделе Игорь Денисов был переведен из основного состава в молодежный. Полузащитник сине-бело-голубых в ультимативной форме отказался выходить на поле в матче против "Крыльев Советов&q..... Читать новость...

В США осудили открытие Керченского моста...

Строительство Российской Федерацией Керченского моста в оккупированном Крыму служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право. Об этом заявила представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты Америки осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины», – отметила она.

Науэрт подчеркнула, что помимо попытки Москвы укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, Керченский мост также препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей,..... Строительство Российской Федерацией Керченского моста в оккупированном Крыму служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право. Об этом заявила представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Науэрт.«Соединенные Штаты Америки осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины», – отметила она.Науэрт подчеркнула, что помимо попытки Москвы укрепить свой незаконный захват и оккупацию, Керченский мост также препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей,..... Читать новость...

США осудили Турцию за блокирование доступа к Twitter...

США осудили блокирование Twitter властью Турции.

США решительно осудили Турцию за блокирование доступа к Twitter. Об этом УНН сообщает со ссылкой на иностранные СМИ.

В США заявили, что такие решения "не соответствуют демократическому правлению, и подрывают возможность народу пользоваться свободой слова".

Между тем в ОБСЕ отметили, что правительство обязано "защищать плюралистический дискурс как в реальной жизни, так и в интернете". По мнению наблюдателей, запрет Twitter связан с тем, что именно в микроблогах публиковались разоблачения коррупционных схем, к которым, возможно, причастен премьер-министр Турции Эрдоган.

Напомним, в ночь на пя..... СШАблокирование Twitter властью Турции.США решительноТурцию за блокирование доступа к Twitter. Об этом УНН сообщает со ссылкой на иностранные СМИ.В США заявили, что такие решения "не соответствуют демократическому правлению, и подрывают возможность народу пользоваться свободой слова".Между тем в ОБСЕ отметили, что правительство обязано "защищать плюралистический дискурс как в реальной жизни, так и в интернете". По мнению наблюдателей, запрет Twitter связан с тем, что именно в микроблогах публиковались разоблачения коррупционных схем, к которым, возможно, причастен премьер-министр Турции Эрдоган.Напомним, в ночь на пя..... Читать новость...