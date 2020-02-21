Новость Гончарук прокомментировал протесты в Новых Санжарах Добавлено: 2020-02-21 12:21:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев является следствием информационной войны против Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Сейчас могу вам доложить, что все необходимое для людей (эвакуированных из Китая - ред.) обеспечено, они расселены по номерам, они в тепле, накормлены, эпидемиологическая и физическая безопасность их обеспечены. Однако те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне», - отметил он. По его словам, провокации могут продолжиться.

«Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы сломить населения. Мы готовы реагировать на существующие вызовы, нет никаких оснований для паники», - добавил премьер.

Напомним, жители в Новых Санжарах перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

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Ранее сообщалось, что у пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний.

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Гончарук подчеркнул, что такие зарпла..... Глава правительства Алексейвысокие зарплаты некоторых министров.«Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей», - написал он в Telegram.По его словам, правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве: министры живут на зарплату от налогоплательщиков, и данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.подчеркнул, что такие зарпла..... Читать новость...

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Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» между «Укрзализныцей» и железнодорожной компанией Deutsche Bahn. «

Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию Укрзализныци. У..... Премьер-министр Алексейподписание «Меморандума о взаимопонимании» между «Укрзализныцей» и железнодорожной компанией Deutsche Bahn. «Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию Укрзализныци. У..... Читать новость...

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«Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!», – написал глава государства.

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Напомним, что Палата представителей поддержала введение новых санкций против России. Законопроект поддержали 419 конгрессменов.

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Фото..... Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новые санкции против РФ, одобренные Палатой представителей США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.«Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!», – написал глава государства.ЧИТАЙТЕ: Россия должна дорого заплатить за свое грубое поведение, - ПорошенкоНапомним, что Палата представителей поддержала введение новых санкций против России. Законопроект поддержали 419 конгрессменов.ЧИТАЙТЕ: Администрация Д.Трампа выступает за новые санкции против РФТеперь соответствующее голосование пройдет в Сенате.Фото..... Читать новость...

Зидан прокомментировал решение ФИФА о запрете регистрации но...

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"Это абсурд. Они не могут играть. Я не понимаю этого и это волнует меня лично. Этот запрет несправедлив", - заявил Зидан.

Напомним, что апелляционный комитет ФИФА запретил "Реалу" и "Атлетико" регистрировать новых футболистов на национальном и международном уровне. Такое наказание клубы понесли за нарушения, связанные с международной передачей и регистр..... Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан недоволен решением ФИФА запретить его клубу регистрировать новых футболистов.Главный тренер "сливочных" выразил возмущение таким решением, так как он не сможет заявить за первую команду своих сыновей, которые выступают за юношескую команду клуба."Это абсурд. Они не могут играть. Я не понимаю этого и это волнует меня лично. Этот запрет несправедлив", - заявил Зидан.Напомним, что апелляционный комитет ФИФА запретил "Реалу" и "Атлетико" регистрировать новых футболистов на национальном и международном уровне. Такое наказание клубы понесли за нарушения, связанные с международной передачей и регистр..... Читать новость...

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Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом может быть подписана в декабре 2019 года. Об этом заявил в своем видеоблоге премьер-министр Алексей Гончарук.

«Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. К этому моменту у нас будет несколько этапов», - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что следующий этап переговоров состоится через несколько недель в США.

«Там мы ожидае..... Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом может быть подписана в декабре 2019 года. Об этом заявил в своем видеоблоге премьер-министр Алексей«Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. К этому моменту у нас будет несколько этапов», - отметил он.подчеркнул, что следующий этап переговоров состоится через несколько недель в США.«Там мы ожидае..... Читать новость...

Гончарук анонсировал ещё 50 е-услуг...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение 2020 года украинцы получат ещё 50 электронных услуг. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году», - отметил он.

По его словам, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги.

«Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее», - добавил премьер..... Премьер-министр Украины Алексейзаявил, что в течение 2020 года украинцы получат ещё 50 электронных услуг. Об этом сообщает «Укринформ».«Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году», - отметил он.По его словам, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги.«Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее», - добавил премьер..... Читать новость...