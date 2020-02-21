Новость Гутерреш пообщался с Пристайко Добавлено: 2020-02-21 13:02:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили пути укрепления сотрудничества между Украиной и ООН. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Так, министр отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи украинскому гражданскому населению, пострадавшему в результате российской агрессии, а также поддержке усилий правительства Украины в осуществлении реформ и достижении Целей устойчивого развития.

«Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и на других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины», - сказал он.

Представитель ООН подтвердил приверженность резолюциям ООН в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, а также заверил в дальнейшей готовности оказывать практическую помощь украинцам в эти непростые времена.

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«Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах», - говорится в сообщении пресс-служба ООН.

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«Генеральный секретарь остается озабоченным здоровьем Олега Сенцова, который сегодня голодает более 100 дней, и, как сообщается, находится в критическом состоянии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный вопрос генсек обсудил с российской властью.

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