Новость В МИД Украины рассказали о подготовке обмена удерживаемыми Добавлено: 2020-02-21 13:43:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Сейчас идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Российская Федерация должна отпустить 200 украинских пленников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Голос Америки».

Он подчеркнул, что том завершится процесс обмена «всех на всех».

По словам Пристайко, сейчас также идут приготовления к проведению выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса в октябре. Однако подчеркнул: Украина настаивает, что выборы будут возможны, только если будет установлен украинский контроль над границей с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.

Напомним, на заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен.

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