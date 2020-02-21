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Нацбанк Украины изучает возможность выпуска е-гривны

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Добавлено:2020-02-21 14:22:24
Корреспондент:Алексей Свидров

  Национальный банк Украины изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

 «Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривны, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности», - цитирует его слова пресс-служба регулятора.

 Он напомнил, что в 2018 году был запущен «пилотный» проект.

 «В рамках "пилота" е-гривна имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Мы выпустили очень ограниченное количество е-гривны - чуть больше 5 000 гривен. Вся эмиссия е-гривны вошла в денежный агрегат М0, то есть в наличные деньги в обращении вне банков», - отметил Смолий.

 Глава НБУ подчеркнул, что есть и определенные риски внедрения е-гривны для финансовой стабильности. Ведь в случае неблагоприятных сценариев деньги клиентов могут перетекать из их банковских счетов в цифровые валюты центральных банков. То есть потенциально это может создать проблемы для банка с ликвидностью или для устойчивости банковской системы в целом.

 
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