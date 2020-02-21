Новость Нацбанк Украины изучает возможность выпуска е-гривны Добавлено: 2020-02-21 14:22:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк Украины изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

«Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривны, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности», - цитирует его слова пресс-служба регулятора.

Он напомнил, что в 2018 году был запущен «пилотный» проект.

«В рамках "пилота" е-гривна имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Мы выпустили очень ограниченное количество е-гривны - чуть больше 5 000 гривен. Вся эмиссия е-гривны вошла в денежный агрегат М0, то есть в наличные деньги в обращении вне банков», - отметил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что есть и определенные риски внедрения е-гривны для финансовой стабильности. Ведь в случае неблагоприятных сценариев деньги клиентов могут перетекать из их банковских счетов в цифровые валюты центральных банков. То есть потенциально это может создать проблемы для банка с ликвидностью или для устойчивости банковской системы в целом.

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Нацбанк Украины отказался от индикативного курса гривны...

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 5 февраля отказаться от использования индикативного курса, обеспечив единый рыночный курс гривны на межбанковском валютном рынке, сообщил источник на финансовом рынке.

"С четверга будет единый рыночный курс. Индикативного курса не будет", – сказал собеседник "Интерфакс-Украина" по итогам совещания с банкирами в НБУ в понедельник.

Как сообщалось, в центральном банке рассматривался вопрос введения нового порядка работы межбанка.

Вместе с тем, на минувшей неделе НБУ заявил об отсутствии планов по введению ограничения продажи валюты только под критический импорт.

Источник: Интерфакс-Украина..... Национальный банк(НБУ) решил с 5 февраля отказаться от использования индикативного курса, обеспечив единый рыночный курс гривны на межбанковском валютном рынке, сообщил источник на финансовом рынке."С четверга будет единый рыночный курс. Индикативного курса не будет", – сказал собеседник "Интерфакс-Украина" по итогам совещания с банкирами в НБУ в понедельник.Как сообщалось, в центральном банке рассматривался вопрос введения нового порядка работы межбанка.Вместе с тем, на минувшей неделе НБУ заявил об отсутствии планов по введению ограничения продажи валюты только под критический импорт.Источник: Интерфакс-Украина..... Читать новость...

Меркель вновь отвергла возможность выпуска единых европейски...



Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз отвергла возможность выпуска единых европейских облигаций, заявив, что такая мера является "неверным путем" для преодоления кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Выступая в нижней палате парламента ФРГ в среду, А.Меркель заявила, что выпуск единых облигаций или векселей еврозоны противоречит конституции Германии и является "неверным и контрпродуктивным" с экономической точки зрения.

"Я боюсь, что в ходе саммита будет слишком много разговоров о совместной ответственности по долгам и слишком мало - об увеличении контроля и принятии структурных мер, - сказала она. - Контроль и обязательст..... Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз отверглаединых европейских облигаций, заявив, что такая мера является "неверным путем" для преодоления кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.Выступая в нижней палате парламента ФРГ в среду, А.Меркель заявила, что выпуск единых облигаций или векселей еврозоны противоречит конституции Германии и является "неверным и контрпродуктивным" с экономической точки зрения."Я боюсь, что в ходе саммита будет слишком много разговоров о совместной ответственности по долгам и слишком мало - об увеличении контроля и принятии структурных мер, - сказала она. - Контроль и обязательст..... Читать новость...

Индонезия изучает возможность закупки в РФ новых истребителе...



Национальное индонезийское информагентство «Антара» сообщило, что Министерство обороны Индонезии намерено заменить снимаемые с вооружения устаревшие американские истребители F-5 Tiger боевыми машинами последнего поколения и в связи с этим изучает в качестве одного из возможных вариантов закупку в РФ самолетов Су-35.

"Мы получили предложения по замене истребителей F-5 Tiger от нескольких производителей и сейчас изучаем вопрос о том, какой именно истребитель лучше всего отвечает нашим требованиям — самолеты из России, США или других стран", — заявил по этому поводу министр обороны страны Пурномо Юсгианторо. А руководители индонезийских вооруженных сил ут..... Национальное индонезийское информагентство «Антара» сообщило, что Министерство обороны Индонезии намерено заменить снимаемые с вооружения устаревшие американские истребители F-5 Tiger боевыми машинами последнего поколения и в связи с этимв качестве одного из возможных вариантов закупку в РФ самолетов Су-35."Мы получили предложения по замене истребителей F-5 Tiger от нескольких производителей и сейчас изучаем вопрос о том, какой именно истребитель лучше всего отвечает нашим требованиям — самолеты из России, США или других стран", — заявил по этому поводу министр обороны страны Пурномо Юсгианторо. А руководители индонезийских вооруженных сил ут..... Читать новость...

Индонезия изучает возможность купить в России подлодки...



Как сообщила в субботу местная газета Jakarta Globe, военное веломство Индонезии в скором времени намерено направить в Россию специальную делегацию, которая займется изучением возможности приобрести в Российской Федерации нескольких подводных лодок.

"Это — форма дальнейшего сотрудничества между Индонезией и Россией. Мы направим делегацию представителей ВМС, чтобы изучить состояние субмарин", — заявил министр обороны страны Пурномо Юсгианторо (Purnomo Yusgiantoro).

Он уточнил, что сначала речь пойдет об уже использовавшихся подводных лодках, но после проверки их физического состояния и уточнения стоимости модернизации будет рассмотрен и вариант приобретения новых..... Как сообщила в субботу местная газета Jakarta Globe, военное веломство Индонезии в скором времени намерено направить в Россию специальную делегацию, которая займется изучением возможности приобрести в Российской Федерации нескольких подводных лодок."Это — форма дальнейшего сотрудничества между Индонезией и Россией. Мы направим делегацию представителей ВМС, чтобы изучить состояние субмарин", — заявил министр обороны страны Пурномо Юсгианторо (Purnomo Yusgiantoro).Он уточнил, что сначала речь пойдет об уже использовавшихся подводных лодках, но после проверки их физического состояния и уточнения стоимости модернизации будет рассмотрен и вариант приобретения новых..... Читать новость...

Нацбанк понизил курс гривны - до 17,4 за 1 €...



Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, в минувший день вновь выросли в цене американский доллар, евро и российский рубль. Таким образом, десятого апреля НБУ установило следующие официальные курсы валют на уровне:

- 1740.5129 грн за 100 евро,

- 3.5296 грн за 10 российских рублей,

- 1261.7898 грн за 100 долларов.

Как известно, ранее Национальный банк Украины заявил о намерении в зависимости от ситуации на валютном рынке корректировать официальный курс валют.

С 26 февраля стало известно, что Национальный банк Украины не будет тратить золотовалютные резервы для стабилизации курса гривни, а с 28 марта НБУ запретил продавать в одни руки наличную иностранную валюту более..... Как сообщили в пресс-службе Национального банка, в минувший день вновь выросли в цене американский доллар, евро и российский рубль. Таким образом, десятого апреля НБУ установило следующие официальные курсы валют на уровне:- 1740.5129 грн за 100 евро,- 3.5296 грн за 10 российских рублей,- 1261.7898 грн за 100 долларов.Как известно, ранее Национальный банкзаявил о намерении в зависимости от ситуации на валютном рынке корректировать официальный курс валют.С 26 февраля стало известно, что Национальный банкне будет тратить золотовалютные резервы для стабилизации курса гривни, а с 28 марта НБУ запретил продавать в одни руки наличную иностранную валюту более..... Читать новость...

Минэнерго Великобритании: Запад изучает возможность помощи У...



Западные государства изучают возможность частично выплачивать Российской Федерации за потребление газа, который поставляется в Украину. О таких намерениях Запада рассказал Эдвард Дейви, глава Министерства энергетики и проблем изменения климата Великобритании. Слова Эдварда Дейви передает британский таблоид The Daily Telegraph.

«Рассматривается поддержка Украине в помощи с платежами по газовым счетам», - заявил британский министр.

В данный момент Эдвард Дейви принимает участие во встрече глав Минэнерго, представляющих страны «Большой семерки». Встреча министров проходит в Риме. Отметим, что во встрече участвуют министры Италии, Франции, Великобритании, Германии, СШ..... Западные государства изучаютчастично выплачивать Российской Федерации за потребление газа, который поставляется в Украину. О таких намерениях Запада рассказал Эдвард Дейви, глава Министерства энергетики и проблем изменения климата Великобритании. Слова Эдварда Дейви передает британский таблоид The Daily Telegraph.«Рассматривается поддержка Украине в помощи с платежами по газовым счетам», - заявил британский министр.В данный момент Эдвард Дейви принимает участие во встрече глав Минэнерго, представляющих страны «Большой семерки». Встреча министров проходит в Риме. Отметим, что во встрече участвуют министры Италии, Франции, Великобритании, Германии, СШ..... Читать новость...

ЕС изучает возможность частичного применения отдельных поло...



ЕС проведет правовую оценку возможности частичного применения отдельных положений Соглашения об ассоциации с Украиной до ратификации документа в целом, сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

"Сначала должно быть принято политическое решение стран ЕС по поводу согласия на подписание Соглашения об ассоциации, и только после этого может идти речь о дальнейшей ратификации этого соглашения, включая временное вступление в силу определенных частей этого Соглашения, которые еще должны пройти оценку с правовой точки зрения", - сказал дипломат на пресс-конференции в Институте мировой политики в Киеве в среду.

По его словам, это..... ЕС проведет правовую оценку возможности частичного применения отдельных положений Соглашения об ассоциации с Украиной до ратификации документа в целом, сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра."Сначала должно быть принято политическое решение стран ЕС по поводу согласия на подписание Соглашения об ассоциации, и только после этого может идти речь о дальнейшей ратификации этого соглашения, включая временное вступление в силу определенных частей этого Соглашения, которые еще должны пройти оценку с правовой точки зрения", - сказал дипломат на пресс-конференции в Институте мировой политики в Киеве в среду.По его словам, это..... Читать новость...

Нацбанк понизил курс доллара до 11,72 гривны за доллар...



Представитель пресс-службы Национального банка Украины сообщил, что по состоянию на 22 мая евро и российский рубль подорожали, а американский доллар подешевел.

Нацбанк Украины установил 21 мая следующие официальные курсы валют на уровне:

- 1606.3142 гривен за 100 евро,

- 3.3881 гривен за 10 российских рублей,

- 1172.3210 гривен за 100 долларов.

Напомним, Национальный банк Украины корректирует официальный курс валют в зависимости от ситуации на валютном рынке.

Между тем, на фоне дорожающих драгметаллов - платины, палладия и золота, серебро упало в цене.

Украинский регулятор установил следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

- золото - 151463.8..... Представитель пресс-службы Национального банкасообщил, что по состоянию на 22 мая евро и российский рубль подорожали, а американский доллар подешевел.установил 21 мая следующие официальные курсы валют на уровне:- 1606.3142 гривен за 100 евро,- 3.3881 гривен за 10 российских рублей,- 1172.3210 гривен за 100 долларов.Напомним, Национальный банккорректирует официальный курс валют в зависимости от ситуации на валютном рынке.Между тем, на фоне дорожающих драгметаллов - платины, палладия и золота, серебро упало в цене.Украинский регулятор установил следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:- золото - 151463.8..... Читать новость...