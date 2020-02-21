Новость В РФ заочно приговорили Гриценко к 6 годам колонии Добавлено: 2020-02-21 15:01:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии. Об этом сообщают российские СМИ.

«Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Его обвинили в двух высказываниях в телеэфире, якобы сделанных в 2014 и 2017 годах. В первом Гриценко будто бы заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы на Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Во втором - что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

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Чийгоза приговорили к 8 годам колонии...

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Данную информацию подтвердил адвокат Николай Полозов.

«Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима», – написал он в Facebook.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года. Его обвиняют организации массовых беспорядков.

ЧИТАЙТЕ: Украина делает все, чтобы освободить Чийгоза и других политзаключенных, – Порошенко..... Так называемый Верховный суд Крыма, подконтрольный Кремлю, приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8Данную информацию подтвердил адвокат Николай Полозов.«Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 летстрогого режима», – написал он в Facebook.Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года. Его обвиняют организации массовых беспорядков.ЧИТАЙТЕ: Украина делает все, чтобы освободить Чийгоза и других политзаключенных, – Порошенко..... Читать новость...

Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии...

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил «украинского диверсанта» Евгения Панова к 8 годам колонии строго режима.

«Суд приговорил: признать Панова виновным. Окончательное наказание – лишение свободы сроком восемь лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – заявил судья.

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В августе 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Отмечается, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфрастр..... Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил «украинского диверсанта» Евгения Панова к 8строго режима.«Суд приговорил: признать Панова виновным. Окончательное наказание – лишение свободы сроком восемь лет, с отбыванием наказания встрогого режима», – заявил судья.ЧИТАЙТЕ: ФСБ РФ обнародовало видео допроса якобы диверсанта ПановаВ августе 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Отмечается, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфрастр..... Читать новость...

Убийцу Немцова Дадаева приговорили к 20 годам колонии...

Заур Дадаев, который является непосредственным исполнителем убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Также Московский окружной военный суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Отметим, что обвинение требовало пожизненного заключения для Дадаева.

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Еще четверо обвиняемых в убийстве Немцова получили от 11 до 19 лет колонии: Анзор Губашев – 19 лет, Шадид Губашев – 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет и Хамзат Бахаев – 11 лет. Каждый из них дополнительно оштрафо..... Заур Дадаев, который является непосредственным исполнителем убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, приговорен к 20строгого режима.Также Московский окружной военный суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Отметим, что обвинение требовало пожизненного заключения для Дадаева.ЧИТАЙТЕ: Суд присяжных признал виновными пятерых обвиняемых в убийстве Бориса НемцоваЕще четверо обвиняемых в убийстве Немцова получили от 11 до 19 лет: Анзор Губашев – 19 лет, Шадид Губашев – 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет и Хамзат Бахаев – 11 лет. Каждый из них дополнительно оштрафо..... Читать новость...

Преступницу, убившую 17 старушек, приговорили к 20 годам кол...

Пресс-центр Свердловского суда сообщает, что Ирину Гайдамачук признали виновной в убийстве семнадцати пожилых женщин, и приговорили к двадцати годам лишения свободы в колонии общего режима. Вынесенный приговор является максимально возможным за совершение убийства с отягощающими обстоятельствами.

Расследование, проводимое сотрудниками правоохранительных органов, установило, что на протяжении восьми лет, с 2002 по 2010 года, преступница разными способами проникала в дома и квартиры пенсионерок, и убивала их, чаще всего, нанося удары тяжелым предметом по голове. Она совершала преступления в Серове и Екатеринбурге, а так же, в поселках Дружинино и Ачита, но, большинство пострадавших..... Пресс-центр Свердловского суда сообщает, что Ирину Гайдамачук признали виновной в убийстве семнадцати пожилых женщин, ик двадцатилишения свободы вобщего режима. Вынесенный приговор является максимально возможным за совершение убийства с отягощающими обстоятельствами.Расследование, проводимое сотрудниками правоохранительных органов, установило, что на протяжении восьми лет, с 2002 по 2010 года, преступница разными способами проникала в дома и квартиры пенсионерок, и убивала их, чаще всего, нанося удары тяжелым предметом по голове. Она совершала преступления в Серове и Екатеринбурге, а так же, в поселках Дружинино и Ачита, но, большинство пострадавших..... Читать новость...

Убийцу главы МВД Дагестана приговорили к 15 годам колонии...

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии Андрея Резанова, которого признали виновным в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. Об этом 25 июня 2013 года сообщают СМИ.

Суд лишил Андрея Резанова воинского звания «лейтенант». Дело слушалось в особом порядке: Резанов полностью признал вину и начал сотрудничать со следователями.

Адильгерея Магомедтагирова застрелили 5 июня 2009 года при выходе из банкетного зала «Марракеш». Там министр внутренних дел отмечал свадьбу дочери своего подчиненного. Также убили начальника тылового подразделения Министерства внутренних дел Дагестана Абдуразака Абакаров..... Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15Андрея Резанова, которого признали виновным в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. Об этом 25 июня 2013 года сообщают СМИ.Суд лишил Андрея Резанова воинского звания «лейтенант». Дело слушалось в особом порядке: Резанов полностью признал вину и начал сотрудничать со следователями.Адильгерея Магомедтагирова застрелили 5 июня 2009 года при выходе из банкетного зала «Марракеш». Там министр внутренних дел отмечал свадьбу дочери своего подчиненного. Также убили начальника тылового подразделения Министерства внутренних дел Дагестана Абдуразака Абакаров..... Читать новость...

Организатора убийства Анны Политковской приговорили к 11 год...



Московский городской суд наказал организатора убийства журналистки Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова 11-ю годами лишения свободы в колонии. Об этом в пятницу, 14 декабря, стало известно прямо из зала суда.

Дмитрия Павлюченкова, который ранее находился под домашним арестом, взяли под охрану в зале суда. Адвокаты обвиняемого заявили о своем намерении обжаловать данный приговор.

При вынесении приговора Павлюченкову судьи частично удовлетворили гражданский иск родственников Анны Политковской. Отметим, что родственники журналистки требовали денежную компенсацию суммой в 10 миллионов рублей, а судья обязал Дмитрия Павлюченкова выплатить родственникам убитой три миллиона. Ранее сам преступ..... Московский городской суд наказал организатора убийства журналистки Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова 11-юи лишения свободы в. Об этом в пятницу, 14 декабря, стало известно прямо из зала суда.Дмитрия Павлюченкова, который ранее находился под домашним арестом, взяли под охрану в зале суда. Адвокаты обвиняемого заявили о своем намерении обжаловать данный приговор.При вынесении приговора Павлюченкову судьи частично удовлетворили гражданский иск родственников Анны Политковской. Отметим, что родственники журналистки требовали денежную компенсацию суммой в 10 миллионов рублей, а судья обязал Дмитрия Павлюченкова выплатить родственникам убитой три миллиона. Ранее сам преступ..... Читать новость...

Заключенного, сбежавшего из колонии на вертолете, приговорил...



Решением Вологодского областного суда, Алексей Шестаков, совершивший в марте прошлого года побег из колонии на вертолете, проведет за решеткой ещё 24 года. Первые пять лет осужденный будет находиться в тюрьме, а затем его переведут в колонию особого режима.

Вынося приговор, судьи в качестве отягчающих обстоятельств учли угрозу применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, угон воздушного средства, покушение на угон автотранспорта и сам факт побега из мест лишения свободы. Свой первый срок Шестаков получил за убийство в 2000 году. В тот раз ему также присудили 24 года лишения свободы, и на момент побега полсрока заключенный уже отбыл. К слову, отбывая срок первый ра..... Решением Вологодского областного суда, Алексей Шестаков, совершивший в марте прошлого года побег изна вертолете, проведет за решеткой ещё 24 года. Первые пять лет осужденный будет находиться в тюрьме, а затем его переведут в колонию особого режима.Вынося приговор, судьи в качестве отягчающих обстоятельств учли угрозу применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, угон воздушного средства, покушение на угон автотранспорта и сам факт побега из мест лишения свободы. Свой первый срок Шестаков получил за убийство в 2000 году. В тот раз ему также присудили 24 года лишения свободы, и на момент побега полсрока заключенный уже отбыл. К слову, отбывая срок первый ра..... Читать новость...

Двораковского приговорили к 23 годам лишения свободы в колон...

Следственный комитет Российской Федерации сообщает, что «русского ваххабита» Виктора Двораковского суд Ставропольского края приговорил к 23 годам лишения свободы в колонии строго режима. Его признали виновным по всем статьям, которые ему инкриминировали, а именно в незаконном обороте взрывчатки и оружия, разжигании вражды и ненависти, нападении на сотрудников правоохранительных органов, а так же подготовке террористического акта.

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