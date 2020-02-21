Новость Гончарук назвал стратегическую задачу правительства Добавлено: 2020-02-21 15:28:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что удешевление стоимости ресурсов является одной из стратегических задач правительства. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места», – отметил он.

По его словам, речь идет не только о внешних ресурсах, и отметил, что за осень прошлого года «абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины».

Гончарук добавил, что этот процесс продолжится весной при сохранении курса правительства.

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Также Гончарук назвал ключевые нововведения реформы:



сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским



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