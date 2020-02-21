Новость Зеленский прокомментировал возвращение украинцев из Китая Добавлено: 2020-02-21 16:30:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину украинцев, которые были эвакуированы из китайского города Уханя и сейчас пребывают на обсервации в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области. Глава государства выразил надежду, что вскоре все они смогут отправиться к своим семьям.

«Мы все – я уверен – желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими. Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что все мы – люди», – отметил Президент во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Глава государства подчеркнул, что миру нужен стартап, который сделал бы людей более терпимыми и научил взаимному уважению.

«Я действительно верю, что в ближайшее время у всех нас появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап: тот, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и тому, что есть у вас, – критическому мышлению», – добавил он, обращаясь к присутствующим.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Президент Украины заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку.

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«Лучшие условия были подготовлены в четырех местах. Одно из них – на Тернопольщине. Вы знаете, что там было. К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу и не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает. Это не только из-за людей. Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. В некоторых городах была политическая поддержка этой псевдоакции», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также выразил уверенность, что вскоре правоохранители установят обстоятельства акций протеста и их возможный спланированный характер.

«Я думаю, что мы тоже очень скоро увидим, что люди как на агитации против земельной реформы, так и против того, чтобы мы наших граждан видели в Украине, будут совпадать», – добавил Владимир Зеленский.

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