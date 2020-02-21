Новость СБУ заблокировала деятельность 33 онлайн-казино Добавлено: 2020-02-21 17:21:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность 33 ресурсам, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских контор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины», - говорится в сообщении.

Среди них значатся N1Casino, 24K Casino, Red PingWin, FastPay Casino, ArgoCasino, Yukon Gold Casino, PartyCasino, Pinnacle, BetChaser Casino, Golden Tiger Casino, GoldFishka Casino, Luxury Casino, Party Poker Casino, Paradise Casino, Lady Hammer Casino, Cloudbet Casino, X-Bet Casino, Red Star Casino, Primedice Casino, GrandX Casino, MostBet Casino, Bitcoincasino.us, Joo Casino, EUSLOT Casino, Konung Casino, iLucki Casino, Casino 777, RedKings Casino, 21Casinо, BetChain Casino, Casinotoken, Local Casinо.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Криминального кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ: Суд обязал провайдеров закрыть доступ к ряду сайтов казино и СМИ

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Минфин Украины предлагает легализовать деятельность казино...



Министерство финансов разработало законопроект "Об азартных играх в Украине", согласно которому казино будет легализовано, передает УНН со ссылкой на проект закона, который был опубликован на сайте Минфина.

"Предполагается, что закон будет регулировать организацию и проведение букмекерской деятельности, азартных игр, казино, выпуск и проведение лотерей. Также авторы предлагают электронную систему государственного мониторинга, которая будет обеспечивать контроль в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо с уставным капиталом не менее 2 млн евро. Согласно проекту, рынок лоте..... Министерство финансов разработало законопроект "Об азартных играх в Украине", согласно которому казино будет легализовано, передает УНН со ссылкой на проект закона, который был опубликован на сайте Минфина."Предполагается, что закон будет регулировать организацию и проведение букмекерской деятельности, азартных игр, казино, выпуск и проведение лотерей. Также авторы предлагают электронную систему государственного мониторинга, которая будет обеспечивать контроль в режиме реального времени", - говорится в сообщении.Отмечается, что организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо с уставным капиталом не менее 2 млн евро. Согласно проекту, рынок лоте..... Читать новость...

В Киеве СБУ заблокировала деятельность предприятия, финансир...

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность частного фармацевтического предприятия, которое часть заработанных средств направляло на финансирование террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Общество с ограниченной ответственностью из Макеевки в 2015 году перерегистрировалось в Киеве. Сотрудники спецслужбы установили, что средства, полученные от реализации продукции, переводились в наличные и курьерами перевозились через линию соприкосновения, где использовались на финансирование террористов "ДНР".

По оперативной информации стало известно, что фармацевты на вр..... Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой блокировали в Киевечастного фармацевтического предприятия, которое часть заработанных средств направляло на финансирование террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службеОбщество с ограниченной ответственностью из Макеевки в 2015 году перерегистрировалось в Киеве. Сотрудники спецслужбы установили, что средства, полученные от реализации продукции, переводились в наличные и курьерами перевозились через линию соприкосновения, где использовались на финансирование террористов "ДНР".По оперативной информации стало известно, что фармацевты на вр..... Читать новость...

В России начал деятельность онлайн-магазин iTunes...



Как сегодня сообщилось в пресс-релизе корпорации Apple, с 4 декабря на территории России начал работать онлайн-магазин iTunes, который занимается продажей музыки и фильмов в глобальной информационной сети, для владельцев продукции компании Apple.

К примеру, в магазине можно купить музыку российских или западных исполнителей, цена одного трека составляет всего 19 рублей, а в США за аналогичный трек берется плата 99 центов. Один фильм в России будет стоить чуть меньше ста рублей.

Магазин осуществляет свою деятельность на территории 56 стран, слушать музыку можно везде, а вот купить могут только жители Индонезии, Индии, Турции и России.

По материалам: lenta.ru...... Как сегодня сообщилось в пресс-релизе корпорации Apple, с 4 декабря на территории России начал работать онлайн-магазин iTunes, который занимается продажей музыки и фильмов в глобальной информационной сети, для владельцев продукции компании Apple.К примеру, в магазине можно купить музыку российских или западных исполнителей, цена одного трека составляет всего 19 рублей, а в США за аналогичный трек берется плата 99 центов. Один фильм в России будет стоить чуть меньше ста рублей.Магазин осуществляет своюна территории 56 стран, слушать музыку можно везде, а вот купить могут только жители Индонезии, Индии, Турции и России.По материалам: lenta.ru...... Читать новость...

Сколько зарабатывают казино?...



Специалисты аудиторской компании «Pricewaterhouse Coopers» провели специальное исследование, главным вопросом которого был следующий: сколько зарабатывают за год все казино в мире?

Согласно с данными, которые удалось получить «Pricewaterhouse Coopers», в прошлом году, все вместе взятые казино заработали 117,6 миллиардов долларов США. Цифра очень внушительная, тем более, если учесть, что это три годовых бюджета Украины (имеется в виду бюджет страны в этом году).

Специалисты «Pricewaterhouse Coopers» прогнозируют, что в течение трех лет, то есть до 2015 года, доходы мировых казино станут еще больше и достигнут отметки 182 с половиной миллиардов долларов...... Специалисты аудиторской компании «Pricewaterhouse Coopers» провели специальное исследование, главным вопросом которого был следующий: сколько зарабатывают за год все казино в мире?Согласно с данными, которые удалось получить «Pricewaterhouse Coopers», в прошлом году, все вместе взятые казино заработали 117,6 миллиардов долларов США. Цифра очень внушительная, тем более, если учесть, что это три годовых бюджета Украины (имеется в виду бюджет страны в этом году).Специалисты «Pricewaterhouse Coopers» прогнозируют, что в течение трех лет, то есть до 2015 года, доходы мировых казино станут еще больше и достигнут отметки 182 с половиной миллиардов долларов...... Читать новость...

В Славянске разоблачили подпольное казино...



Сотрудники милиции Донецкой области задокументировали в Славянске деятельность преступной группы, создавшей подпольное казино в одном из местных кафе. Об этом рассказал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В ходе проведенной спецоперации, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны один из организаторов казино, крупье, а также восемь «гостей».

«Изъяты покерный стол, деньги, игральные карты, игральные фишки на 116234 гривен, специальная компьютерная техника, банковские карты», - добавил Аброськин.

При этом он обратил внимание на то, что организаторы казино конспирировали свою деятельность по последнему ..... Сотрудники милиции Донецкой области задокументировали в Славянскепреступной группы, создавшей подпольное казино в одном из местных кафе. Об этом рассказал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.В ходе проведенной спецоперации, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны один из организаторов казино, крупье, а также восемь «гостей».«Изъяты покерный стол, деньги, игральные карты, игральные фишки на 116234 гривен, специальная компьютерная техника, банковские карты», - добавил Аброськин.При этом он обратил внимание на то, что организаторы казино конспирировали своюпо последнему ..... Читать новость...

Подпольное казино ликвидировано в Днепропетровске...

В Днепропетровске ликвидировано подпольное казино

В Днепропетровске сотрудники УБОПа ликвидировали подпольное казино.Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, казино работало с августа под прикрытием «покерного клуба».

Во время обыска были изъяты фишки, 108 колод карт, 9 покерных столов, 8 компьютеров и почти 450 тыс. грн наличности.

Подпольное казино организовал 32-летний житель Днепропетровска.

Также установлены 8 его сообщников в незаконном бизнесе. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (ведение игорного бизнеса).

Организатор казино задержан.

Исто..... В Днепропетровске ликвидировано подпольное казиноВ Днепропетровске сотрудники УБОПа ликвидировали подпольное казино.Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, казино работало с августа под прикрытием «покерного клуба».Во время обыска были изъяты фишки, 108 колод карт, 9 покерных столов, 8 компьютеров и почти 450 тыс. грн наличности.Подпольное казино организовал 32-летний житель Днепропетровска.Также установлены 8 его сообщников в незаконном бизнесе. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (ведение игорного бизнеса).Организатор казино задержан.Исто..... Читать новость...

Зеленский рассказал о легализации казино ...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о легализации игорного бизнеса позволит создать возможности для развития гостиничного бизнеса в стране и убрать с улиц незаконные игорные заведения. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы сократим число людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап – казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия», - отметил он. По его словам, в гостиницах, где расположатся казино, должно быть 200 номеров (в Киеве) и 150 номеров (в регионах страны).

«У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока ..... Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о легализации игорного бизнеса позволит создать возможности для развития гостиничного бизнеса в стране и убрать с улиц незаконные игорные заведения. Об этом сообщает его пресс-служба.«Мы сократим число людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап – казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия», - отметил он. По его словам, в гостиницах, где расположатся казино, должно быть 200 номеров (в Киеве) и 150 номеров (в регионах страны).«У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока ..... Читать новость...

Элитное казино в центре Москвы закрыто...



В российской столице прекращена деятельность элитного казино, которое действовало нелегально, несмотря на полный запрет игорного бизнеса в России. Казино располагалось неподалеку от столичного зоопарка и проработало примерно три месяца.

По предварительным данным, его доход составлял около 5 млн. рублей ежедневно. Закрытое казино располагалось на 6 этаже одного из административных зданий. Никакие вывески и таблички не раскрывали местоположения казино. Кроме того, чтобы избежать рассекречивания казино, его оборудовали шлюзовыми дверями и системой видеонаблюдения по всему периметру.

Служба безопасности казино вносила данные каждого игрока казино в собственную базу данн..... В российской столице прекращенаэлитного казино, которое действовало нелегально, несмотря на полный запрет игорного бизнеса в России. Казино располагалось неподалеку от столичного зоопарка и проработало примерно три месяца.По предварительным данным, его доход составлял около 5 млн. рублей ежедневно. Закрытое казино располагалось на 6 этаже одного из административных зданий. Никакие вывески и таблички не раскрывали местоположения казино. Кроме того, чтобы избежать рассекречивания казино, его оборудовали шлюзовыми дверями и системой видеонаблюдения по всему периметру.Служба безопасности казино вносила данные каждого игрока казино в собственную базу данн..... Читать новость...