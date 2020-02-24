Новость Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Промышленник года» Добавлено: 2020-02-24 17:18:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Промышленник года».

Вячеслав ЯВОРСКИЙ. Директор Приватного акционерного общества «Кременчугский завод технического углерода»

Заслуженный работник промышленности Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии:

- рекордно высокий уровень производства и реализации технического углерода за последнее десятилетие;

- награждение нашего предприятия Федерацией работодателей Украины “За экологическую ответственность”;

- признание нашего предприятия, по оценке Национального бизнес-рейтинга, «Лидером года 2019»;

Ваш жизненный девиз: Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможности (Конфуций).

Кем Вы мечтали стать в детстве? Всегда влекли дальние дороги. Мечтал стать водителем-“дальнобойщиком”, стал помощником машиниста тепловоза.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Не отношу себя к мечтателям. Вижу цель – иду к её достижению. А желания – те же, что и у всех людей: видеть детей здоровыми, счастливыми, успешными; чтобы близкие мне люди были здоровы и счастливы и, вообще, я хочу всем пожелать счастья – это ёмкое понятие включает в себя практически всё.

Быть сегодня успешным – это… Успех никогда не измеряется тем, чего ты достиг. Успех измеряется тем, что ты преодолел. Быть сегодня успешным - это никогда не останавливаться: поднимать «планку» и преодолевать высоту. Занятие бизнесом – всё равно, что езда на велосипеде: если не движешься – падаешь.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли? Быть профессионалом и оставаться человеком; сплотить команду, которая верит в победу и к ней идёт.

Ваш любимый афоризм? Большинство людей счастливы настолько, насколько решили быть счастливыми (Авраам Линкольн).

Кто для Вас пример в бизнесе? Примеры из истории – понятие условное: «каждому овощу – свой час и черёд». Можно назвать и Генри Форда, и Стива Джобса, и Билла Гейтса… Реально для меня пример – наш председатель Наблюдательного совета Мирослав Балдис: успех, человечность, внимание к мелочам. Это не лесть, мне действительно приятно работать рука об руку с этим человеком. Я многому учусь у него. Стараюсь также учиться и у моих коллег: и по заводу, и по правлению городской ассоциации работодателей, где имею честь состоять. В профессионализме нет фиксированной вершины, после достижения которой можно «почивать на лаврах». Руководство предприятием (как, впрочем, и любой другой организацией), — это процесс, а процессу необходимо постоянное усовершенствование.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины? В приоритет я бы отнёс дорожное строительство. Оно бы подтянуло смежные отрасли и, в конце концов, позволило бы доехать к нам иностранным инвесторам. А, по большому счёту, нужно восстановить деятельность тех отраслей, которыми славилась Украина – точное и тяжелое машиностроение, самолётостроение, кораблестроение, приборостроение, металлургию.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад? Сто лет назад я бы ответил на этот вопрос исходя из ситуации, в которой бы находился. Но сто лет назад не было ещё программы «Человек года».

Если счастье не в деньгах, то в чем? Деньги нужны человеку для того, чтоб никогда о них не думать. Я Телец по гороскопу и склонен деньги всё-таки считать, но никогда они не были для меня фетишем. Деньги нужны для реализации других задач. Сомерсет Моэм говорил, что «деньги – это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны».

Что было первым, что Вы создали своими руками? Сейчас тяжело вспомнить, но от табуретки, сделанной в школьной мастерской, до сложных пресс-форм, изготовленных уже как слесарем-инструментальщиком, своими руками приходилось делать много.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» её использую для рывка вперёд.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Вероятно, излишняя мягкость характера. В современном бизнесе, наверное, нужно быть более жестким, но я в своей работе привык доверять людям, их опыту, профессионализму и порядочности.

Есть ли у Вас любимая книга? «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» И. Ильфа и Петрова, рассказы М. Зощенко. Я люблю читать, интересных книг много, но я назвал прочитанные несколько раз.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Хотелось бы с Уинстоном Черчиллем. Это человек, которого можно цитировать бесконечно: «Всё, чего я хотел, — это согласия с моими желаниями после конструктивной дискуссии» - очень ценная рекомендация руководителю любого уровня.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Это уже даже звучит как-то сильно потребительски. Чудо света потому и чудо света, что находится там, где оно возникло и это достояние «світу», то есть - мировое. А наш город и так прекрасное чудо на берегу Днепра. Нужно его беречь, приукрашать, приумножать. Это город, где растут наши дети, а это и есть самое большое чудо.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Новые планеты – достояние человечества, вряд ли это стоит отдавать на откуп отдельным персонам. Но так как вопрос абсолютно абстрактный – предложил бы назвать «Lucky».

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Раз он ко мне уже приехал в Кременчуг, я бы, конечно, показал ему наш прекрасный город. Потом бы предложил посетить прекрасный курортный комплекс «Деренивская купель» возле Ужгорода. Там уже два президента побывали и ему будет приятно увидеть эту жемчужину Закарпатья.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Общение с семьей и воспитание моих деток.

ЧИТАЙТЕ: Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Менеджер года»

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Генеральный директор ПАО «Одескабель»

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Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2014 году: Обеспечение стабильной работы предприятия, сохранение клиентов и поставщиков, создание благотворительного фонда имени Александра Галкина, избрание в Правление ERA.

Ваш жизненный девиз: открытость, честность, порядочность, и бережное отношение к людям.

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Олег Майборода. Генеральный директор ООО «Укрбуд Девелопмент»

Три главных события 2017 года по Вашей версии:



достижение цифры в 55 построенных в Киеве домов за пять лет, закрепление за компанией статуса лидера столичного рынка недвижимости;

включение «Укрбуд Девелопмент» в число лучших работодателей Украины;

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Максим Лавринович – управляющий Партнер ЮФ «Лавринович и Партнеры», учредитель Центральной Юридической Клиники.

Входит в число лучших адвокатов Украины и предпринимателей Украины в рейтингах юридической и бизнес прессы. Рекомендован международным рейтингом The Legal 500: Europe, Middle East & Africa 2013 и 2014 годов в практиках корпоративного права и M&A, разрешения споров, налогов, а также справочником Best Lawyers в практике корпоративного права. Признан одним из лучших юристов в практике антимонопольного (конкурентного) права по результатам всеукраинского исследования «Выбор клиента. ТОП-100 лучших юристов Украины 2012-2013».

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