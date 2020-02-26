Новость Антифриз в Украине от магазина Ukr Parts Добавлено: 2020-02-26 10:37:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Антифриз - это охлаждающая жидкость для автомобиля, которая позволяет двигателю нормально работать. От качества компонентов этой жидкости зависит исправность эксплуатации системы охлаждения, а также ключевых комплектующих двигателя. Приобрести антифриз в Украине вы сможете на сайте ukrparts.com.ua. Здесь можно купить высококачественный антифриз любого вида. Не важно, в каком городе вы находитесь, доставка выполняется в Днепропетровск, Кривой Рог, Киев и другие города Украины. Здесь вы сможете получить свой заказ в короткие сроки. Вас порадует высокий уровень сервиса магазина, а также доступные цены. Все товары имеют сертификаты качества. Так что вы можете рассчитывать на то, что приобретете товар с прекрасными свойствами эксплуатации.

Плюсы оформления заказа в Ukr Parts:

Консультационная помощь специалистов. Гарантии качества на продукцию. Надежное сотрудничество. Простая процедура оформления заказа. Оперативная доставка в любой украинский город. Конкурентоспособные цены. Огромный ассортимент.

Квалифицированные менеджеры окажут вам помощь вы выборе нужной охлаждающей жидкости, проконсультируют по любым возникшим вопросам. Они помогут вам выбрать антифриз по выгодной цене.

Этот магазин очень удобен в работе. Вы сможете купить в нем не только антифриз, но и другие автомобильные запчасти. Здесь предлагаются тормозные системы, двигатели, подвески, коробки передач, охлаждение и отопление, масла, электроника и освещение, кузовные составляющие, автохимия, аксессуары и другие товары. Вся продукция расположена в удобном каталоге. В нем вы сможете зайти в нужный для вас раздел, чтобы выбрать подходящий продукт. Также вы можете использовать форму поиска, чтобы выбрать те изделия, которые вас интересуют.

При выборе антифриза обратите внимание на состав этой жидкости. Силикатные жидкости созданы на основе силикатов, а также нитритов. Их недостатком является образование накипи, ухудшение показателей теплопроводности. Карбоксилатные антифризы изготавливаются из органических и неорганических кислот. Они не склонны к появлению накипи и отличаются более длительным сроком эксплуатации. Гибридные составы представляют собой нечто среднее между двумя рассмотренными жидкостями. С каждым годом производители стараются совершенствовать состав антифризов, улучшать их основные качества.

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В Великобритании из магазина похитили все iPhone 5...



Ажиотаж, поднятый вокруг выхода в свет нового «яблочного» детища - коммуникатора iPhone 5 привел не только к тому, что страждущие приобрести новинку около недели жили в палатках возле магазинов, но и привлек внимание воров.

В магазине, который находится в английском Уимблдоне, на юго-западе Лондона, воры украли всю партию, и ожидающим начала продажи смартфонов пришлось уйти восвояси с пустыми руками. Из этой торговой точки были похищены сразу 252 телефона на сумму свыше 170 тыс. фунтов стерлингов или 275 тыс. долларов.

По предположениям правоохранительных органов, кражу совершил 23-летний сотрудник магазина, гражданин Пакистана Усман Сетхи и полиция уже рас..... Ажиотаж, поднятый вокруг выхода в свет нового «яблочного» детища - коммуникатора iPhone 5 привел не только к тому, что страждущие приобрести новинку около недели жили в палатках возле магазинов, но и привлек внимание воров.В магазине, который находится в английском Уимблдоне, на юго-западе Лондона, воры украли всю партию, и ожидающим начала продажи смартфонов пришлось уйти восвояси с пустыми руками. Из этой торговой точки были похищены сразу 252 телефона на сумму свыше 170 тыс. фунтов стерлингов или 275 тыс. долларов.По предположениям правоохранительных органов, кражу совершил 23-летний сотрудник, гражданин Пакистана Усман Сетхи и полиция уже рас..... Читать новость...

В Черновцах обстреляли охранников магазина...

Сегодня утром в Черновцах обстреляли охранников магазина.

Сегодня, 8 января около 5:30 утра в Черновцах произошла стрельба, в результате которой ранения получил охранник частной фирмы. Об этом УНН сообщили в милиции Буковины.

Как отметили черновицкие правоохранители, в дежурную часть Шевченковского РО поступило сообщение о драке на улице Красноармейской областного центра.

"Выездом следственно-оперативной группы были установлены обстоятельства. Около 5 часов утра двое черновчан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к ночному магазину и пытались приобрести сигареты и пиво. Продавщица сообщила, что сейчас магазин закрыт, однако молодые люди были с..... Сегодня утром в Черновцах обстреляли охранниковСегодня, 8 января около 5:30 утра в Черновцах произошла стрельба, в результате которой ранения получил охранник частной фирмы. Об этом УНН сообщили в милиции Буковины.Как отметили черновицкие правоохранители, в дежурную часть Шевченковского РО поступило сообщение о драке на улице Красноармейской областного центра."Выездом следственно-оперативной группы были установлены обстоятельства. Около 5 часов утра двое черновчан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к ночному магазину и пытались приобрести сигареты и пиво. Продавщица сообщила, что сейчас магазин закрыт, однако молодые люди были с..... Читать новость...

Букеты цветов от магазина «ФлораМаркт»...

Букет цветов является одним из самых популярных и удачных вариантов подарка. Его можно преподнести любимому человеку, коллеге по работе, преподавателю и т.д. Наиболее востребованными являются букеты из роз. Розы считаются поистине королевскими цветами. Они имеют нежный аромат, красивый внешний вид. Вы можете приобрести розы различных оттенков. В продаже представлены розовые, красные, синие и даже зелёные розы.

Букет из роз идеально подойдет для свидания. Он сможет подчеркнуть ваши чувства. Приобрести букеты роз вы сможете здесь https://www.floramarkt.su/katalog/rozy-roznica/. В этом магазине предлагаются розы оптом и в розницу. Склад расположен в Москве. Сюда ежедневно поступают цветы из Да..... Букет цветов является одним из самых популярных и удачных вариантов подарка. Его можно преподнести любимому человеку, коллеге по работе, преподавателю и т.д. Наиболее востребованными являются букеты из роз. Розы считаются поистине королевскими цветами. Они имеют нежный аромат, красивый внешний вид. Вы можете приобрести розы различных оттенков. В продаже представлены розовые, красные, синие и даже зелёные розы.Букет из роз идеально подойдет для свидания. Он сможет подчеркнуть ваши чувства. Приобрести букеты роз вы сможете здесь https://www.floramarkt.su/katalog/rozy-roznica/. В этом магазине предлагаются розы оптом и в розницу. Склад расположен в Москве. Сюда ежедневно поступают цветы из Да..... Читать новость...

Опасаясь обрушения, в Риге эвакуировали два магазина...



Накануне вечером в Латвии были закрыты еще два торговых центра, расположенных в столице, причиной стали возможные угрозы обрушения несущих конструкций в зданиях.

Как сообщили в Рижской думе, местное городское стройуправление выявило опасные недочеты конструкций в зданиях торгового центра Sahara на ул. Лубанас, где расположен магазин Maxima, и магазина Rimi на ул. Аугуста Деглава.

Как сообщается, при визуальном обследовании зданий в несущих конструкциях ТЦ Sahara на всех его этажах была обнаружена сквозная трещина, ширина которой местами достигает 2-3 см. Стройуправление незамедлительно известило владельца ТЦ о результатах визуального обследования здания.

Теперь собственник должен ..... Накануне вечером в Латвии были закрыты еще два торговых центра, расположенных в столице, причиной стали возможные угрозы обрушения несущих конструкций в зданиях.Как сообщили в Рижской думе, местное городское стройуправление выявило опасные недочеты конструкций в зданиях торгового центра Sahara на ул. Лубанас, где расположен магазин Maxima, иRimi на ул. Аугуста Деглава.Как сообщается, при визуальном обследовании зданий в несущих конструкциях ТЦ Sahara на всех его этажах была обнаружена сквозная трещина, ширина которой местами достигает 2-3 см. Стройуправление незамедлительно известило владельца ТЦ о результатах визуального обследования здания.Теперь собственник должен ..... Читать новость...

ВМС Эквадора спасли основателя интернет-магазина Amazon...

Эквадорские военно-морские силы 4 января 2014 года спасли основателя популярного американского интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), доставив его к самолету во время приступа колик на фоне камней в почках. Об этом сообщают СМИ.

49-летний основатель интернет-магазина Amazon отдыхал на острове Санта-Крус Галапагосского архипелага, когда у него начались сильные почечные боли. После получения сообщения о необходимости срочной помощи медиков капитан порта острова Санта-Крус вызвал вертолет военно-морских сил Эквадора. Вертолет доставил Джеффа Безоса на остров Балтра, где тот сел в личный самолет для отправки в Соединенные Штаты для срочного хирургического вмешательства.

Отметим, ..... Эквадорские военно-морские силы 4 января 2014 года спасли основателя популярного американского интернет-Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), доставив его к самолету во время приступа колик на фоне камней в почках. Об этом сообщают СМИ.49-летний основатель интернет-Amazon отдыхал на острове Санта-Крус Галапагосского архипелага, когда у него начались сильные почечные боли. После получения сообщения о необходимости срочной помощи медиков капитан порта острова Санта-Крус вызвал вертолет военно-морских сил Эквадора. Вертолет доставил Джеффа Безоса на остров Балтра, где тот сел в личный самолет для отправки в Соединенные Штаты для срочного хирургического вмешательства.Отметим, ..... Читать новость...

Возле магазина Roshen в Киеве произошел взрыв...

Милиция начала расследование по факту взрыва возле магазина Roshen в Оболонском районе столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УМВД Киева.

В 23:11 в дежурную часть Оболонского районного Управления милиции по спецлинии "102" поступило сообщение, что в магазине замкнул кондиционер и начался пожар. Также в результате взрыва неустановленного предмета была повреждена стена здания. По адресу вызова направили следственно-оперативные группы районного и Главного управлений, группу экспертов взрывотехников.

По приезду на место происшествия, вызов о пожаре и возгорании магазина не подтвердился. Магазин, возле которого произошел взрыв, расположен на улице Тимошенко, ч..... Милиция начала расследование по факту взрыва возлеRoshen в Оболонском районе столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УМВД Киева.В 23:11 в дежурную часть Оболонского районного Управления милиции по спецлинии "102" поступило сообщение, что в магазине замкнул кондиционер и начался пожар. Также в результате взрыва неустановленного предмета была повреждена стена здания. По адресу вызова направили следственно-оперативные группы районного и Главного управлений, группу экспертов взрывотехников.По приезду на место происшествия, вызов о пожаре и возгораниине подтвердился. Магазин, возле которого произошел взрыв, расположен на улице Тимошенко, ч..... Читать новость...

Жительница Норвегии вынесла из магазина плазменный телевизор...



Норвежские СМИ сообщили о том, что жительница норвежской столицы – города Осло, вынесла из магазина 42-дюймовый плазменный телевизор. При этом женщина вынесла его довольно необычным способом. Она спрятала телевизор под юбкой. По данным СМИ, телевизор под юбкой довольно-таки легко поместился. Чтобы женщина не потеряла равновесие во время выноса телевизора, ее под руку придерживал спутник.

Тем не менее, парочка была задержана спустя несколько минут после того, как покинула магазин. Полицейских предупредил один из посетителей магазина, который сообщил правоохранителям о странной парочке, которая медленно и с трудом передвигалась. Злоумышленники успели дойти лишь до автобусн..... Норвежские СМИ сообщили о том, что жительница норвежской столицы – города Осло, вынесла из42-дюймовый плазменный телевизор. При этом женщина вынесла его довольно необычным способом. Она спрятала телевизор под юбкой. По данным СМИ, телевизор под юбкой довольно-таки легко поместился. Чтобы женщина не потеряла равновесие во время выноса телевизора, ее под руку придерживал спутник.Тем не менее, парочка была задержана спустя несколько минут после того, как покинула магазин. Полицейских предупредил один из посетителей, который сообщил правоохранителям о странной парочке, которая медленно и с трудом передвигалась. Злоумышленники успели дойти лишь до автобусн..... Читать новость...

В Туле за продажу бижутерии с изображением конопли закрыты д...



В Тульской области суд закрыл на один месяц 2 магазина, в которых продавались курительные трубки и бижутерия с изображением листа конопли.

Так, при проверке магазина в городе Богородицке наркополицейские изъяли с витрин около 182 предметов бижутерии: подвески, кольца, сережки, на которых были изображены в стилизованном виде растения, схожие с листом конопли. В другом магазине в этот же день, так же были изъяты курительные трубки и портсигар с аналогичным изображением.

"Согласно заключению экспертов, на всей изъятой бижутерии изображены листья растения конопли, и данная продукция пробуждает интерес к наркотическим средствам и поддерживает его, а также формирует п..... В Тульской области суд закрыл на один месяц 2, в которых продавались курительные трубки и бижутерия с изображением листа конопли.Так, при проверкев городе Богородицке наркополицейские изъяли с витрин около 182 предметов бижутерии: подвески, кольца, сережки, на которых были изображены в стилизованном виде растения, схожие с листом конопли. В другом магазине в этот же день, так же были изъяты курительные трубки и портсигар с аналогичным изображением."Согласно заключению экспертов, на всей изъятой бижутерии изображены листья растения конопли, и данная продукция пробуждает интерес к наркотическим средствам и поддерживает его, а также формирует п..... Читать новость...