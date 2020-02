Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Новая генерация года» Добавлено: 2020-02-26 13:22:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Новая генерация года».

Инна КОСТЫРЯ. Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Украины

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Получила награду рейтинга «ТОП-25 бизнес-леди Украины» в номинации «EDUCATION» по версии журнала «Власть Денег». Победительница рейтинга ТОП-100 успешных женщин Украины в номинации «Женское лидерство» по версии журнала WO.MO. Возглавила рейтинг Топ 100 Гордость и Красота Украины. Женщины. Стала основательницей международного гольф-турнира «Diplomatic Golf for Good by Volvo».

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Первый – профессионализм. Я оцениваю себя и своих коллег исключительно в профессиональной плоскости. Второй принцип – это собственный пример, который работает лучше, чем любые правила. Третий и самый главный – уважение к себе и окружающим и справедливое вознаграждение, которая бы удовлетворяла и мотивировала моих коллег к развитию. Верьте в себя и в то, о чем мечтаете!

Кем Вы мечтали стать в детстве? После окончания музыкальной школы и театральной студии, с 12 лет работала телеведущей детских шоу-программ на региональном телевидении. Всегда мечтала стать успешной женщиной и профессионалом своего дела.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Каждый раз ставлю перед собой все новые и новые цели, к которым неустанно шагаю.

Быть сегодня успешным – это… Успешная женщина - это та, которая верит в себя и свои возможности, при этом ее неудержимой энергии хватает на все, за что она берется. В настоящей успешной женщины есть полезные привычки, которые помогают ей добиваться всего и становиться с каждым днем ​​лучше и лучше. По-настоящему стильная, сильная и независимая женщина имеет, как минимум, одно увлечение, о котором говорит с горящими глазами.

Ваш любимый афоризм? Когда очевидно, что цель недостижима, не изменяйте цель – изменяйте свой план действий. Конфуций.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Безусловно настоящее счастье в вещах, которые нельзя купить ни за какие деньги: счастливое материнство, семейное тепло, здоровье близких людей.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... переверну Землю »- говорил Архимед. Что касается меня, то я невозможно сделаю возможным».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Своему мужу - у него лучшая женщина.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Я могу «сгореть на работе». Это можно считать недостатком?

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Блюда, которые готовит моя дочь, всегда улучшают мне настроение.

Есть ли у Вас любимая книга? С последнего книга Дэна Вальдшмидта «Будь лучше версии себя. Как обычные люди становятся выдающимися». Советую!

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Для меня такой личностью является Маргарет Тэтчер, как пример самоотверженного служения своему народу. Невероятная женщина и очень близка мне по духу личность. Она знала, чего хочет, умела быть самоотверженным своему делу жизни, верно ставила приоритеты, владела стабильной и железной трудолюбием, а также ее невероятное желание идти, вести и вместе с воспитанниками учиться вдохновляет меня и сегодня.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Думаю это были бы Висячие сады Семирамиды, а символизировали бы они невероятную красоту и плодородие украинской природы.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? «Планета Мира», так самое главное, чтобы эта планета была местом счастья и гармонии.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Я бы очень хотела показать ему всю страну, потому что в первую очередь Украина - это ее народ. Поэтому я бы очень хотела познакомить господина Президента с молодежью из разных уголков нашего государства, потому что только им под силу сделать нашу страну успешной.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Самым большим моим достижением является то, что мне удалось свою работу сделать своим хобби, от которого я получаю колоссальное удовольствие, а любые ошибки считаю опытом, который нужно анализировать и еще увереннее идти вперед...

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Каждому человеку нужно черпать силы, вдохновение и энергию для того, чтобы постоянно двигаться вперед. Лично для меня, источником силы является гольф! Кроме того, что это очень красивая игра, которая приносит мне эстетическое удовольствие, - это единственная игра в которой можно соревноваться с самим собой. Как и любой вид спорта, гольф требует серьезных затрат энергии и сил - и физических, и моральных. Конечно, он очень полезен для здоровья, а с нашим ритмом жизни нужно больше двигаться. Меня лично гольф закаляет и вдохновляет на новые проекты.



Ксения МИШИНА. Актриса театра и кино

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Участие и победа в телевизионном шоу «Танцы со звездами»; главные роли в сериалах и кино, которые по результатам телесмотрения стали одними из лучших продуктов не только украинского, но и зарубежного рынков...

Ваш жизненный девиз: Победи себя и выиграешь тысячу битв.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Начала с продавца мяса, закончила актрисой.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Предпочитаю молчать и не распространяться о своих еще не сбывшихся мечтах, в целях сохранения их энергии и силы ))

Быть сегодня успешным – это… значит получить премию «Человек года».

Ваш любимый афоризм? Не бойся, что не получится - бойся, что не попробуешь )

Если счастье не в деньгах, то в чем? Если ваше счастье не в деньгах, то шлите их мне )

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... верну Вам Крымские горы» )))

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Излишняя нетерпеливость.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Стручковый горох.

Есть ли у Вас любимая книга? Читаю исключительно то, в чем нахожу интерес , вдохновение и отклик...но таких книг много.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Фаина Раневская.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Я бы не мелочилась и перенесла все. Это бы определенно символизировало мою щедрость )

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Уже открыта под именем Платон.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Чернобыль.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Все мои большие ошибки в жизни способствовали моим главным достижениям.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Медитация, общение с собой.



Лилия ОЛЕЙНИК

- успешная бизнес-леди и счастливая мама четырех детей;

- основатель лаунж-кафе здорового питания «iLive»;

- основатель Центра развития и досуга семьи «iLiveCentre»;

- председатель ОО «Живу в гармонии»;

- директор «КУЖ Киев 2019» и «КУЖ Киев 2020»;

- основатель «Школы Совершенства Лилии Олейник»;

- основатель и издатель газеты «Эко Украина»;

- инициатор Международного Экологического Форума;

- делегатка на 63 сессию ООН от Украинские женщины в ООН 2019;

- автор и ведущая радиопередачи «Истории успеха» и телепередачи «Счастливая семья»;

- автор многочисленных статей и методик по воспитанию детей и здорового образа жизни;

* Mrs. Personality of Universal Woman of the Year 2016 on Gran Canaria;

* Mrs. Universal Woman and Mrs. National Costume of the Year 2017 in World Open Ukraine;

* Woman European Union, Mrs.Famous and Mrs.Woman Business in 2017, Spain, Malaga;

* Премия "МАТЬ Года" 2017;

* CosmoLady Award 2017;

* Топ 100 успешных женщин Украины 2017 и Woman 500 влиятельные женщины Украины по версии ЕАBD;

* Премия "Женщина III тысячелетия" 2017;

* 100 успешных украинок 2018, Ukrainian People;

* Mrs. CosmoLady 2018;

* Национальный рейтинг 2019 - 1000 Женщин Украины;

* Супервумен 2019;

Премия Mama WOW 2019;

* Бизнес-мама года, NOVA magazine AWARDS 2019;

* ТОП 100 успешных украинев от «Ukrainian people»

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: «Я участвую во многих социальных и благотворительных проектах, которые поддерживают детей и направлены на улучшение экологической ситуации в нашей стране. Уверена, что каждая женщина может заниматься любимым делом, воспитывать детей, развиваться творчески, быть социально успешным, и при этом оставаться легкой, стильной, женственной и счастливой »

Ваш жизненный девиз: Жизнь – это самое замечательное, что у нас есть.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Учительницей, поэтому первое моё образование – преподаватель иностранных языков.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Есть, хочу чтобы наша планета становилась зеленее и здоровее.

Быть сегодня успешным – это… Заниматься любимым делом, которое приносит удовольствие себе и блага другим.

Ваш любимый афоризм? Мой собственный - «Для счастья и любви преград не существует».

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в каждом мгновении жизни. А деньги просто помогают в этом, иногда.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» Сделаю нашу планету самой зелёной, красивой и счастливой.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Себе.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Требовательность и перфекционизм.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Ягодный смузи или зелёный смузи из одуванчиков.

Есть ли у Вас любимая книга? Ой, самый сложный вопрос, потому что у меня огромная библиотека, и там все книги – любимые. Но, пожалуй, самая – «Путь жизни» Л. Толстого.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Мне очень нравятся сильные женщины: принцесса Диана, Маргарет Тетчер, Екатерина 2.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Мой город сам по себе чудо. Я бы хотела сделать его цветущим садом.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? «Liubov».

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? К себе домой, потом в красивые уголочки моего края, например – Радомышль, парк София, парк Александрия.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Моё самое большое достижение, конечно же, дети. А ошибок, не знаю. Знаю, что неправильные поступки или действия приносили в последующем ещё больше чем правильные.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Прогулки на природе с детьми или работа в саду.

ЧИТАЙТЕ: Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Промышленник года»

