Новость Трубы из сшитого полиэтилена – прочность, лёгкость, гибкость Добавлено: 2020-02-27 10:43:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Тёплый пол – одно из популярных современных решений в организации обогрева помещения. Напольное отопление с каждым годом становится всё популярнее. Чтобы пол с подогревом функционировал хорошо, он должен быть создан на основе прочных и устойчивых труб для этого типа применения.

Как и для любой отопительной установки, трубы для теплого пола обладают высокой прочностью и коррозионной стойкостью благодаря непроницаемому для кислорода диффузионному барьеру. В противном случае стальные компоненты установки, включая котлы, могут подвергаться коррозии. На сайте интернет-магазина сантехники «ВОДЯНОЙ» можно более детально ознакомиться о преимуществах труб для тёплого пола и воспользоваться выгодными предложениями.

Тёплый пол обычно изготавливается из гибких пластиковых труб, которые выпускаются производителем в рулонах. Поэтому при укладке можно укладывать отдельные нагревательные петли из одной секции, чтобы избежать стыков в слое стяжки.

Материалами для труб для тёплых полов обычно являются:

сшитый полиэтилен (PE-X);

полипропилен (ПП);

полибутилен (ПБ);

многослойные трубы (комбинация различных материалов);

с алюминиевой вставкой (например, PE-X / Al / PE-X);

медь.

Система труб из высококачественного сшитого полиэтилена представляет собой продукт с очень хорошими химическими, физико-механическими свойствами. Они имеют хорошую память формы, способны самовосстанавливаться при тепловом удлинении, а также характеризуются высокой устойчивостью к растягивающим силам и ударам. Данные трубы не сварены и не склеены, а соединены специальной арматурой.

Трубы для тёплого пола из сшитого полиэтилена обладают свойствами, которые предотвращают диффузию водяного пара, что защищает их от росы и коррозии. Трубы из полиэтилена также обладают звукопоглощающими свойствами. Производимые трубы из сшитого полиэтилена обогащены широким ассортиментом аксессуаров для облегчения сборки.

Благодаря устойчивости к высоким температурам и давлению, гарантия прочности полиэтилена превышает 50 лет. Лёгкие и гибкие полиэтиленовые трубы позволяют создать высокоэффективный пол с подогревом, поскольку данные трубы характеризуются отличными рабочими параметрами. Дополнительным преимуществом является то, что благодаря их использованию можно сократить общую стоимость установки тёплого пола в два раза!

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