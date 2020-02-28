Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер страхового рынка года» Добавлено: 2020-02-28 15:20:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер страхового рынка года».

Наталия ПОГОРЕЛОВА. Председатель Правления Акционерное общество «Страховая компания «МЕГА-ГАРАНТ»

В арсенале СК «МЕГА-ГАРАНТ» 23 лицензии, клиенты компании – физические и юридические лица, сотни крупных и средних промышленных и сельхозпредприятий, а также значительное количество представителей малого бизнеса.

Из года в год доверие клиентов к компании растет. Об этом говорит наличие постоянных и стабильное увеличение количества новых клиентов.

Компания движется вперед, имея темп роста премий в 27%, концентрируя свои усилия не столько на росте показателей любой ценой, сколько на стабильности развития. Специалистам «МЕГА-ГАРАНТ» важно дать клиентам качественную, но при этом доступную по стоимости услугу, а также урегулировать страховые события в максимально сжатые сроки.

Цель компании – сделать страхование доступным и комфортным для клиентов. Своевременно реагировать на требования времени и отвечать самым современным ожиданиям клиентов.

Притом что стоимость полисов в «МЕГА-ГАРАНТ» одна из самих привлекательных в Украине, качество урегулирования убытков компания держит на высоком уровне.

Важным преимуществом компании являетсяее гибкость. Выпуская на рынок новые страховые продукты, и совершенствуя уже хорошо известные, специалисты чутко прислушиваются к пожеланиям клиентов, учитывают их интересы и предпочтения.

СК «МЕГА-ГАРАНТ» предоставляет свои услуги не только в Харьковской области. Компания представленав каждом регионе Украины, что позволяет успешно расширять круг клиентов.

«МЕГА-ГАРАНТ» инвестирует в качество сервиса, нове технологии и, конечно же, в сотрудников. Это позволяет компании быть профессиональной, повышать доверие людей и к бренду в частности, и к страхованию в целом.





Елена УЛЬЕ. Председатель Правления ЧАО «Страховая компания «УНИКА»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Небанковская финансовая группа «УНИКА Украина», в которую входят страховые компании «УНИКА» (non-life) и «УНИКА Жизнь» (life) занимает лидирующие позиции на страховом рынке Украины, и продолжает демонстрировать прибыльный рост.

Мы инвестируем в современные сервисы и технологии, внедряем новые страховые продукты, воплощающие принцип нашей работы - фокус на потребностях и ожиданиях наших клиентов.

За образцовые отношения с клиентами и высокий уровень сервиса Страховая компания «УНИКА» награждена золотой медалью «Customer’s Friend» и обладает статусом «Superior Excellence» Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария).

Ваш жизненный девиз: Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Пилотом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Да, пока мечта управлять самолетом так и осталась мечтой.

Быть сегодня успешным - это ... ставить правильные цели и упорно идти к ним.

Ваш любимый афоризм? Секрет того, чтобы добиться чего-то, - начать (Марк Твен).

Если счастье не в деньгах, то в чем? Кажется, пока еще никто не ответил на этот вопрос ...

Что Вы не любите в своей работе больше всего? Такого нет. Безусловно, в каждом виде деятельности бывают взлёты и падения. Но, я уверена, что если ты не любишь то, чем занимаешься, возможно, нужно пересмотреть свой выбор.

Вы согласны, что риск - дело благородное? Да, особенно если он застрахован!

А Вы себя застраховали? Жизнь, имущество, ответственность, здоровье.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ...» Сделаю запланированное быстрее и с меньшими усилиями.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому. Зависть – затратный и отвлекающий механизм, который, безусловно, не помогает достигать целей.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Недостаток терпения.

Есть ли у Вас любимая книга? Из книг, которые сейчас читаю, нравится Good economics for hard times (Banerjee, Duflo).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Никола Тесла.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Надо создавать свои чудеса света, символизирующие нашу страну и нас, как личностей. Копия, насколько не был бы прекрасен оригинал и отлично исполнена копия, - остаётся копией.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? УНИКА.

Представьте, что к Вам в гости пожаловал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Провела бы экскурсию по маршруту Киев – Львов – Одесса, особенно если гость у нас впервые.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? В жизни есть много достижений, и, конечно, есть ошибки, но главное - планировать и достигать новых целей, учась на старых ошибках.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Активные путешествия.



Елена ЧУПЫРКИНА. Председатель Правления Страховой компании «Интер-Плюс»

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Программа сознательного потребления «Будь сознательным вместе с «Интер-Плюс»! Совместные путешествия по Украине сотрудников компании: открываем для себя Украину.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. Ваше жизненное кредо. На сегодняшний день для меня очень важен духовный рост человека. Если говорить о жизненном кредо, то оно в том, чтобы помогать другим. И речь, конечно, не только о страховании. А и о благотворительных проектах.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Палеонтологом: мне было очень интересно разобраться, как эволюционировали виды животных и в результате чего вымирали.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Я хочу организовать Благотворительный фонд, который будет помогать людям, по той или иной причине оказавшимся в сложных жизненных ситуациях (потеря близких или тяжелая болезнь).

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех приходит, когда вы делаете то, что любите, и стремитесь быть лучшим в своей области. Брайан Трейси.

Ваш любимый афоризм? В данный период жизни: Жизнь полна скрытых возможностей, которые отчаянно хотят, чтобы их нашли и применили. Джон Вон Эйкен.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в каждом из нас. Мы сами выбираем, быть счастливым или нет. У кого-то есть деньги, слава и успех, а человек не чувствует себя счастливым. Другой же имеет пятерых детей, недостаточно средств, - и счастлив!

Что Вы не любите в своей работе больше всего? Ситуаций, когда человек не готов признать свою ошибку.

А Вы себя застраховали? (какие виды страховки?) По программам страхования от несчастного случая, КАСКО, гражданской ответственности, подбираю программу добровольного медстрахования (ДМС)!

Кому в этой жизни Вы завидуете? Детям, их умению всегда радоваться, чистоте восприятия окружающего мира.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Мои близкие считают, что это Доброта :)

Есть ли у Вас любимая книга? Я очень люблю читать, каждый период жизни меняются предпочтения жанров и направленность литературы. Но первая книга, которая произвела на меня сильное впечатление в школьные годы, - это роман А.Дюма «Граф Монте Кристо».

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Украина имеет достаточно необычных и энергетически мощных мест.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Естественно, ИНТЕРПЛЮС!

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Украина красивая и интересная страна. Даже живя в Киеве больше 30 лет, я не все знаю. Начинать нужно, конечно же, с Киева.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мое достижение - это дочь Анастасия, а ошибки бывают в жизни всех людей и впереди, наверняка, меня тоже ждут, но главное извлекать из происходящего правильные уроки.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Путешествия, чтение и время в кругу Семьи!

ЧИТАЙТЕ: Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Новая генерация года»



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Онур АНЛИАТАМЕР. Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)

Три главных события 2019 года по Вашей версти:

1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США 3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом.

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Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

За 2019 год мною было записано более 700 интервью.

Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:

Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Представлены«Человек года-2019» в«Журналист года».Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:За 2019 год мною было записано более 700 интервью.Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Читать новость...

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Инна КОСТЫРЯ. Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Украины

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Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY». Компания «Интергал-Буд», Маркетинг-директор – Ирина Михалёва.

Существующие на данное время корпоративные награды:



премия IBUILD «Застройщик года» 2019, 2018;

премия IBUILD ЖК «Озёрный гай Гатное» - "Лидер жилого строительства по европейским экостандартам"

премия EE Real Estate Project Awards – «Девелопер года» 2019

Лидер по масштабам строительства 2019 (МІНФІН)

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Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (малых городов).



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