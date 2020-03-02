Новость В Украине собираются вернуть обязательный техосмотр авто с 2020 года Добавлено: 2020-03-02 11:37:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект, разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств.

Он описывает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Ответственным за техосмотр хотят сделать новосозданное Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Уточняется, что водителям легковых машин с полной массой до 3,5 т нужно будет проходить техосмотр через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года.

Автомобильным такси нужно будет проходить технический осмотр каждый год. Автобусам - через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев. Грузовым автомобилям, с полной массой свыше 3,5 т техосмотр придется проходить каждый год.

Сейчас документ проходит общественные обсуждения, и украинцы могут внести свои предложения до 26 марта.

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Обязательный техосмотр личных автомобилей в Украине был отменен в 2011 году.

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В Украине могут вернуть обязательный техосмотр автомобилей...

В Министерстве инфраструктуры Украины предлагают вернуть обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разработанный законопроект предлагает проводить первый техосмотр спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Штраф за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 340 гривен до 1700 гривен).

Контролировать соблюдение указанных требований будет Нацполиция.

Проведен..... В Министерстве инфраструктуры Украины предлагаютличныхмобилей с 2022. Об этом сообщается на сайте ведомства.Разработанный законопроект предлагает проводить первыйспустя четырепосле первой регистрации с последующим его прохождением каждые дваДля такси и коммерческихмобилей законопроект предусматривает ежегодное проведениеа, начиная с момента первой регистрации.Штраф за несвоевременныйпредлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 340 гривен до 1700 гривен).Контролировать соблюдение указанных требований будет Нацполиция.Проведен..... Читать новость...

Госавтоинспекция Украины вернет обязательный техосмотр...

Государственная автомобильная инспекция Украины планирует инициировать возврат техосмотра автомобилей. Об этом в понедельник, 16 июня 2014 года, сообщил глава департамента Госавтоинспекции Анатолий Сиренко, передают украинские СМИ.

«Моя позиция здесь такая - по дорогам должны ездить исправные машины. Для этого нами будет инициировано возобновление технического осмотра», - заявил Анатолий Сиренко.

Руководитель департамента Госавтоинспекции также сообщил, что для нового автомобиля первые три года не нужно будет проводить технический осмотр, после трех лет будет необходимо проводить техосмотр один раз в год, а для машин старше 15 лет – два раза в год. Соответствующую инициат..... Государственнаямобильная инспекция Украины планирует инициировать возвратмобилей. Об этом в понедельник, 16 июня 2014, сообщил глава департамента Госинспекции Анатолий Сиренко, передают украинские СМИ.«Моя позиция здесь такая - по дорогам должны ездить исправные машины. Для этого нами будет инициировано возобновление технического осмотра», - заявил Анатолий Сиренко.Руководитель департамента Госинспекции также сообщил, что для новогомобиля первые трине нужно будет проводить технический осмотр, после трех лет будет необходимо проводитьодин раз в год, а для машин старше 15 лет – два раза в год. Соответствующую инициат..... Читать новость...

Техосмотр автомобилей могут снова вернуть...



4 ноября в информационном агентстве «ГЛАВКОМ» прошла пресс-конференция на тему: «Вернут ли техосмотр автомобилей в Украине после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС?».

Олег Назаренко (Глава правления Всеукраинской ассоциации автодилеров и импортеров) в рамках пресс-конференции сказал, что введение обязательного технического осмотра автомобиля представителями ГАИ – как минимум глупый шаг. «Ни в одной европейской стране государство в лице полиции не занимается осмотром транспортных средств. Для этого существуют специальные подразделения, которые контролируются государством», - отметил Назаренко. Он отметил, что в Украине таких подра..... 4 ноября в информационном агентстве «ГЛАВКОМ» прошла пресс-конференция на тему: «Вернут лимобилей впосле подписания Соглашения об ассоциации с ЕС?».Олег Назаренко (Глава правления Всеукраинской ассоциациидилеров и импортеров) в рамках пресс-конференции сказал, что введение обязательного технического осмотрамобиля представителями ГАИ – как минимум глупый шаг. «Ни в одной европейской стране государство в лице полиции не занимается осмотром транспортных средств. Для этого существуют специальные подразделения, которые контролируются государством», - отметил Назаренко. Он отметил, что втаких подра..... Читать новость...

Продажу сельскохозяйственных земель в Украине собираются зам...



Народный депутат Украины от фракции «Партии регионов» Николай Рудьковский выступил с предложением продлить мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. В частности, «регионал» хочет продлить запрет до 1 января 2030 года. Об этом стало известно из соответствующего законопроекта №3520 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде в четверг, 31 октября.

Из пояснительной записки к законопроекту стало известно, что открытие в Украине рынка сельскохозяйственных земель с 2016 года, как предусмо..... Народный депутат Украины от фракции «Партии регионов» Николай Рудьковский выступил с предложением продлить мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. В частности, «регионал» хочет продлить запрет до 1 января 2030. Об этом стало известно из соответствующего законопроекта №3520 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде в четверг, 31 октября.Из пояснительной записки к законопроекту стало известно, что открытие врынка сельскохозяйственных земель с 2016, как предусмо..... Читать новость...

Правоохранители просят родственников Т. Черновил вернуть вид...

МВД просит родственников Т. Черновил вернуть видеорегистратор из ее авто.

Правоохранители, расследующие факт нападения на активистку Татьяну Черновил просят ее родственников вернуть видеорегистратор, на котором могло быть зафиксировано нападение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Уже известно, что в автомобиле Татьяны Черновил был найден видеорегистратор, однако родственники пострадавшей не отдали его работникам милиции для установления причины нападения. К тому же не обошлось и без некоторых народных депутатов, прибывших на место происшествия, которые постоянно вмешивались в первоначальную работу следственно-оперативной группы.

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Рынок земли в Украине запустят до сентября 2020 года...

Ориентировочный срок запуска рынка земли в Украине - лето 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год. Ориентировочная дата - лето следующего года», - отметил он.

По словам Гончарука, рынок земли не будет открыт до тех пор, пока на законодательном уровне не будет определена сниженная кредитная ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок.

«Мы вообще снизим ставки по кредитам в сотрудничестве с Национальным банком, то есть кредиты в принципе станут дешевле. Но нам нужно сдела..... Ориентировочный срок запуска рынка земли в- лето. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.«Мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год. Ориентировочная дата - лето следующего», - отметил он.По словам Гончарука, рынок земли не будет открыт до тех пор, пока на законодательном уровне не будет определена сниженная кредитная ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок.«Мы вообще снизим ставки по кредитам в сотрудничестве с Национальным банком, то есть кредиты в принципе станут дешевле. Но нам нужно сдела..... Читать новость...

Кабмин обещает снизить уровень бедности в Украине до 2020 го...

Кабинет министров обещает снизить уровень бедности в Украине до 2020 года. А он, между прочим, по официальным данным Министерства социальной политики, на сегодняшний день составляет 28%. Соответствующая Стратегия преодоления бедности до 2020 года была одобрена на последнем заседании правительства в среду, 2 марта.

Особое внимание, по словам министра социальной политики Павла Розенко, будет уделяться снижению уровня бедности среди работающих. Соответствующий показатель планируется снизить с 18% до 11%. В целом уже с 2020 года уровень бедности в Украине снизится с 28% до 15%, то есть на 5,2 миллиона человек, - уверяет Павел Розенко. Также, по словам министра, выполнению этой стратегии бу..... Кабинет министров обещает снизить уровень бедности вдо. А он, между прочим, по официальным данным Министерства социальной политики, на сегодняшний день составляет 28%. Соответствующая Стратегия преодоления бедности добыла одобрена на последнем заседании правительства в среду, 2 марта.Особое внимание, по словам министра социальной политики Павла Розенко, будет уделяться снижению уровня бедности среди работающих. Соответствующий показатель планируется снизить с 18% до 11%. В целом уже суровень бедности вснизится с 28% до 15%, то есть на 5,2 миллиона человек, - уверяет Павел Розенко. Также, по словам министра, выполнению этой стратегии бу..... Читать новость...

Земельная реформа в Украине должна закончиться до 2020 года,...

Цель украинского правительства – в ближайшие годы добиться устойчивого экономического роста Украины. А это возможно благодаря развитию агропромышленного комплекса и проведению земельной реформы. Поэтому Кабмин имеет амбициозный план до 2020 года завершить земельную реформу и вместе с тем улучшить экономические показатели страны и уровень жизни самих украинцев.

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«Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. Он должен быть реформирован. Мы считаем, что к 2020 году мы должны сделать с вами качественную земельную..... Цель украинского правительства – в ближайшие годы добиться устойчивого экономического роста Украины. А это возможно бларя развитию агропромышленного комплекса и проведению земельной реформы. Поэтому Кабмин имеет амбициозный план дозавершить земельную реформу и вместе с тем улучшить экономические показатели страны и уровень жизни самих украинцев.ЧИТАЙТЕ: Гройсман озвучил амбициозное задание возродить сельскохозяйственное машиностроение в«Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. Он должен быть реформирован. Мы считаем, что кгоду мы должны сделать с вами качественную земельную..... Читать новость...