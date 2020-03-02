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|Новость
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Конституционный суд Украины рассмотрит законность люстрации
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|Добавлено:
|2020-03-02 12:01:15
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Конституционный суд Украины завтра, 3 марта 2020 года, продолжит рассмотрение конституционности отдельных пунктов закона «Об очищении власти». Об этом говорится в повестке дня КСУ.
«Продолжение рассмотрения дела по конституционным представлениям Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона Украины "Об очистке власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания)», - говорится в сообщении.
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Рассмотрение будет проходить на закрытой части пленарного заседания.
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). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
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Стоит отметить, что соответствующее решение Верховного суд
а Украины
было принято на очередном пленуме. За обращение в Конституционный суд
проголосовало 27 суд
ей ВСУ из 43. По имеющимся данным, 15 суд
ей проголосовали против.
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Конституционный суд Украины
начал производство по делу о выборах в Киеве.
Сотрудники пресс-службы Конституционного суд
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заявили, что данное решение коллегия суд
ей приняла еще в пятницу, 29 марта.
Отметим, что согласно Регламенту Конституционного суд
а Украины
это дело далее должно будет рассматриваться в ходе пленарного заседания в сроки, которые определены в статье 57-й закона Украины
«О Конституционном суд
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», - не более 3-х месяцев.
В сообщении КСУ говорится, что из конституционного представления стало известно, что субъект не обращался в суд
о рассмотрении данного представления как безотлагательного.
Напомним, что ранее лидер оппозиционной фракции «Б..... Читать новость...
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вынес решение по делу, в котором оппозиционные депутаты Верховной Рады хотели лишить неприкосновенности президента страны Виктора Януковича и всех украинских суд
ей.
Предметом рассмотрения в Конституционном суд
е Украины
был законопроект, в котором предлагалось удалить из Конституции Украины
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ей и президента. Стоит отметить, что Конституционный суд
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" (ЕЭСУ).
Соответствующее постановление коллегия суд
ей Высшего хозсуд
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и передать его функции Верховному суд
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.
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является высшей инстанцией в суд
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