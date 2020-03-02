Новость Конституционный суд Украины рассмотрит законность люстрации Добавлено: 2020-03-02 12:01:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Конституционный суд Украины завтра, 3 марта 2020 года, продолжит рассмотрение конституционности отдельных пунктов закона «Об очищении власти». Об этом говорится в повестке дня КСУ.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционным представлениям Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона Украины "Об очистке власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания)», - говорится в сообщении.

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Рассмотрение будет проходить на закрытой части пленарного заседания.

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Конституционный суд Украины займется законом о люстрации...



Представители Верховного суда Украины обратились в Конституционный суд относительно конституционности некоторых положений закона «Об очищении власти» (о люстрации). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

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Стоит отметить, что соответствующее решение Верховного суда Украины было принято на очередном пленуме. За обращение в Конституционный суд проголосовало 27 судей ВСУ из 43. По имеющимся данным, 15 судей проголосовали против.

«Обратиться в Конституционный суд Украины с конституционным представлением относительно соответствия Конституции Украины пункта 6-го части 1-й, пункта ..... Представители Верховногообратились вотносительно конституционности некоторых положений закона «Об очищении власти» (о). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».Читайте: Люстрацию в Украине нужно проводить с умом, - американский экспертСтоит отметить, что соответствующее решение Верховногобыло принято на очередном пленуме. За обращение впроголосовало 27ей ВСУ из 43. По имеющимся данным, 15ей проголосовали против.«Обратиться вс конституционным представлением относительно соответствия Конституциипункта 6-го части 1-й, пункта ..... Читать новость...

Конституционный суд Украины может помешать люстрации, - Собо...



Уже на следующей неделе в Конституционном суде Украины планируют рассмотреть закон «Об очищении власти» (люстрации). В данный момент существует большой риск, что в Конституционном суде захотят отменить этот закон. Таким мнением поделился заместитель лидера фракции «Самопомощь», глава комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Егор Соболев. Слова депутата передает пресс-служба партии.

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«Конституционный суд Украины - это учреждение, имеющее самый высокий уровень права в государстве. Не стоит забывать о том, что 12 из 17 судей КСУ - это соратники Януковича, кото..... Уже на следующей неделе в Конституционномпланируют рассмотреть закон «Об очищении власти» (). В данный момент существует большой риск, что в Конституционноме захотят отменить этот закон. Таким мнением поделился заместитель лидера фракции «Самопомощь», глава комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Егор Соболев. Слова депутата передает пресс-служба партии.Читайте: Нардепы предлагают люстрировать ректоров-экс-регионалов- это учреждение, имеющее самый высокий уровень права в гоарстве. Не стоит забывать о том, что 12 из 17ей КСУ - это соратники Януковича, кото..... Читать новость...

Генпрокуратура Украины проверит законность застройки на побе...



Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка дал поручение провести проверку законности застройки прибрежных территорий Черного и Азовского морей. Об этом генпрокурор заявил 23 апреля в ходе брифинга в Одессе.

По его словам, застройка прибрежных территорий является «острым вопросом» не только для Одессы и Одесского региона, но и для всего побережья Черного и Азовского морей. В селах, городах и поселках, имеющих выход к морю, эта проблема, к большому сожалению, не теряет свою актуальность, отметил Виктор Пшонка.

По словам генпрокурора, фактов незаконной застройки немало и в Одесской области. Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Пшонка заявил, что ставит перед Генеральной проку..... Генеральный прокурорВиктор Пшонка дал поручение провести проверку законности застройки прибрежных территорий Черного и Азовского морей. Об этом генпрокурор заявил 23 апреля в ходе брифинга в Одессе.По его словам, застройка прибрежных территорий является «острым вопросом» не только для Одессы и Одесского региона, но и для всего побережья Черного и Азовского морей. В селах, городах и поселках, имеющих выход к морю, эта проблема, к большому сожалению, не теряет свою актуальность, отметил Виктор Пшонка.По словам генпрокурора, фактов незаконной застройки немало и в Одесской области. Об этом информирует пресс-служба ГПУ.Пшонка заявил, что ставит перед Генеральной проку..... Читать новость...

Конституционный суд Украины займется выборами в Киеве...



Конституционный суд Украины начал производство по делу о выборах в Киеве.

Сотрудники пресс-службы Конституционного суда Украины заявили, что данное решение коллегия судей приняла еще в пятницу, 29 марта.

Отметим, что согласно Регламенту Конституционного суда Украины это дело далее должно будет рассматриваться в ходе пленарного заседания в сроки, которые определены в статье 57-й закона Украины «О Конституционном суде Украины», - не более 3-х месяцев.

В сообщении КСУ говорится, что из конституционного представления стало известно, что субъект не обращался в суд о рассмотрении данного представления как безотлагательного.

Напомним, что ранее лидер оппозиционной фракции «Б..... начал производство по делу о выборах в Киеве.Сотрудники пресс-службы Конституционногозаявили, что данное решение коллегияей приняла еще в пятницу, 29 марта.Отметим, что согласно Регламенту Конституционногоэто дело далее должно будет рассматриваться в ходе пленарного заседания в сроки, которые определены в статье 57-й закона«О Конституционном», - не более 3-х месяцев.В сообщении КСУ говорится, что из конституционного представления стало известно, что субъект не обращался во рассмотрении данного представления как безотлагательного.Напомним, что ранее лидер оппозиционной фракции «Б..... Читать новость...

Конституционный суд запретил лишать президента Украины непри...

Украинское информационное агентство «УНИАН» сообщает, что сегодня Конституционный суд Украины вынес решение по делу, в котором оппозиционные депутаты Верховной Рады хотели лишить неприкосновенности президента страны Виктора Януковича и всех украинских судей.

Предметом рассмотрения в Конституционном суде Украины был законопроект, в котором предлагалось удалить из Конституции Украины статьи, в которых обеспечивалась неприкосновенность депутатов, судей и президента. Стоит отметить, что Конституционный суд одобрил проект закона только наполовину, назвав лишение президента неприкосновенности - неконституционным делом, а неприкосновенность судей, по решению суда, «не..... Украинское информационное агентство «УНИАН» сообщает, что сегоднявынес решение по делу, в котором оппозиционные депутаты Верховной Рады хотели лишить неприкосновенности президента страны Виктора Януковича и всех украинскихей.Предметом рассмотрения в Конституционномбыл законопроект, в котором предлагалось удалить из Конституциистатьи, в которых обеспечивалась неприкосновенность депутатов,ей и президента. Стоит отметить, чтоодобрил проект закона только наполовину, назвав лишение президента неприкосновенности - неконституционным делом, а неприкосновенностьей, по решениюа, «не..... Читать новость...

Законность решений судов по выплате украинским правительство...



Высший хозяйственный суд Украины признал законными и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева и постановление Апелляционного суда города Киева о выплате украинским правительством Министерству обороны РФ долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

Соответствующее постановление коллегия судей Высшего хозсуда огласила в понедельник, рассмотрев кассации Кабинета министров, Госказначейства и корпорации "ЕЭСУ" на решения судов первой и апелляционной инстанций. Данное постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Высший хозсуд Украины… постановил кассационную жалобу Госказначейства, Кабинета минис..... Высший хозяйственныйпризнал законными и оставил в силе решение Хозяйственногоа Киева и постановление Апелляционногоа города Киева о выплате украинским правительством Министерству обороны РФ долгов корпорации "Единые энергетические системы" (ЕЭСУ).Соответствующее постановление коллегияей Высшего хоза огласила в понедельник, рассмотрев кассации Кабинета министров, Госказначейства и корпорации "ЕЭСУ" на решенияов первой и апелляционной инстанций. Данное постановление является окончательным и обжалованию не подлежит."Высший хоз… постановил кассационную жалобу Госказначейства, Кабинета минис..... Читать новость...

Конституционный суд Украины не будет давать оценку «закону о...



Конституционный суд Украины не будет открывать производство о толковании определенных положений скандально известного закона «Об основах государственной языковой политики», принятого Верховной Радой Украины 3 июля. Немногим позднее, 8 августа, данный закон подписал президент Украины Виктор Янукович и в некоторых украинских регионах нормы закона «Об основах государственной языковой политики» уже работают, и региональными языками были признаны русский, а также венгерский и молдавский (румынский) языки.

Пресс-служба Конституционного Суда Украины сообщает о том, что решение об отказе в открытии производства по обращению Львовского городского совета было принято на о..... не будет открывать производство о толковании определенных положений скандально известного закона «Об основах гоарственной языковой политики», принятого Верховной Радой3 июля. Немногим позднее, 8 августа, данный закон подписал президентВиктор Янукович и в некоторых украинских регионах нормы закона «Об основах гоарственной языковой политики» уже работают, и региональными языками были признаны русский, а также венгерский и молдавский (румынский) языки.Пресс-служба Конституционного Судасообщает о том, что решение об отказе в открытии производства по обращению Львовского городского совета было принято на о..... Читать новость...

Выборы президента Украины. Новый президент будет иметь 5 лет...

Избранный на внеочередных выборах 25 мая президент будет иметь 5 лет полномочий – КС.

Конституционный суд Украины определил, что президент страны, избранный на внеочередных выборах 25 мая, будет иметь полный пятилетний срок полномочий.

"Президент избирается на срок 5 лет вне зависимости от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах", - говорится в резолютивной части решения КС, обнародованного в пятницу.

КС считает, что пункт 16 раздела 15 "переходные положения" Конституции Украины, которая предусматривает проведение выборов президента в последнюю неделю марта 2015 года был дополнен для разрешения конкретной ситуации, которая воз..... Избранный на внеочередных выборах 25 мая президент будет иметь 5 лет полномочий – КС.определил, что президент страны, избранный на внеочередных выборах 25 мая, будет иметь полный пятилетний срок полномочий."Президент избирается на срок 5 лет вне зависимости от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах", - говорится в резолютивной части решения КС, обнародованного в пятницу.КС считает, что пункт 16 раздела 15 "переходные положения" Конституции, которая предусматривает проведение выборов президента в последнюю неделю марта 2015 года был дополнен для разрешения конкретной ситуации, которая воз..... Читать новость...