Новость Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке Добавлено: 2020-03-02 12:31:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что пока что не писал никаких заявлений об отставке. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал, очевидно у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу», - отметил он.

Гончарук добавил, что не хотел бы комментировать какие-то слухи.

«Давайте все же больше о работе. Мы всегда декларировали и всегда это делали, всегда системно боролись с коррупцией и продолжаем это делать. Не имеем никакого намерения останавливаться. Однако в то же время должны с уважением относиться к любому бизнесу, в том числе украинскому, большому... Я думаю что те, кто какую информацию распространяет, должны это комментировать, я бы не хотел комментировать каких-то отдельных людей... Ну решение принято... По моей информации решение принято, оно будет выполнено, я никаких проблем здесь не вижу», - добавил премьер.

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Ранее Алексей Гончарук уже писал заявление об отставке.

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”Я не ухожу в отставку! Немало тех, кто хочет этого. Но слишком много надо сделать для Украины, чтобы я мог позволить себе эту слабость! P.S. Передайте всем, кто тратит зря время, бумагу и деньги”, - написал Балчун на своей странице в сети Facebook.

На днях украинские СМИ распространили информацию о том, что глава ”Укрзализныци” Балчун уйдет в отставку, так как он не имеет комплексного плана и перспективного видения реформирования и дальнейшего развития железных дорог в Украине.

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Гончарук прокомментировал увольнение Кличко...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно. Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существу..... Премьер-министр Украины Алексейувольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Украинская правда».«Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно. Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существу..... Читать новость...

Гончарук прокомментировал укрепление гривны ...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время.

«Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, среди преимуществ повышения курса гривны рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. В то же время подорожание нацвалюты негативно влияет на экспортеров и бюджет.

«В условиях, когда активно меняются макроэкономические усло..... Премьер-министр Украины Алексейукрепление гривны, которое наблюдается в последнее время.«Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».По его словам, среди преимуществ повышения курса гривны рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. В то же время подорожание нацвалюты негативно влияет на экспортеров и бюджет.«В условиях, когда активно меняются макроэкономические усло..... Читать новость...

Пресс-секретарь российского премьера опровергла слухи об от...



Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова, выступая в прямом эфире телеканала "Дождь", опровергла появившиеся во вторник слухи о предстоящей отставке вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего в кабмине реальный сектор экономики.

"Дворкович будет работать долго и с удовольствием", - сказала Наталья Тимакова.

Ранее некоторые СМИ поспешили сообщить со ссылкой на фейковый Twitter-аккаунт "Дворковича", что, якобы, вице-премьер уходит в отставку на фоне ситуации вокруг бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, которого президент Путин раскритиковал за срыв сроков и завышение стоимости строительства комплекс..... Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова, выступая в прямом эфире телеканала "Дождь", опровергла появившиеся во вторнико предстоящейвице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего в кабмине реальный сектор экономики."Дворкович будет работать долго и с удовольствием", - сказала Наталья Тимакова.Ранее некоторые СМИ поспешили сообщить со ссылкой на фейковый Twitter-аккаунт "Дворковича", что, якобы, вице-премьер уходит в отставку на фоне ситуации вокруг бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, которого президент Путин раскритиковал за срыв сроков и завышение стоимости строительства комплекс..... Читать новость...

Гончарук прокомментировал высокие зарплаты министров...

Глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал высокие зарплаты некоторых министров.

«Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей», - написал он в Telegram.

По его словам, правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве: министры живут на зарплату от налогоплательщиков, и данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

Гончарук подчеркнул, что такие зарпла..... Глава правительства Алексейвысокие зарплаты некоторых министров.«Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей», - написал он в Telegram.По его словам, правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве: министры живут на зарплату от налогоплательщиков, и данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.подчеркнул, что такие зарпла..... Читать новость...

Гончарук прокомментировал протесты в Новых Санжарах ...

Протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев является следствием информационной войны против Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Сейчас могу вам доложить, что все необходимое для людей (эвакуированных из Китая - ред.) обеспечено, они расселены по номерам, они в тепле, накормлены, эпидемиологическая и физическая безопасность их обеспечены. Однако те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне», - отметил он. По его словам, провокации могут продол..... Протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев является следствием информационной войны против Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей, передает «Укринформ».«Сейчас могу вам доложить, что все необходимое для людей (эвакуированных из Китая - ред.) обеспечено, они расселены по номерам, они в тепле, накормлены, эпидемиологическая и физическая безопасность их обеспечены. Однако те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне», - отметил он. По его словам, провокации могут продол..... Читать новость...