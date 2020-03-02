Новость Глава ГПУ рассказал об обновлении кадрового состава региональных прокуратур Добавлено: 2020-03-02 13:23:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в рамках второго этапа обновления кадрового состава региональных прокуратур также будут пересмотрены их функции, полномочия и структуры. Об этом сообщает «Укринформ».

«Очевидно, что не все полномочия, которыми сейчас наделены региональные прокуратуры, им необходимы. Необходимо будет совершенствовать, собственно, методику их работы. Синхронно с переаттестацией мы выйдем на утверждение новой структуры, на определение новых полномочий региональных прокуратур, которые у нас будут областными», - отметил он.

Рябошапка ожидает, что этап реформирования органов прокуратуры в Украине будет завершен в начале лета. Он напомнил, что с понедельника, 2 марта, в Украине начинается второй этап переаттестации сотрудников региональных прокуратур.

«Это называется обновление кадрового состава прокуратуры. На этом этапе речь идет о прокурорах региональных прокуратур. Тестирование начинается с вопросов знания законодательства, с общих способностей. Экзамены будут проходить всю неделю», - рассказал генпрокурор.

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Вместе с тем, как отметил Бирюков, в связи с тем, что департамент кадровой политики ведомства перегружен текущими задачами, ему требуется помощь. Для этого, по его словам, необходимо создать «Волонтерский отдел кадров».

«Ничего сверхъестественного, для начала: сортировка резюме, анализ резюме, обзвон/приглашение на собеседование в МО - текучка и рутина, это 90% нашей работы тут», - написал он в Facebook.

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Глава польского Кабмина заменил почти половину состава прави...



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Сегодняшние кадровые перестановки в Кабмине не стали полной неожиданностью – ранее премьер-министр Польши неоднократно заявлял, что намерен осуществить глубокую структурную реформу в национальном правительстве. ..... Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий Кабмин с осени 2011 года, заменил почти половинуправительства республики. На сегодняшней пресс-конференции премьер заявил, что своих должностей лишились министр финансов, министр администрации и цифровых технологий, министр науки, министр спорта, министр окружающей среды и министр образования. Также Дональд Туск назначил нового вице-премьера, которому поручил регулировать вопросы регионального развития и транспорта.Сегодняшние кадровые перестановки в Кабмине не стали полной неожиданностью – ранее премьер-министр Польши неоднократно заявлял, что намерен осуществить глубокую структурную реформу в национальном правительстве. ..... Читать новость...

Верховная Рада восстановила институт военных прокуратур...

ВР восстановила военные прокуратуры, сообщает корреспондент УНН.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 249 народных депутатов.

Закон предусматривает возобновление деятельности военных прокуратур. Указывается. что на время проведения АТО соответствующие военные прокуроры будут находиться в пределах военных частей.

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Кроме этого, согласно закону, институт военных прокуроров возобновляет свою деятельность в пределах штатной численности прокуратуры.

Источник: УНН..... ВР восстановила военныеы, сообщает корреспондент УНН.За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 249 народных депутатов.Закон предусматривает возобновление деятельности военных. Указывается. что на время проведения АТО соответствующие военные прокуроры будут находиться в пределах военных частей.Читайте: Турчинов не отпустит депутатов, пока не будет принят закон о люстрацииКроме этого, согласно закону, институт военных прокуроров возобновляет свою деятельность в пределах штатной численностиы.Источник: УНН..... Читать новость...

Порошенко подписал закон о возобновлении деятельности военны...



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Данным законом определяется порядок создания, укомплектования и материально-технического обеспечения военных прокуратур, а также социальной защиты их сотрудников со статусом военнослужащих. Согласно введенному закону, к военным прокуратурам относятся Главная военная прокуратура (на правах структурного подразделения Генеральной прокуратуры Украины), военные прокуратуры регионов (на правах областных), военные прокуратуры г..... В пресс-службе главы Украины сообщили, что президент Порошенко подписал закон №1642-VII "О внесении изменений в закон Украины "Ое" относительно создания военных", которым восстанавливается деятельность военныхв стране.Данным законом определяется порядок создания, укомплектования и материально-технического обеспечения военных, а также социальной защиты их сотрудников со статусом военнослужащих. Согласно введенному закону, к военнымам относятся Главная военнаяа (на правах структурного подразделения Генеральнойы Украины), военныеы регионов (на правах областных), военныеы г..... Читать новость...

Шокин утвердил задания для кандидатов на должности прокуроро...

В пятницу, 21 августа, Виктор Шокин подписал приказ "Об утверждении тестовых заданий на знание законодательной базы (профессиональный тест для прокуроров) для занятия должности прокурора местной прокуратуры и должностей руководителей местных прокуратур, их первых заместителей и заместителей".

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Криштиану Роналду: Все новости об обновлении контракта с «Ре...



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«Украина нуждается в обновлении прокуроров на местах и в цен...



Верховная Рада Украины поддержала назначение Виктора Шокина на пост генерального прокурора после отставки Виталия Яремы. Свое мнение о назначении Виктора Шокина с трибуны парламента высказал Юрий Луценко, лидер фракции «Блок Петра Порошенко». Слова политика передает пресс-служба партии.

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Работу прокуратур на востоке Украины следует наладить в макс...

Работа прокуратур Славянска и Краматорска и других прокуратур освобожденных районных центров Донецкой области практически восстановлена, заявил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нам сегодня надо в максимально короткий срок наладить работу прокуратур для того, чтобы в этом регионе, городах и поселках прекратить деятельность террористических организаций и преступных группировок", - подчеркнул В.Ярема.

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