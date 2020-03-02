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Глава ГПУ рассказал об обновлении кадрового состава региональных прокуратур
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|Добавлено:
|2020-03-02 13:23:37
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в рамках второго этапа обновления кадрового состава региональных прокуратур также будут пересмотрены их функции, полномочия и структуры. Об этом сообщает «Укринформ».
«Очевидно, что не все полномочия, которыми сейчас наделены региональные прокуратуры, им необходимы. Необходимо будет совершенствовать, собственно, методику их работы. Синхронно с переаттестацией мы выйдем на утверждение новой структуры, на определение новых полномочий региональных прокуратур, которые у нас будут областными», - отметил он.
Рябошапка ожидает, что этап реформирования органов прокуратуры в Украине будет завершен в начале лета. Он напомнил, что с понедельника, 2 марта, в Украине начинается второй этап переаттестации сотрудников региональных прокуратур.
«Это называется обновление кадрового состава прокуратуры. На этом этапе речь идет о прокурорах региональных прокуратур. Тестирование начинается с вопросов знания законодательства, с общих способностей. Экзамены будут проходить всю неделю», - рассказал генпрокурор.
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