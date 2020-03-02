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|Новость
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Кабмин работает над индексацией пенсий
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|Добавлено:
|2020-03-02 14:01:08
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки», - отметил он.
Ранее глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус заявил, что ПФУ внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.
Напомним, Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.
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. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
По словам В.Гройсмана, правительство должно внести два законопроекта в парламент, и он убежден, что они будут поддержаны.
"Наша с вами инициатива, которая согласована с депутатским корпусом, заключается в том, чтобы мы с 1 мая 2016 года отменили налогообложение пенсий
. Считаю, что это будет абсолютно социально верным шагом", - подчеркнул он.
Фото: media.novostimira.com..... Читать новость...
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, однако ключевой задачей в сфере пенсионного обеспечения является снижение дефицита Пенсионного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.
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обещает сократить количество налогов - А. Яценюк.
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«Предлагается осуществить запуск накопительной системы с 1 января 2017 года. Круг участников системы: обязательный накопительный уровень - люди моложе 35 лет, добровольный - от 36 до 55 ле..... Читать новость...
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Кабмин
думает о приостановке работы над
Соглашением об ассоциации с ЕС - П.Симоненко
Лидер КПУ Петр Симоненко заявляет, что Кабинет министров Украины может принять решение о приостановлении дальнейшей работы над
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Источник: УНН
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Розенко: Осовременивание пенсий – это не одноразовый акт...
После того, как Верховная Рада поддержит пенсионную реформу, процесс осовременивания пенсий
в Кабмин
е обещают сделать регулярным. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.
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