Новость Кабмин работает над индексацией пенсий Добавлено: 2020-03-02 14:01:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки», - отметил он.

Ранее глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус заявил, что ПФУ внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

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Кабмин Украины намерен отменить налогообложение пенсий...

Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на том, чтобы с 1 мая было отменено налогообложение пенсий. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

По словам В.Гройсмана, правительство должно внести два законопроекта в парламент, и он убежден, что они будут поддержаны.

"Наша с вами инициатива, которая согласована с депутатским корпусом, заключается в том, чтобы мы с 1 мая 2016 года отменили налогообложение пенсий. Считаю, что это будет абсолютно социально верным шагом", - подчеркнул он.

Фото: media.novostimira.com..... Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на том, чтобы с 1 мая было отменено налогообложение. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.По словам В.Гройсмана, правительство должно внести два законопроекта в парламент, и он убежден, что они будут поддержаны."Наша с вами инициатива, которая согласована с депутатским корпусом, заключается в том, чтобы мы с 1 мая 2016 года отменили налогообложение. Считаю, что это будет абсолютно социально верным шагом", - подчеркнул он.Фото: media.novostimira.com..... Читать новость...

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Кабинет министров Украины вслед за повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн намерен найти решение для повышения пенсий, однако ключевой задачей в сфере пенсионного обеспечения является снижение дефицита Пенсионного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

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«В 2017 году пенсии будут увеличены еще на 10%. Но наш главный вызов - уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Сейчас это свыше 150 млрд грн. Главная задача - принять меры по уменьшению такого дефицита», - сказал глава правительства...... Кабинет министров Украины вслед за повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн намерен найти решение для повышения, однако ключевой задачей в сфере пенсионного обеспечения является снижение дефицита Пенсионного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.ЧИТАЙТЕ: ВР приняла закон, который даст возможность повысить минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн«В 2017 году пенсии будут увеличены еще на 10%. Но наш главный вызов - уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Сейчас это свыше 150 млрд грн. Главная задача - принять меры по уменьшению такого дефицита», - сказал глава правительства...... Читать новость...

Кабмин работает над сокращением количества налогов, - Яценюк...

Кабмин обещает сократить количество налогов - А. Яценюк.

Кабинет министров нарабатывает проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение количества налогов. Об этом в парламенте на Часе вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент УНН.

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"Мы работаем над сокращением количества налогов и расширенной базой налогообложения", - сказал премьер.

Он также отметил, что государство постепенно сокращает задолженность по НДС перед бизнесом. Так, по его словам, в апреле возмещено НДС в автоматическом режиме на 1,3 млрд грн. Этот показатель..... обещает сократить количество налогов - А. Яценюк.Кабинет министров нарабатывает проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение количества налогов. Об этом в парламенте на Часе вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент УНН.Читайте: Минфин: Рост ВВП в 2015 году составит 1,7 %"Мы работаемсокращением количества налогов и расширенной базой налогообложения", - сказал премьер.Он также отметил, что государство постепенно сокращает задолженность по НДС перед бизнесом. Так, по его словам, в апреле возмещено НДС в автоматическом режиме на 1,3 млрд грн. Этот показатель..... Читать новость...

Кабмин подал в ВР законопроект о внедрении накопительной сис...



Как сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко, на сегодняшнем заседании правительства после дискуссий удалось добиться принятия решения о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о внедрении накопительной системы и единых принципов начисления пенсий.

По его словам, один из основных моментов законопроекта - полноценный запуск трехуровневой системы пенсионного обеспечения с солидарным, накопительным и негосударственным уровнями пенсионного страхования.

«Предлагается осуществить запуск накопительной системы с 1 января 2017 года. Круг участников системы: обязательный накопительный уровень - люди моложе 35 лет, добровольный - от 36 до 55 ле..... Как сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко, на сегодняшнем заседании правительства после дискуссий удалось добиться принятия решения о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о внедрении накопительной системы и единых принципов начисленияПо его словам, один из основных моментов законопроекта - полноценный запуск трехуровневой системы пенсионного обеспечения с солидарным, накопительным и негосударственным уровнями пенсионного страхования.«Предлагается осуществить запуск накопительной системы с 1 января 2017 года. Круг участников системы: обязательный накопительный уровень - люди моложе 35 лет, добровольный - от 36 до 55 ле..... Читать новость...

Соглашение об ассоциации с ЕС. Кабмин работает над принятием...



Кабмин думает о приостановке работы над Соглашением об ассоциации с ЕС - П.Симоненко

Лидер КПУ Петр Симоненко заявляет, что Кабинет министров Украины может принять решение о приостановлении дальнейшей работы над Соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом он сказал на заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Я информирую вас, что Кабмин работает над принятием решения о приостановлении работы над Соглашением об ассоциации с формулировкой "угроза национальным интересам", - сказал П.Симоненко.

Источник: УНН

..... думает о приостановке работыСоглашением об ассоциации с ЕС - П.СимоненкоЛидер КПУ Петр Симоненко заявляет, что Кабинет министров Украины может принять решение о приостановлении дальнейшей работыСоглашением об ассоциации с ЕС. Об этом он сказал на заседании парламента, передает корреспондент УНН."Я информирую вас, чтопринятием решения о приостановлении работыСоглашением об ассоциации с формулировкой "угроза национальным интересам", - сказал П.Симоненко.Источник: УНН..... Читать новость...

Розенко: Осовременивание пенсий – это не одноразовый акт...

После того, как Верховная Рада поддержит пенсионную реформу, процесс осовременивания пенсий в Кабмине обещают сделать регулярным. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

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«Система осовременивания и процесс осовременивания - это не одноразовый акт, который будет осуществлен в октябре и на этом все закончится. Мы предлагаем, чтобы процесс осовременивания пенсий был регулярным. Чтобы он не зависел от того, каким будет у членов правительства или у народных депутатов настроение утром. Мы хотим четко ввести осовременив..... После того, как Верховная Рада поддержит пенсионную реформу, процесс осовремениванияе обещают сделать регулярным. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.ЧИТАЙТЕ: Гройсман призвал ВР принять пенсионную реформу: Пенсионеры ждут этого годами«Система осовременивания и процесс осовременивания - это не одноразовый акт, который будет осуществлен в октябре и на этом все закончится. Мы предлагаем, чтобы процесс осовремениваниябыл регулярным. Чтобы он не зависел от того, каким будет у членов правительства или у народных депутатов настроение утром. Мы хотим четко ввести осовременив..... Читать новость...

В ПФУ рассказали о последовательном осовременивании пенсий...



В октябре этого года, чтобы провести осовременивание пенсий, нужно дополнительно 5 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"В Пенсионном фонде Украины с начала года сформирован дополнительный ресурс более 26 млрд грн. Это, в частности, от дополнительных поступлений минимальной заработной платы и ее детенизации. У нас есть полностью ресурс для того, чтобы обеспечить перерасчет пенсий в этом году 9,7 млн пенсионеров.

Под осовременивания подпадают почти 6 млн пенсионеров. Остальным - увеличатся пенсии в связи с ростом прожиточного минимума.

Как только Закон вступит в силу, буквально за с..... В октябре этого года, чтобы провести осовременивание, нужно дополнительно 5 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ."В Пенсионном фонде Украины с начала года сформирован дополнительный ресурс более 26 млрд грн. Это, в частности, от дополнительных поступлений минимальной заработной платы и ее детенизации. У нас есть полностью ресурс для того, чтобы обеспечить перерасчетв этом году 9,7 млн пенсионеров.Под осовременивания подпадают почти 6 млн пенсионеров. Остальным - увеличатся пенсии в связи с ростом прожиточного минимума.Как только Закон вступит в силу, буквально за с..... Читать новость...

Рада отменит налогообложение пенсий...

Верховная Рада планирует освободить от налогообложения пенсии. Парламентарии 307 голосами поддержали в первом чтении соответствующие изменения в Налоговый кодекс, передает корреспондент УНН.

"Сумма пенсий (включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемая налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону, а также пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, такие пенсии не подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты", - указано в законопроекте.

Напомним,..... Верховная Рада планирует освободить от налогообложения пенсии. Парламентарии 307 голосами поддержали в первом чтении соответствующие изменения в Налоговый кодекс, передает корреспондент УНН."Сумма(включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемая налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону, а такжеиз иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, такие пенсии не подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты", - указано в законопроекте.Напомним,..... Читать новость...