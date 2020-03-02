Новость Cуд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко Добавлено: 2020-03-02 15:02:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Киевский апелляционный суд перенес на 12 марта рассмотрение апелляции на продление срока содержания под стражей подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщает «Укринформ».

«Перенесено на 12 марта на 13:20 в связи с тем, что судья-докладчик Глиняный заболел, на больничном находится», - говорится в сообщении.

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Ранее Антоненко отказался от дачи показаний до выполнения ряда его просьб.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

В декабре 2019 года Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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«На 13 сентября на 10:00», - заявил председательствующий судья Юрий Трясун.

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Во время сегодняшнего заседания суда на обсуждение было вынесено перенесение жалобы, так как только сегодня поступили полные тексты апелляционных жалоб.

Отметим, что Ефремов лично присутствовал при вынесении данного решения.

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Дело Павличенко. 18 апреля продолжится рассмотрение апелляци...



На сегодня запланировано очередное судебное заседание, в ходе которого продолжится рассмотрение апелляции по делу отца и сына Павличенко.

Сообщается, что сегодня Апелляционным судом запланировано проведение ряда допросов. В судебное заседание будут вызваны лица, выступавшие в качестве экспертов при проведении осмотра вещественных доказательств по этому делу. Кроме того, суд планирует допросить специалистов, которые ранее проводили осмотр телесных повреждений Дмитрия Павличенко.

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В суде Нью-Йорка закончили рассмотрение апелляции по телекан...



Верховный суд Нью-Йорка завершил рассмотрение апелляции, которая была подана одним из основателей телеканала ТВi Константином Кагаловским к своему экс-партнеру Владимиру Гусинскому.

Отметим, что суд удалился для принятия решения, которое, судя по всему, станет резонансным и определит дальнейшую судьбу украинского «оппозиционного телеканала».

Напомним, что это стало уже не первым столкновением между Кагаловским и Гусинским в суде, и в частности - в суде Нью-Йорка. Телеканал ТВi был основан в 2008 году Кагаловским и Гусинским (с долями 50/50), однако уже через год между собственниками телеканала разгорелся конфликт, в результате которого у Гусинского остался лишь 1 % акций. Пос..... Верховный суд Нью-Йорка завершил, которая была подана одним из основателей телеканала ТВi Константином Кагаловским к своему экс-партнеру Владимиру Гусинскому.Отметим, что суд удалился для принятия решения, которое, судя по всему, станет резонансным и определит дальнейшую судьбу украинского «оппозиционного телеканала».Напомним, что это стало уже не первым столкновением между Кагаловским и Гусинским в суде, и в частности - в суде Нью-Йорка. Телеканал ТВi был основан в 2008 году Кагаловским и Гусинским (с долями 50/50), однако уже через год между собственниками телеканала разгорелся конфликт, в результате которого у Гусинского остался лишь 1 % акций. Пос..... Читать новость...

Апелляционный суд по делу Корбана продолжит рассмотрение апе...



Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение апелляции на решение Днепровского районного суда Киева об аресте лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана 8 февраля. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева.

Таким образом, в суде по делу Корбана объявлен перерыв до 11.00 8 февраля. В ходе сегодняшнего заседания коллегия судей Апелляционного суда Киева заслушала аргументы защитников Корбана о незаконности решения судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса о взятии под стражу Корбана. После этого с учетом завершения рабочего дня председательствующий в суде предложил объявить перерыв. Стороны договорились, что следующ..... Апелляционный суд Киева продолжитна решение Днепровского районного суда Киева обе лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана 8 февраля. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева.Таким образом, в суде по делу Корбана объявлен перерыв до 11.00 8 февраля. В ходе сегодняшнего заседания коллегия судей Апелляционного суда Киева заслушала аргументы защитников Корбана о незаконности решения судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса о взятии под стражу Корбана. После этого с учетом завершения рабочего дня председательствующий в суде предложил объявить перерыв. Стороны договорились, что следующ..... Читать новость...