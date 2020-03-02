Новость Против «Нафтогаза» открыли дело по признакам злоупотребления монопольным положением Добавлено: 2020-03-02 15:32:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением со стороны «Нафтогаза Украины». Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что начиная с 1 ноября 2018 года компания устанавливала цены на природный газ «на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции».

Согласно положению о возложении специальных обязанностей «Нафтогаз» продает газ поставщикам для нужд бытовых потребителей по цене, базирующейся на стоимости газа для промышленности.

По информации АМКУ, «Нафтогаз» устанавливал для промышленных потребителей цены, которые были выше котировок на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы (NCG).

Антимонопольный комитет считает, что это может свидетельствовать о завышении цен на природный газ для населения до уровня, «который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа».

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