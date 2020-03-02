Новость Интерпол пересмотрит запрос РФ на розыск и задержание Мельничука Добавлено: 2020-03-02 16:24:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Интерпол пересмотрит запрос Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего народного депутата, экс-комбата батальона «Айдар» Сергея Мельничука. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине принял решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации», - цитирует его слова пресс-служба МВД.

Аваков назвал факт задержания Мельничука провокацией правоохранительных органов РФ.

«МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности, таких политических на общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование», - добавил он.

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Ранее Мельничук заявил, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

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Интерпол, возможно, пересмотрит свою позицию по "делу Брауде...



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Ранее российские сил..... , возможно,свою позицию по поводу объявления Уильяма Браудера в международный. По итогам переговоров между российскими силовиками и сотрудникамиа, которые проходили во французском Лионе, в международном полицейском ведомстве заявили, что готовы прислушаться к доводам России.В ходе переговоров генеральный секретарьа Рональд Ноубл заявил, что готов еще раз выслушать аргументы России по "делу Браудера", и если они будут убедительными, заверил Ноубл,готов пересмотреть свою позицию. Стороны сошлись на том, что российские следователи соберут всю необходимую информацию и передадут ее коллегам иза.Ранее российские сил..... Читать новость...

Интерпол удалил запрос об аресте Уильяма Браудера из баз роз...



Генеральный секретариат Интерпола заявил о невозможности международного розыска главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, так как, по его мнению, его преследование является политически мотивированным.

"Вся информация, относящаяся к запросу об аресте господина Браудера, уже удалена из баз данных Интерпола и все страны-члены Интерпола проинформированы соответствующим образом", - говорится в заявлении, которое было размещено вечером в пятницу на официальном сайте Генсекретариата Интерпола.

В данном документе отмечается, что такое решение последовало в ответ на запрос российского МВД о розыске Браудера.

Напомним, 11 июля 2013 года Тверской суд города Москвы заочно вынес пр..... Генеральный секретариата заявил о невозможности международногоа главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, так как, по его мнению, его преследование является политически мотивированным."Вся информация, относящаяся ку об аресте господина Браудера, уже удалена из баз данныха и все страны-членыа проинформированы соответствующим образом", - говорится в заявлении, которое было размещено вечером в пятницу на официальном сайте Генсекретариатаа.В данном документе отмечается, что такое решение последовало в ответ нароссийского МВД ое Браудера.Напомним, 11 июля 2013 года Тверской суд города Москвы заочно вынес пр..... Читать новость...

Украину попросили предоставить материалы и запрос о выдаче о...



Компетентные органы Италии обратились к Украине с просьбой предоставить материалы и запрос о выдаче оппозиционного кандидата на парламентских выборах 2012 года по 94 округу Виктора Романюка, сообщил руководитель Рабочего аппарата украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

"На прошлой неделе в пятницу был задержан Виктор Романюк. Судом после этого выдана санкция на экстрадиционный арест. И сейчас компетентные органы Италии обратились с просьбой предоставить соответствующие материалы и запрос о выдаче Романюка", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

По словам В.Неволи, основанием для этого является совершение В.Романюком экономического преступления. "..... Компетентные органы Италии обратились к Украине с просьбой предоставить материалы ио выдаче оппозиционного кандидата на парламентских выборах 2012 года по 94 округу Виктора Романюка, сообщил руководитель Рабочего аппарата украинского бюроа Василий Неволя."На прошлой неделе в пятницу был задержан Виктор Романюк. Судом после этого выдана санкция на экстрадиционный арест. И сейчас компетентные органы Италии обратились с просьбой предоставить соответствующие материалы ио выдаче Романюка", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.По словам В.Неволи, основанием для этого является совершение В.Романюком экономического преступления. "..... Читать новость...

"Бывшего председателя Киевской ОГА Мельничука могут объявить...

Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве, о чем заявил глава МВД Арсен Аваков.

По словам главы ведомства, бывшего председателя Киевской ОГА могут объявить в розыск.

"Решение о степени его причастности и, соответственно, принятия мер по розыску, будет принято по факту анализа проведенных обысков и оперативных материалов судом. Розыск не исключен", - заявил Аваков.

Аваков подчеркнул, что у следствия пока нет информации о его местонахождении.

Напомним, что 9 сентября заместителя Киевской областной государственной администрации Игоря Любко поймали на взятке.

ЧИТАЙТЕ: Глава Киевской ОГА Максим Мельничук не подтвердил слухи о своем ув..... Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве, о чем заявил глава МВД Арсен Аваков.По словам главы ведомства, бывшего председателя Киевской ОГА могут объявить в"Решение о степени его причастности и, соответственно, принятия мер поу, будет принято по факту анализа проведенных обысков и оперативных материалов судом. Розыск не исключен", - заявил Аваков.Аваков подчеркнул, что у следствия пока нет информации о его местонахождении.Напомним, что 9 сентября заместителя Киевской областной государственной администрации Игоря Любко поймали на взятке.ЧИТАЙТЕ: Глава Киевской ОГА Максим Мельничук не подтвердил слухи о своем ув..... Читать новость...

Интерпол выдал ордер на задержание иракского вице-президента...



На официальном сайте международной организации Интерпол появилось сообщение о том, что организация выписала так званое «красное уведомление» на вице-президента Ирака Тарика аль-Хашеми. Иракский политик подозревается в организации терактов в Ираке. Предполагается, что он финансировал нападения. Исходя из заявления Интерпола, вице-президент Ирака оказался в списке самых разыскиваемых организацией преступников.

Розыском аль-Хашеми будут заниматься в 190 странах-участницах международной организации. Местным властям позволяется задержать преступника, а затем выдать его на родину, где и выдан официальный ордер на его арест.

Глава Интерпола Рональд Ноубл считает, ..... На официальном сайте международной организациипоявилось сообщение о том, что организация выписала так званое «красное уведомление» на вице-президента Ирака Тарика аль-Хашеми. Иракский политик подозревается в организации терактов в Ираке. Предполагается, что он финансировал нападения. Исходя из заявленияа, вице-президент Ирака оказался в списке самых разыскиваемых организацией преступников.Розыском аль-Хашеми будут заниматься в 190 странах-участницах международной организации. Местным властям позволяется задержать преступника, а затем выдать его на родину, где и выдан официальный ордер на его арест.Главаа Рональд Ноубл считает, ..... Читать новость...

Интерпол прекратил розыск депутата Княжицкого, - Аваков...

Центральное бюро Интерпола сняло с розыска народного депутата Николая Княжицкого до установления всех обстоятельств, которые стали причиной обращения правоохранительных органов Камбоджи для розыска украинского политического деятеля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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«Этот запрос Камбоджи оформлен, как нам показалось, с рядом сомнительной информации. Нами был подготовлен и отправлен запрос в Камбоджу и Центральное бюро Интерпола. Мы получили ответ - на время расследования этих странных шероховатостей розыск п..... Центральное бюроа сняло са народного депутата Николая Княжицкого до установления всех обстоятельств, которые стали причиной обращения правоохранительных органов Камбоджи дляа украинского политического деятеля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.Читайте:объявил вдепутата Княжицкого за изнасилование«ЭтотКамбоджи оформлен, как нам показалось, с рядом сомнительной информации. Нами был подготовлен и отправленв Камбоджу и Центральное бюроа. Мы получили ответ - на время расследования этих странных шероховатостейп..... Читать новость...

Интерпол отказался объявить в розыск экс-главу МВД Захарченк...

Интерпол отказался объявлять бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в международный розыск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

”Следует отметить: позиция Интерпола, что ни одного объявления в розыск по подозрению, связанному с делами Майдана, не произошло”, - сказал он.

Он отметил, что Интерпол объявляет в розыск по нашим обращениям только по подозрениям в совершении экономических преступлений. «В настоящее время Интерпол объявил в междунар..... отказался объявлять бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в международный. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.”Следует отметить: позицияа, что ни одного объявления впо подозрению, связанному с делами Майдана, не произошло”, - сказал он.Он отметил, чтообъявляет впо нашим обращениям только по подозрениям в совершении экономических преступлений. «В настоящее времяобъявил в междунар..... Читать новость...

Интерпол не хочет объявлять Януковича в международный розыск...



В Интерполе отказываются объявить в международный розыск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Как известно, последний сбежал в Российскую Федерацию. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции рассказал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Слова главы ГПУ передает агентство «Украинские новости».

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«7 человек во главе с Виктором Януковичем на сегодня так и не объявлены Интерполом в розыск. В Интерполе сказали, что в розыске Виктора Януковича усматриваются политические преследования», - заявил Виталий Ярема.

В данный список, пояснил..... е отказываются объявить в международныйбеглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Как известно, последний сбежал в Российскую Федерацию. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции рассказал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Слова главы ГПУ передает агентство «Украинские новости».Читайте:не спешит объявлять вбывших украинских высокопоставленных должностных лиц, – СБУ«7 человек во главе с Виктором Януковичем на сегодня так и не объявленыом в. Ве сказали, что ве Виктора Януковича усматриваются политические преследования», - заявил Виталий Ярема.В данный список, пояснил..... Читать новость...