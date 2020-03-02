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Интерпол пересмотрит запрос РФ на розыск и задержание Мельничука
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|Добавлено:
|2020-03-02 16:24:52
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Интерпол пересмотрит запрос Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего народного депутата, экс-комбата батальона «Айдар» Сергея Мельничука. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине принял решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации», - цитирует его слова пресс-служба МВД.
Аваков назвал факт задержания Мельничука провокацией правоохранительных органов РФ.
«МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности, таких политических на общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование», - добавил он.
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Ранее Мельничук заявил, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.
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