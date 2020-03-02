Новость В Мининфраструктуры опровергли повышение цен на билеты «Укрзализныци» Добавлено: 2020-03-02 17:00:57 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что «Укрзализныця» не повышала тарифы на пассажирские билеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +, но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован», - отметил он.

Криклий подчеркнул, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы «Укрзализныци» на их организацию. Также компания не получает от государства финансирования на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте».

Ранее СМИ сообщали, что «Укрзализныця» планирует повышать тарифы на пассажирские билеты на 2% ежемесячно с марта по декабрь 2020 года.

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По его словам, представители «Укрзализныци» уже получили от Министерства инфраструкт..... В Министерстве инфраструктуры Украины исключают вариант с приватизацией главного железнодорожного перевозчика, - «Укрзализныци». Такую позицию властей во время экспертной встречи обнародовал заместитель министра инфраструктуры Украины - руководитель аппарата Владимир Корниенко. Слова чиновника передает пресс-службаУкраины.«С даты принятия постановления Кабинета министров от 25 июня 2014 года "О создании публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" фактически началось реформирование данной отрасли», - заявил Корниенко.По его словам, представители «Укрзализныци» уже получили от Министерства инфраструкт..... Читать новость...

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В ИКАО опровергли, что ведут переговоры с Москвой по авиапро...



Представители ИКАО опровергли информацию о том, что ведут переговоры с российской стороной относительно авиапространства над оккупированным Крымом. Такую информацию во время сегодняшнего брифинга обнародовал Максим Бурбак, министр инфраструктуры Украины. Слова министра передает агентство РБК-Украина.

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«Сегодня мы получили сообщение от ИКАО, в котором они отрицают все эти заявления, которые сделали российскими масс-медиа. Речь шла о том, что якобы происходят переговоры между РФ и ИКАО по авиапространству над АР Крым», - заявил Бурбак.

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Повышение тарифов «Укрзализныци» может произойти лишь на осн...



Как заявил народный депутат Украины от фракции «БПП» Борис Козыр, повышение тарифов «Укрзализныци» может произойти лишь на основе обоснованных расчетов.

«Вопрос о тарифах «Укрзализныци» лежит исключительно в экономической плоскости. Компания должна предоставить расчеты о необходимости постепенного повышения тарифов, или, наоборот, об их сохранении на существующем уровне. В любом случае, решение не должно нанести ущерб украинским производителям продукции», - подчеркнул политик.

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«Укрзализныцю» вернули в управление Мининфраструктуры...

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Кабинет министров вернул в сферу управления Министерства инфраструктуры АО «Укрзализныця».

«"Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)», - написал он в Facebook.

По его словам, будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

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Рейтинг "Укрзализныци" понижен до "В-" – S&P...



S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до "В-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины до уровня "B-" с "B", подтвердив "негативный" прогноз, сообщает УНН со ссылкой на информацию агентства.

Согласно сообщению, соответствующее рейтинговое действие по "Укрзализныце" сделано вслед за аналогичным снижением S&P рейтингов Украины.

Источник: УНН..... S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до "В-"Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины до уровня "B-" с "B", подтвердив "негативный" прогноз, сообщает УНН со ссылкой на информацию агентства.Согласно сообщению, соответствующее рейтинговое действие по "Укрзализныце" сделано вслед за аналогичным снижением S&P рейтингов Украины.Источник: УНН..... Читать новость...

Балчун обвинил главу Мининфраструктуры в некомпетентности...

Председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун обвинил министра инфраструктуры Владимира Омеляна в некомпетентности. На громкие заявления в сторону чиновника Балчуна подвигло анонсирование чиновником запуска грузового поезда в Иран. По словам главы «Укрзализныци», запустить этот поезд до лета невозможно. Камнем преткновения стало отсутствие 160 км железнодорожного пути на территории Ирана. Чтобы достроить сеть, понадобятся годы, считают эксперты. Об этом говорится на сайте «Укрзализныци».

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Мининфраструктуры получило 294 млн гривен на развитие трансп...



Кабинет министров Украины передал в распоряжение Министерства инфраструктуры бюджетные назначения в размере 294 миллионов 422,632 тысяч гривен. Стоит отметить, что указанные средства поступили на счета правительства Украины от Европейского союза. Об этом стало известно из соответствующего распоряжения Кабинета министров от 27 мая 2014 года «О передаче в 2014 года некоторых бюджетных назначений Мининфраструктуры». Текст правительственного распоряжения был обнародован на сайте Кабинета министров.

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