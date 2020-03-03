Новость Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Добавлено: 2020-03-03 09:30:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Андрей Ермак поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны шведского правительства, прежде всего за последовательную позицию Швеции в поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также за помощь правительству Украины в проведении реформ.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Глава внешнеполитического ведомства Швеции отметила полную поддержку усилий Президента Украины для обеспечения мирного урегулирования. Министр также подтвердила позицию ее государства по сохранению санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей. В этом контексте особое внимание было уделено предстоящему председательству Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Стороны также обсудили перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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Кличко встретился с министром иностранных дел Мальты...



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Арсений Яценюк встретился с министром иностранных дел Израил...



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Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых значатся борьба с коррупцией и урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе.

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Ермак встретился с послами G7...

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран «Большой семерки».

Андрей Ермак поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

«Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – подчеркнул Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента напомнил,..... Руководитель Офиса Президента Украины Андрейс руководством посольств стран «Большой семерки».Андрейпоблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.«Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – подчеркнул АндрейРуководитель Офиса Президента напомнил,..... Читать новость...

Генеральный секретарь СЕ Ягланд едет в Киев для встреч с ли...

Генсек Совета Европы едет в Киев на переговоры с украинской властью и оппозицией

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд отправляется в Киев на переговоры с руководством украинского правительства и лидерами парламентских фракций после того, как днем раньше он призвал стороны противостояния к диалогу и предложил посредничество в нем.

Как говорит собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, о визите генсека сообщает сайт Совета Европы.

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