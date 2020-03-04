Новость Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2020/2021 Добавлено: 2020-03-04 09:29:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Вчера, 3 марта 2020 года, состоялась жеребьевка сезона 2020/2021 годов.

Напомним, что сборная Украины повысилась в классе, поэтому будет выступать в Лиге А. подопечные Андрея Шевченко попали в группу 4, где сыграют со сборными Швейцарии, Испании и Германии.

Все результаты жеребьевки:

Лига А

Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;

Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;

Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;

Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

Лига B

Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;

Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;

Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;

Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

Лига C

Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;

Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия;

Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция;

Группа С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

Лига D

Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова;

Группа D2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

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Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.

Результаты жеребьевки других групп:

Группа A: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург

Группа B: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фареры, Латвия, Андорра

Группа С: Германия, Чехия, С.Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино

Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия

Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан

Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта

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Соперницами украинок станут команда Чехии, Испания и Венгрия.

Состав других групп выглядит так:

Группа В - Беларусь, Турция, Словакия, Италия.

Группа С - Сербия, Словения, Франция, Греция.

Группа D - Латвия, Бельгия, Черногория, Россия.

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Отметим, что на стадии основного раунда украинская сборная сыграет со сборными Бельгии, Венгрии и победителем группы Е предварительного раунда:

Предварительный раунд (матчи будут сыграны 22-25 октября 2015 года):

Группа Е

1. Израиль

2. Англия

3. Дания

4. Уэльс

Основной раунд (матчи будут сыграны 10-13 декабря 2015 года). Матчи группы 1 пройдут в венгерском городе Дьёндьёш:

Группа 1

1. УКРАИНА

2. Венгрия

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Напомним, что матчи на отбор к чемпионату Европы-2016 пройдут в Азербайджане.

Результаты жеребьевки.

Предварительный раунд (матчи 13-18 января 2015 года).

группа А - Греция, Болгария, Дания, Гибралтар;

группа В - Финляндия, Черногория, Кипр, Уэльс;

группа С - Грузия, Литва, Швейцария, Эстония;

группа D - Франция, Молдова, Албания, Сан-Марино;

группа Е - Латвия, Англия, Андорра, Мальта;

г..... Национальная сборнаяпо футзалупо квалификации на чемпионат Европы-2016. Вместе с украинцами в одной группе сыграют команды Азербайджана, Бельгии и победитель группы А предварительного раунда. В предварительном раунде в группе А сыграют Греция, Болгария, Дания и Гибралтар.Напомним, что матчи на отбор к чемпионату Европы-2016 пройдут в Азербайджане.Результаты жеребьевки.Предварительный раунд (матчи 13-18 января 2015 года).группа А - Греция, Болгария, Дания, Гибралтар;группа В - Финляндия, Черногория, Кипр, Уэльс;группа С - Грузия, Литва, Швейцария, Эстония;группа D - Франция, Молдова, Албания, Сан-Марино;группа Е - Латвия, Англия, Андорра, Мальта;г..... Читать новость...

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