Новость Дубинский назвал возможный состав нового Кабмина Украины Добавлено: 2020-03-04 10:00:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Депутат Александр Дубинский рассказал, кто может войти в новый состав Кабинета министров Украины. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Премьер-министр Шмыгаль, министр экономики - Жуковский, Минагропромышленности - Милованов обсуждается, Минфин - Уманский, Минцифра - Федоров, Министерство иностранных дел - Кулеба, Минюст - Малюська, Минобороны - Таран, Минсоц - Лазебная, Минмолодьспорт - Гутцайт, МВД - Аваков. Остальные обсуждаются», - отметил он.

По его словам, председатель Рады Дмитрий Разумков заявил на совещании, что премьер Алексей Гончарук подал заявление об отставке Верховной Раде, а фракция решила поддержать его. Дубинский добавил, что Министерство охраны здоровья возглавит Илья Емец.

Кроме этого, министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета также предлагается уволить.

Также обсуждается вопрос сохранения министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского на своей должности, а кандидатура на его замену не была представлена во вторник.

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Согласно утвержденному коалицией списку, в новый Кабмин «Блок Петра Порошенко» предлагает такие кандидатуры: Наталья Яресько - министр финансов, Александр Квиташвили - министр здравоохранения, Айварас Абрамавичус - министр экономики, Владимир Демчишин - глава топливно-энергетического комплекса, Андрей Пивоварский - глава Мининфраструктуры, Сергей Квит - глава Минобразования, Павел Роз..... Премьер-министр Арсений Яценюк внес в Верховную Раду представление о формировании, который перед этим большинством голосов утвердила парламентская коалиция. Теперь слово за депутатами, которые должны проголосовать за этот список на сегодняшнем вечернем пленарном заседании.Согласно утвержденному коалицией списку, в новый Кабмин «Блок Петра Порошенко» предлагает такие кандидатуры: Наталья Яресько - министр финансов, Александр Квиташвили - министр здравоохранения, Айварас Абрамавичус - министр экономики, Владимир Демчишин - глава топливно-энергетического комплекса, Андрей Пивоварский - глава Мининфраструктуры, Сергей Квит - глава Минобразования, Павел Роз..... Читать новость...

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После того, как Верховная Рада уволила от исполнения обязанностей предыдущий состав Кабинета министров, новоизбранный премьер-министр Украины Арсений Яценюк озвучил с трибуны состав нового Кабмина и обратился к нардепам с просьбой поддержать кандидатов на должности министров, что в итоге Верховная Рада и сделала, отдав за кандидатуры новых членов правительства 331 голос.

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Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк комментируя состав нового правительства, сказал, что уже сейчас понятно, какая судьба ждет его членов – они политические камикадзе.

«Казна пуста, в ней долгов – 75 миллиардов долларов. Общий объем долговых обязательств Украины – 130 миллиардов долларов. Пенсии не выплачивались в полном объеме уже более месяца, золотновалютные резервы разграблены», - отметил Арсений Яценюк.

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«И мы ее удержим. Другого выбора у нас нет», - подчеркнул он.

При этом он обратил в..... Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк комментируяправительства, сказал, что уже сейчас понятно, какая судьба ждет его членов – они политические камикадзе.«Казна пуста, в ней долгов – 75 миллиардов долларов. Общий объем долговых обязательств– 130 миллиардов долларов. Пенсии не выплачивались в полном объеме уже более месяца, золотновалютные резервы разграблены», - отметил Арсений Яценюк.По его словам, уже сейчас предпринимаются все возможные шаги, чтобы удержать ситуацию.«И мы ее удержим. Другого выбора у нас нет», - подчеркнул он.При этом он обратил в..... Читать новость...

Тигипко назвал провокацией включение Фарион в состав комисси...



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Европейская партия Украины не войдет в состав нового правите...



Европейская партия Украины, возглавляемая Николаем Катеринчуком, не намерена входить в состав нового правительства, об этом сообщила пресс-служба партии.

«Мы не имеем каких-либо претензий на должности в Кабмине, поскольку своей задачей как уже боевой политической силы видим дальнейшую борьбу за изменение системы власти через представительство в парламенте и в органах местного самоуправления… Задача Европейской партии Украины — изменение системы власти, а не смена лиц в ней», — говорится в сообщении на сайте партии.

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга в рамках отбора на Чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Отметим, что среди них не значится защитник Ярослав Ракицкий, который в зимнее межсезонье перешел из донецкого "Шахтера" и питерский "Зенит". Такой шаг был ожидаемым, так как трансфер вызвал массу критики.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита ..... Главный тренер сборнойпо футболу Андрей Шевченкоигроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга в рамках отбора на Чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.Отметим, что среди них не значится защитник Ярослав Ракицкий, который в зимнее межсезонье перешел из донецкого "Шахтера" и питерский "Зенит". Такой шаг был ожидаемым, так как трансфер вызвал массу критики.Состав сборнойВратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания)Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита ..... Читать новость...

Кабмин Украины назвал состав и объемы ввоза медикаментов на ...



Кабинет министров Украины определил объемы лекарственных средств и медицинских изделий, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость на период проведения антитеррористической операции или введения военного положения.

Об этом говорится в распоряжении правительства №544. В частности, в перечне лекарственных средств определено 5 наименований, а именно: гидрохрорид налбуфина в виде раствора для инъекций (123 200 упаковок), амоксициллин (95200 упаковок), противоожоговое средство «декспантенол» (2000 упаковок), мазь «метилурацил» (2000 упаковок), таблетки..... Кабинет министровопределил объемы лекарственных средств и медицинских изделий, операции по ввозу которых на таможенную территориюи поставки на таможенной территорииосвобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость на период проведения антитеррористической операции или введения военного положения.Об этом говорится в распоряжении правительства №544. В частности, в перечне лекарственных средств определено 5 наименований, а именно: гидрохрорид налбуфина в виде раствора для инъекций (123 200 упаковок), амоксициллин (95200 упаковок), противоожоговое средство «декспантенол» (2000 упаковок), мазь «метилурацил» (2000 упаковок), таблетки..... Читать новость...

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голкиперы: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - "Шахтёр"), Денис Бойко ("Бешикташ");

защитники: Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтёр"), Евгений Хачериди ("Динамо" Киев), Артём Федецкий ("Дармштадт"), Эдуард Соболь ("Заря"), Павел Ксёнз ("Карпаты");

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