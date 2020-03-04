Новость Против Нефедова открыли дело из-за возможной коррупции Добавлено: 2020-03-04 10:31:20 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщает Telegram-канал «UN - сливы и груши».

«Согласно заявлению о преступлении, Нефедов и группа неизвестных систематически получали взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков», - говорится в сообщении.

По информации заявителя, в результате таких действий государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн гривен.

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Против главы НАБУ Сытника завели дело из-за коррупции в обор...

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником (на фото) информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава САП Назар Холодницкий.

«Это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что Сытник знал», - отметил он.

Холодницкий подчеркнул, что НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в «Укроборонпроме». В частности, в них указано о получении взяток сотрудниками бюро.

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«По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Юрием Луценко», - говорится в сообщении.

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ГПУ в течение месяца будет проверять факты возможной коррупц...

Факты возможной коррупции в Кабинете министров Украины будут проверены в течение месяца. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Генпрокуратуры - начальник управления по расследованию коррупционных преступлений Павел Жебривский в эфире "5 канала", передает УНН.

По словам П.Жебривского, проверка уже проводится. "Мне дали месяц, чтобы проверить факты", - уточнил он.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк обратился к генеральному прокурору с просьбой расследовать обвинения в коррупции со стороны отстраненного руководителя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко.

Источник: УНН..... Фактыв Кабинете министров Украины будут проверены в течение месяца. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Генпрокуратуры - начальник управления по расследованию коррупционных преступлений Павел Жебривский в эфире "5 канала", передает УНН.По словам П.Жебривского, проверка уже проводится. "Мне дали месяц, чтобы проверить факты", - уточнил он.Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк обратился к генеральному прокурору с просьбой расследовать обвинения всо стороны отстраненного руководителя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко.Источник: УНН..... Читать новость...